Egy igazi hulladék lett az új A feláldozhatók-film

A feláldozhatók első része még 2010-ben akkora lendülettel rúgta rá az ajtót a megfáradt akciófilmes zsánerre, hogy a többség csak pislogott, és azt kérdezte: hát így is lehet ezt csinálni? Lehet. Sylvester Stallone megmutatta, aki nemcsak a forgatókönyvet jegyezte társíróként, hanem a rendezői székbe is beült, és egy rettenetesen tökös tisztelgést rakott össze a 80-as évekbeli akciómozik előtt. Amikor arra volt szükség, az első A feláldozhatókban szétloccsantak az agyvelők, szakadtak a testrészek, közben szólt a kőkemény rockzene, a nézőkben is maximumra csavaródott a tesztoszteronszint, és olyan sztárok osztották az ólmot a rosszfiúknak, mint Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Terry Crews, Bruce Willis és Arnold Schwarzenegger.

A jó ég se gondolta volna, hogy sikerül megismételni a bravúrt, márpedig A feláldozhatók 2 nem is olyan sokkal később, 2012-ben megint hozta a szintet. Sly újfent összeverbuvált egy, a haláltól nem megriadó kommandót, olyan legendás arcokkal kiegészülve, mint Chuck Norris és Jean-Claude Van Damme, és odacsaptak. A puskák újfent szinte elviselhetetlenül hangosan durrogtak, amit csak lehet, A feláldozhatók felrobbantottak, elpusztítottak, miközben dagadó izmokkal pózoltak – a közönség pedig zabálta ezt az old school filmsorozatot. Mindkét rész tarolt a pénztáraknál nemzetközileg, nem lehetett tehát kérdéses, hogy jön a harmadik film is.

Csakhogy ezen a ponton elkövették azt a hibát, hogy a pofátlan humorral és tényleg rengeteg vérengzéssel megpakolt, végtelenül maszkulin és emiatt nem annyira píszí filmszériát a 2014-ben debütált A feláldozhatók 3-mal már PG-13-as korhatár-besorolásba célozták. Tehát igyekeztek minél szélesebb közönséget elérni, ám a vége az lett, hogy két szék között a pad alá estek, és utána fájlalhatták Stallonéék a hátsójukat. Közel 10 évre nyírtak ki egy amúgy hiánypótló akciófilm-sorozatot.

Lehetetlennek tűnt, hogy ennyi év szünet után magához térjen ez az anno kőkemény és tényleg élvezhető franchise, a legújabb rész, a Feláldozhatók 4, amely az agyzsibbasztó Feláldozh4tók (EXPEND4BLES) címet kapta, csúnyán bele is bukott a feladatba.

Elég komoly red flag volt már az is, hogy Arnold Schwarzenegger nemet mondott a folytatásra, és az az irány se tűnt valami biztatónak, hogy olyan, újabb generációs sztárocskákkal próbálták frissíteni a csapatot, mint 50 Cent és Megan Fox. Pont az egész A feláldozhatók-széria nosztalgiafaktorát ölték ki ezzel a húzással, még úgy is, hogy a nagyon keveset szereplő Stallone és a csodával határos módon visszatérő Jason Statham, illetve Dolph Lundgren korrektek, na meg az újoncként érkezett, thai színész-harcművész Tony Jaa se rossz az akciózásoknál.

Minden más szempontból viszont a Feláldozhatók már egy döglött ló, amit kár megpiszkálni.

A feláldozhatók 4, amely szeptember 21-től látható a magyar mozikban, olyan bántóan egyszerű történettel áll elő, hogy még felidézni is rossz, nemhogy írni róla. A Sly által játszott Barney Ross újabb misszióhoz keresi fel a Statham-féle Lee Christmast, aki éppen a barátnőjével, Ginával veszekszik. Ginát a fájdalmas állapotban lévő Megan Fox játssza, és úristen, de rég volt már a Transformers, Fox a sok arcplasztikája miatt képtelen bármiféle érzelmet erőltetni az arcára A feláldozhatók 4 játékideje alatt. Pedig ő lenne az egyik új főszereplő, aki egy balul elsült küldetés után átveszi a kommandóscsapat irányítását. Ahelyett azonban, hogy kapnánk egy kemény katonacsajt, Megan Fox karakterére egy dolog miatt fogunk csak emlékezni: a világ legkínosabb szexjelenetét köszönhetjük neki, amit Stathammel ebben a filmben lezavarnak, és kis híján lekapartuk az arcunkat tőle szégyenünkben.

A filmben a csapatépítés rettenetesen ad hoc, az új és régi arcok egyszerűen csak ott teremnek, és kész. Fogadjuk el, haladjunk, mert meg kell történnie annak a nagyon sokkolónak szánt halálnak, ami sajna picit sem ráz meg nézőként. Na, és be kell vezetni ezáltal A feláldozhatók 4 főgonoszát, az Iko Uwais által alakított Suarto Rahmatot – aki még a faék egyszerűségű A feláldozhatók-csapathoz képest is annyira szürke és unalmas, illetve papírmasé figura, hogy néha arról is elfeledkezünk, hogy benne van a filmben.

Az egész konfliktus arra épül, hogy a rosszfiúknál atombomba van, amivel igen... rosszalkodni akarnak, és mondhatnánk, hogy de legalább nem a mesterséges intelligenciával ijesztget A feláldozhatók 4, de a főbb sztoriszál annyira gagyi és mondvacsinált, hogy szinte el se jut az agyunkig. Ezt, mármint a világ pusztulását akadályoznák meg A feláldozhatók, akikről kiderül, hogy csak néhány pancser. A Dolph Lundgren-féle mesterlövész, Gunner célozni se tud, Megan Fox Ginája a vezetésben ordas rossz, és egy ponton az egész osztagot bezárják egy ablaktalan szobába, és balfék módon azt várják, hogy Jason Statham karaktere kimentse őket a slamasztikából.

Mi ez, valami paródia? Egy rosszul elsült vicc, amit csak mi nem értünk?

Teljesen jogos, ha valakinek az agyán ezek a kérdések suhannak keresztül A feláldozhatók 4 nézése közben. Sylvester Stallone és csapata ezt a filmet nem fogja büszkén kirakni az ablakba. Tuti, hogy nem kell pár hónap, és ugyanúgy fognak szabadkozni miatta a médiában, mint azt tették a harmadik film esetében is.

Ebben a filmben már a robbanások, az akciók is súlytalanok, és a fő helyszín, a hajó is totál ötlettelen. Fáj belegondolni, hogy hová süllyedt a franchise, A feláldozhatók 4-ben a poénok se működnek, kivéve akkor, amikor Lee és Barney ugratják egymást, Sly és Statham még egy ekkora szartengerben is néha fel tudnak emelkedni a hullámok közül és megmutatni, hogy ők azért színészek. Pár menő jelenet kapcsolódik még a Tony Jaa-féle Decha karakteréhez, de nagyjából ennyi. Nincs itt semmi látnivaló, oszoljon mindenki.

A feláldozhatók 4-et hiába csinálták megint R-kategóriásra, mindenféle brutalitás, amit a készítők mutogatnak, inkább öncélúnak és nevetségesnek hat, mint keménynek.

Az új A Feláldozhatók annyira ostoba végeredményben, hogy a moziiparral szemben lenne pofátlanság filmnek nevezni. Ez egyszerűen egy hulladék, ha teljes egészében a mesterséges intelligenciára bízták volna az elkészítését, még akkor is jobb lett volna a végeredmény.

Sylvester Stallone és csapata sikerrel meggyalázta ezt az egykor sikeres sorozatot, még jobban, mint a harmadik felvonással tették. És azt kell, hogy mondjuk, picit sem sajnáljuk, hogy ez lesz az utolsó rész. Mert ilyen katyvaszból nem kérünk többet, ezt még a Netflix is röhögve dobta volna vissza, pedig ott azért akadnak nagyon gagyi akciófilmek.

Ha nem lennének a John Wick-filmek, meg esetleg a Tyler Rake-széria, akkor most kijelentenénk, hogy itt az ideje az akciófilmek műfaját felszántani és behinteni sóval. A feláldozhatók önmaga paródiájává vált, meggyalázta a korrekt első részeket, és még egy streaming minőséget is képtelen volt elérni. Ha lehetne, most visszakérnénk a mozijegy árát, olyan rossz. Tényleg kerülje mindenki a negyedik filmet, aki szereti hasznosan eltölteni a szabadidejét, mert ez a rész még csak agyatlan szórakozást se nyújt. R.I.P. A feláldozhatók (2010–2012)

3/10

A feláldozh4tók jelenleg is látható a magyar mozikban.