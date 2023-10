Magyar film nyitja meg a 61. bécsi filmfesztivált

A magyar rendező alkotása szeptemberben elnyerte a legjobb film díját a velencei filmfesztivál Horizontok versenyprogramjában. A bécsi fesztivál vendégei között szerepel Berkes Júlia, a film producere is – olvasható a rendezvény honlapján.

A fesztivál öt bécsi színhelyén az osztrák produkciók mellett számos nemzetközi filmet tűznek műsorra, amelyek a közelmúltban debütáltak a világ nagy fesztiváljain. Vetítik egyebek mellett Mijazaki Hajao The Boy and the Heron (A fiú és a kócsag) című animációs filmjét, Michael Mann Ferrari című életrajzi filmjét, Koreeda Hirokazu Szörny című drámáját, Sofia Coppola Priscilla című filmjét és Woody Allen Coup de Chance című romantikus vígjátékát.

A program retrospektív szekciójában a 2011-ben Párizsban meghalt chilei Raúl Ruiz rendezéseiből mutatnak be válogatást. A fesztivál vendége lesz Catherine Deneuve is, aki Raúl Ruiz Genealogies d'un crime és A megtalált idő című filmjében is szerepelt.

Az idei Viennalén a chilei filmművészet alkotásai mellett az 1980-as évek osztrák filmjeit is láthatja a közönség. A fesztivál központjában, a Kunsthalléban a programmal kapcsolatos szakmai rendezvényeken és zenei eseményeken is részt vehetnek az érdeklődők.

Az október 31-ig tartó filmmustra zárófilmje a Locarnói Nemzetközi Filmfesztiválon díjazott Yannick című francia fekete komédia lesz, amelyet Quentin Dupieux rendezett.