Most tényleg nem folytatja az RTL az év legizgalmasabb magyar sorozatát?

Azóta, hogy a korábban a Társas játékot, a Terápiát, az Aranyéletet és A besúgót is jegyző HBO leállt a fikciós magyar tartalmak gyártásával, a hazai sorozatos ipar elég látványosan vergődik. Hiába kaptunk olyan gyöngyszemeket, mint a Zámbó Jimmy életét feldolgozó A Király, melyet az RTL+-on a mai napig meg lehet nézni, a magyar tévécsatornák egyszerűen képtelenek voltak betalálni. Főleg ha olyan borzalmakra gondolunk, mint az Aranybulla, a Tündérkert, esetleg a Brigi és Brúnó. Igaz, a palettán ott ékeskedik a Mellékhatás is, amit nagyon remélünk, hogy csendben azért sokan néznek, de tényleg itt lenne az ideje, hogy legfőképp a kertévék esélyt adjanak új hangoknak, új perspektíváknak, friss vízióknak.

Ez utóbbi célból létezik a Hypewriter-pályázat, ahová sorozatkészítők terveit, ötleteit várják évről évre, a Paprika Studios és az RTL Magyarország pedig a győztes pályázatot az ötletgazdával együttműködve összerakják, majd képernyőre is tűzik. Igaz, hogy csak az első részt. Kissé érdekes ez a dolog, mert van a pályázatnak, legalábbis érzésre egy „nyersz is, meg nem is” jellege. Korábban A hentest igaz, hogy leforgatták, de a pilotepizódon túl nem jutott a dolog. És most nagyon úgy tűnik, hogy a 2021-es győztes, az Angyaltrombiták hasonlóképp jár. Annak ellenére is, hogy az évadkezdés rendezését az az Enyedi Ildikó vállalta magára, aki a Testről és lélekről című filmjével elnyerte az Arany Medvét, vagyis a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál fődíját.

Az Angyaltrombitákat október 7-én, éjnek évadján, egészen pontosan 23:30-kor mutatták be az RTL-en, és a premiert még csak túl sem reklámozták, jóformán tényleg csak a rajongók tudnak róla, hogy az RTL+-on is megtekinthető már a pilot, ami bizony a neves szereplő- és készítőgárdának, na meg az ügyes forgatókönyvírónak, Besenyei Katalinnak köszönhetően nagyon feszült néznivaló lett. Magyar részről talán a legizgalmasabb széria, amit idén a tévében láttunk, egy feszült és fordulatos thriller, melyben az indulatok egy rész alatt a tetőfokukra hágnak.

Mi kéne ahhoz, hogy az Angyaltrombiták folytatást kapjon? Hát hogy jó sokan megnézzék, ezzel visszajelzést adva az RTL-nek, hogy van igény az okosabb magyar sorozatokra, nem A mi kis falunk országa vagyunk. Kár, hogy a nagy ellenszél miatt, amit csináltak neki, az Angyaltrombiták vélhetően nem kapja meg a lehetőséget arra, hogy akár egy 6-8 részes évadban bizonyítson. Mintha az RTL alapból nem is hitt volna a szériában, úgy tették közzé.

A sorozat története egy – valahol Kelet-Európában fenntartott – védett házban játszódik, ahol olyan lányokat bújtatnak, akik emberkereskedelem, kényszerprostitúció áldozatai lettek, és még mindig veszélyben vannak. Azok, akik futtatták és rabságban tartották őket ugyanis bármit megtennének azért, hogy ezeket a fiatal nőket újra megkaparintsák. Két egészen eltérő személyiséget ismerünk meg ebben a védett házban, Annát (Kurta Niké), aki a sanyarú sorsa ellenére is főiskolán tanul, és éppen a diplomamunkáján dolgozik, és Jázmint (Baranyi Emma), aki falun nőtt fel, de így is jól megtalálja a közös hangot a művelt Annával.

A fordulópont a pilotban, hogy Jázmin alig 15 éves húgát, Bellát elhurcolják, és bár a rendőrség tesz erőfeszítéseket arra, hogy megtalálják a lányt, elég reménytelennek tűnik a helyzet. Jázmin és Anna viszont nem abból a fajtából valók, akik csak úgy hátradőlve fogadják a rossz híreket, és beletörődnek azokba, az Angyaltrombiták főszereplői megszöknek, és gyalog indulnak el Jázmin rokonságához, hogy megtudják, mi történt.

A sorozat, vagy legalábbis a kezdése érzékeny vízió, már-már művészfilmes igényességű. Az Annát kínzó rémálmokat olyan kreatívan tárja elénk Enyedi Ildikó, hogy a frászt hozza ránk, és mi is legszívesebben elfutnánk ezek elől a rossz arcok elől, pedig valójában nyilván a közelünkben nincsenek. A főcím pedig a hangulatteremtést illetően felteszi az i-re a pontot, és már az első percekben megbizonyosodunk arról, hogy itt valami olyasmit látunk, amire nem volt még példa. Az emberkereskedelem az a téma, ami napjaink Magyarországán tabunak számít, a prostitúció meg pláne, már ebből a szempontból is hiánypótló az Angyaltrombiták, és akkor még egy szó sem esett a remek, életszagú színészi játékokról, a fordulatokról és a keménykedésről, amit az RTL szériája mind-mind bátran bevállal.

Hiába játszott az Aranyéletben és a Terápiában is, Kurta Niké napjaink egyik legalulértékeltebb színésznője, holott az Angyaltrombitákban is jól látszik, hogy elbír a legkomplexebb, legmegtörtebb figurákkal is. Anna karakterét simán ebbe a kategóriába sorolnánk, aki a mérgezős megmozdulásaival egy olyan alak, akinek a múltja simán megérné a kibontást. Nem beszélve Jázminról, akit a sorozat nagy felfedezettje, Baranyi Emma alakít, és aki a kelet-európai vidékről hoz némi esettanulmányt magával. Mit esettanulmányt, igazi horrort!

Nem kell írónak lenni ahhoz, hogy valaki kitalálja, rossz vége lesz annak, hogy Anna és Jázmin elmennek utánajárni, ugyan mi történt a kishúggal. Ahhoz viszont igenis írónak kell lenni, hogy valaki ennyire ügyesen kifejtse a tanyán kibontakozó, erőszakos jelenetsort. Besenyei Katalin forgatókönyvíróként nagy jövő előtt állhat, mert szimpla 50 perc alatt, Enyedi Ildikó bravúros képi megoldásaival kiegészülve egy olyan sztori alapjait rakta le elénk a képernyőre, amit simán néznénk tovább.

Sőt: követeljük a folytatást!

Ami Hollywoodnak látványosan nem megy, azaz hogy karakteres női főszereplőkkel, autentikus helyszíneken adjanak elő meghökkentő bosszúsztorikat, az Angyaltrombiták magyar stábja simán megcsinálta. Tényleg már csak az kéne, hogy a hazai tömegek is rátaláljanak, és ne hagyjuk, hogy az értékes ötletek a feledés homályába vesszenek. Az Angyaltrombiták igazi gyöngyszem a magyar sorozatpalettán, tessék megnézni azonnal, mert megérdemli.

9/10

Az Angyaltrombiták első része az RTL+-on érhető el.