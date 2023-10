Évekkel ezelőtt írták, de ma aktuálisabb, mint valaha

Gyakran halljuk, hogy a valóság ugyanúgy imitálja a művészetet, mint a művészet a valóságot. Ez történt Moldovai Katalin Elfogy a levegő című első nagyjátékfilmjével is, hiszen a négy évvel ezelőtt megírt forgatókönyv sokkal relevánsabb a jelenlegi Magyarországon, mint mikor a rendező megálmodta. A valós eseményeket feldolgozó film a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon debütált, hazánkban pedig november 2-ától látható a mozikban.

Az Elfogy a levegő rengeteg témát sűrít a körülbelül két órás játékidejébe. A filmben megjelenik a klímaválság, az LMBTQ+ témák, de legfőképp a tanárok és az oktatás helyzete. A sztori az irodalomtanárnő, Ana ( Krasznahorkai Ágnes) körül forog. A fiatal tanár egyik óráján az Arthur Rimbaud és Paul Verlaine életéről szóló Teljes Napfogyatkozás című filmet ajánlja diákjainak, egy befolyásos apuka azonban rosszallja az LMBTQ+ témát felvető alkotás bevitelét az iskolába, és feljelenti Anát.

A tanárnő természetes nem hagyja annyiban a dolgot, fellebbez, amelynek következtében a kollégái és az igazgató is ellene fordul. A tárgyalások és folyamatos támadások Ana egész életét a feje tetejére állítják.

A film egy 2015-ös, valós, Romániában megtörtént eseten alapul, mégis úgy érezhetjük, hogy itt és most íródott. Moldovai Katalin tökéletesen ábrázolja azt, hogyan veszi el a tanítási kedvet az oktatás szabadságának befolyásolása. Bár a rendezőnő univerzális témaként kezeli a sztorit, mégis erős az áthallás a jelenlegi magyar helyzet és a film között.

Látvány szempontjából letisztult a produkció, a sok kitartott közeli felvétel pedig az arcmimikán keresztül betekintést enged a karakterek lelki világába. Krasznahorkai Ágnes hitelesen hozza Ana szerepét, és a Márkot alakító Dimény Áron is remekel. A fiatal fiút, Viktort játszó Sándor Somát pedig szívesen láttuk volna többször a filmvásznon.

Valami túl sok, valami túl kevés

Azért sajnos nem csak pozitív érzésekkel távoztunk a moziból. Az említett kitartott képek gyakran túl hosszúra sikerültek, illetve a hangkeverés is furcsán nyers. Az igazgatónőt alakító Skovrán Tünde játéka néha kifejezetten élvezetes volt, máskor viszont nem igazán hittük el neki a szájába adott mondatokat. Viktor történetszála egészen rövidre lett vágva, pedig a fiú sztorija megérdemelt volna több időt. Moldovai Katalin el is mondta, hogy eredetileg nagyobb szerepet szántak Viktornak, de az anyagiak közbeszóltak.

Mindettől függetlenül az Elfogy a levegő fontos produkciója lehet a magyar filmiparnak. A Nemzeti Filmintézet Inkubátor programjában készült film olyan témákat feszeget, amelyek nemcsak most, de a közeljövőben is folyamatosan terítéken lesznek. Ráadásul külföldön is tarol az alkotás, hiszen a Varsói Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte az elsőfilmes szekció fődíját, a Nemzetközi Filmkritikusok Szervezete (FIPRESCI) díját, és a szervezet fiatal filmes újságírókból álló Young FIPRESCI zsűrijének díját.

Úgy tűnik a magyar filmek egyre nagyobb teret kapnak nemzetközi szinten. A Velencei Filmfesztiválon és a Chicagói Nemzetközi Filmfesztiválon is díjazott Magyarázat mindenre tarol a hazai mozikban, a nemrég bemutatott Cicaverzum pedig novemberben repül a Tallinn Black Nights Filmfesztiválra.