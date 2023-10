David Fincher elárulta, hogy milyen lett volna a Z világháború című film folytatása

David Fincher amerikai rendező a Netflix Z világháború (World War Z) című filmjének lehetséges folytatásáról beszélt. Elárulta, végül elvetették a következő rész ötletét, amely olyan lett volna, mint az HBO Az utolsó közülünk (The Last of Us) című filmje.

David Fincher rendezte volna a Netflix Z világháború (World War Z) című filmjének folytatását – írta a Deadline. A gyártók végül elvetették a film ötletét, ami az amerikai rendező szerint a lehető legjobb döntés volt.

Kicsit olyan volt, mint a The Last of Us. Örülök, hogy nem azt csináltuk, amit akkor akartunk, mert a The Last of Usban sokkal több lehetőség volt

– mondta David Fincher a Z világháború című film folytatásának elvetett terveiről. „A címsorozatunkban kis parazitákat akartunk használni… ők is ezt használták, amikor Dick Cavett megjelent a David Frost-stílusú talkshow-ban” – tette hozzá a rendező.

A Paramount filmvállalat 2017-ben zöld utat adott a film folytatásának, amelyet Juan Antonio Bayona rendezett volna, aki végül kiszállt a projektből. Ezután Fincher lett volna a rendező. A gyártás ütemezése és más tényezők miatt azonban a filmet későbbre halasztották, végül a stúdió a projekt teljes leállítása mellett döntött.

A Z világháború egy 2013-ban készült film, amelyet Marc Forster rendezett Matthew Michael Carnahan, Drew Goddard és Damon Lindelof forgatókönyve, valamint Max Brooks 2006-os regénye alapján. A filmben Brad Pitt játszotta a főszerepet, aki az ENSZ egykori nyomozójaként keresett megoldást a zombiapokalipszisre.

Az utolsó közülünk (The Last of Us) pedig egy posztapokaliptikus dráma, amelyet Craig Mazin és Neil Druckmann készített, a történet a Naughty Dog videójáték-fejlesztő cég egyik 2013-as játékán alapszik. A sorozat egy évek óta tartó járványt mutat be, ami miatt az emberek zombivá válnak. A film főszereplői Pedro Pascal és Bella Ramsey.