Ami a polgárpukkasztást illeti, azzal már a The Boys (magyar címén A Fiúk) című, 2019 nyarán az Amazon Prime-on elindult sorozat sem spórolt. Az Eric Kripke által levezényelt szuperhősös szatíra sűrűn tocsogott szügyig a vérben, szaggattak ki benne gerinceket, és beteg szexjeleneteknek sem voltunk híján. Fel voltunk rá készülve, hogy a Marvel és a DC leghíresebb karaktereit, például Amerika Kapitányt, Supermant, Batmant és Wonder Womant kigúnyoló és kiforgató széria első élőszereplős spin-offja, a Gen V sem bánik majd kesztyűs kézzel a nézőkkel, de amit a tripla részes sorozatkezdés művelt, az így is sokkolt bennünket.

A Gen V ugyanabba a világba kalauzol, mint ahol a The Boys játszódik. Ezen az alternatív Földön a Vought International névre hallgató óriáscég plakátlányoknak és -fiúknak használja a különleges képességekkel rendelkező egyéneket, akiket szuperhősöknek neveznek, ugyanakkor olyan emberekről van szó, akiknek a szüleik még kisbabakorukban nem mondtak nemet egy kísérleti vakcina beadására. Ennek az eredménye lett, hogy az égben repked a mániákus Homelander (Antony Starr), életveszélyes tempóban szaladgál A-Train (Jessie T. Usher), míg a The Deep névre hallgató perverz Aquaman (Chace Crawford) halakat molesztál a tengerben.

A The Boys spin-off sorozatának főszereplője egy Marie Moreau (Jaz Sinclair) nevű lány, akit felvesznek a szupikat kiképző Godolkin Egyetemre. A lány nem az a tipikus szuperhős alkat, ugyanis az a képessége, hogy a saját vérét afféle vérhajlítóként képes mozgatni a levegőben. Magyarul Marie vagdossa magát azért, hogy a rosszfiúkat taccsra tegye. Hősnőnk, aki rettenetesen tragikus és véres múlttal rendelkezik, nem számít rá ugyanakkor, hogy rögtön a szemeszter elején farkasszemet kell néznie a Godolkin sztárhallgatójával, Golden Boyjal (Patrick Schwarzenegger), egy, a Marvel-univerzum Fáklyájához hasonló adottsággal rendelkező sráccal, aki egyik napról a másikra megőrül.

Nagyjából úgy kell elképzelni a Gen V iskoláját, mintha az X-Men mutánssulijának elborult változatában járnánk, csak éppen Magneto egy afroamerikai szépfiú, és Andre Anderson (Chance Perdomo) névre hallgat. X Professzor se egy kopasz, kerekesszékes öregember, inkább egy szőke, hosszú lábú Taylor Swift-hasonmás, Cate Dunlap (Maddie Phillips) személyében. Hogy az X-Mennel való hasonlóságokon lovagoljunk még, érdemes megemlíteni a nemét változtatni képes, hol fiú, hol lány Jordan Lit (London Thor és Derek Luh alakításában), aki nyilvánvalóan az itteni Mystique, de még Nightcrawler szexibbre vett megfelelője is felbukkan, hogy teljes legyen a kép.

A történet akörül forog, hogy a horrorképességgel rendelkező Marie miképp képes beilleszkedni az egyetemre (apró spoiler: nehezen), de a fentebb említett, Golden Boyjal való konfliktus után a leányzót elkezdik a Sevenhez hasonlóan felkapni, így a mogorva igazgató halálát követően a topdiákok között találja magát Jaz Sinclair karaktere. Akad itt titkos összeesküvés, a magát jóságos ősanyának beállítani próbáló új dékánnak is megvannak a mocskos kis titkai... és már az első három rész alapján látni, hogy ez is a Vought piszkos húzásai körül forog majd, akárcsak az anyasorozat The Boys. Az egyetemi helyszín, hangulat és a Dawson és a haverok óta nagyon népszerű popslágeres körítés csak sallang, ami előbb-utóbb lehull, és marad a depresszív valóság.

Erőszakosságban a The Boys eddigi három évadával simán felveszi a versenyt a Gen V, sőt... azt kell, hogy mondjuk, Eric Kripke és csapata féktelenül megengedik maguknak a vérengzést. Csak erős idegzetűek üljenek neki ennek a szériának, és erős gyomrúak, mert ritka beteg lett ez a spin-off.

Többek között a Gen V-nek köszönhetjük nemcsak az év, hanem talán minden idők legdurvább szexjelenetét is, amelyet az első epizódban kapunk az arcunkba.

Kontextusnak leírjuk, hogy Marie karakterének van egy szobatársa, a Tücsök becenévre hallgató Emma Meyer (Lizze Broadway), aki képes olyan apróvá válni, mint a Marvel-filmek Hangyája. Ilyet a The Boysban láttunk már, csakhogy ott Termite karaktere jóvoltából. Aki nézte az anyasorozatot, tudja, hogy amikor a The Boys univerzumában feltűnik egy Hangya-hasonmás, annak nem lesz túl jó vége. Az eredeti széria legvéresebb és legpolgárpukkasztóbb snittjét hozta el nekünk Termite, itt meg lehet nézni. Ehhez képest is durva lett viszont Tücsök megmozdulása, a szőke leányzó ugyanis a pilot legemlékezetesebb jelenetében zavar le egy egyéjszakás kalandot egy sráccal. Eddig semmi különös, de azt tudni kell, hogy a fiú megkéri Emmát, hogy úgy kényeztesse, hogy közben apróvá válik, és mondja neki közben, hogy ez a legnagyobb pénisz, amit életében látott. Az együttlét valami egészen furcsa eredménnyel jár, ennyire bizarrul festő szexjelenetet még nem láttunk a tévében.

A korábban az Odaátért felelős Eric Kripke látványosan elszabadult, mégis hálásak vagyunk a Gen V alkotóinak, merthogy a The Boys mostanában túl „vanilla” lett, valamelyest a mainstream áldozatává vált a képregény-adaptáció, és nem mertek úgy igazán meghökkentő mozzanatokkal sokkolni bennünket. Persze a fenti miniatűr nős, óriási péniszes snittnek nem csak az a célja, hogy leforduljunk megdöbbenésünkben a székről. Kripke és írói egyszersmind bemutatják ezeknek a murisnak tűnő karaktereknek a sötét oldalát, például Tücsöknek ahhoz, hogy Hangya méretűvé váljon, hánytatnia kell magát, és addig nem ehet, amíg pici akar maradni... majdnem költői áthallás ez egy valódi betegséggel, a bulimiával.

A Gen V nemcsak szuperhősrajongóknak kötelező néznivaló, hanem azoknak is, akik belefáradtak ebbe az egész műfajba, és semmi pénzért nem ülnének be egy Marvel-filmre. A Gen V fityiszt mutat a nyárspolgároknak, és a brutális, csonttörő és véres fordulataival odaszögez a tévé elé. Évek óta nem láttunk a The Boysban olyan epizódot, ami után tűkön ülve vártuk volna a folytatást, ez a szuperhős-paródiába oltott egyetemi szappanopera viszont függőséget okoz.

Számomra a Gen V az ősz nagy meglepetése, legalábbis az Amazon Prime újdonságai közül. Ettől a spin-offtól abszolút nem vártam semmit, biztos voltam benne, hogy egy gyenge, young adult próbálkozás lesz, ami Az éhezők viadala által kitaposott ösvényen próbál haladni tovább. Megkövetem magam, tévedtem. A Gen V tökös, belevaló mellékága a The Boysnak, és ha most bejelentenék, hogy jön a második évad, az lenne a legjobb hír, amit egész októberben kaphatok.

9/10

A Gen V első három epizódja szinkronnal és magyar felirattal nézhető az Amazon Prime-on, folytatás minden pénteken. Az anyasorozat, a The Boys eddigi három évada ugyanitt elérhető.