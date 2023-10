A When Evil Lurks című argentin horrorfilm, a Shudder streamingszolgáltató október 27-én bemutatott újdonsága nem épp visszafogott módon kezdi elbeszélését: egy vidéken élő testvérpár, Pedro (Ezequiel Rodriguez) és Jimi (Demián Salomón) arra lesznek figyelmesek, hogy valaki az éjszaka közepén pisztollyal lövöldöz a közelben. Fogják is magukat, hogy megnézzék, mi a fene történt, ám másnap reggel egy félbeszakított hullába botlanak. Önjelölt nyomozásuk odáig vezet, hogy Pedro és Jimi rájönnek, a közelben egy démon által megszállt ember szenved éppen. Bár ismerős alapokra építkezik, a When Evil Lurks mégse az a tipikus „ördögűzős” film, az író-rendező Demián Rugna szabadjára eresztette a képzeletét, és egy olyan kegyetlenül felkavaró másfél órás sztorit rakott össze nekünk, amit tényleg csak azoknak tudunk ajánlani, akik nem riadnak vissza az extrém horrortól.

Fotó: IFC Films / YouTube

Míg a zsáner nagy elődjeiben bevett szokás, hogy hasonló szituációban az emberek papot, ördögűzésre szakosodott hozzáértőt hívnak, a When Evil Lurks forrófejű fivérei nem várják meg, hogy tényleg az elszabadulással fenyegessen a pokol a falucskában. Helyette megfogják a megszállott, ránézésre legalább 200 kilós, fekélyes testű és mindenféle testnedveket magából felköhögő, ágyhoz kötött szerencsétlent, kocsiba vágják, és több száz kilométerre viszik az otthonuktól. Amit Pedro és Jimi sokáig nem realizálnak, az az, hogy igazából itt ők a szerencsétlenek. Mutatványukkal pedig elszabadítják a gonoszt, aki észrevétlenül egyik ember testéből a másikba száll, és brutálisan elkezdi büntetni a közösséget.

Ami a kegyetlenkedést illeti, tessék nagyon felkészülni, a When Evil Lurks kicsit sem plázahorror, ez a film a legharcedzettebb idegrendszerű nézőknek lett kitalálva, Demián Rugna újdonsága egy kicsit sem hagyja, hogy levegőhöz jusson az ember, folyamatosan tolja feljebb és feljebb a feszültséget. A When Evil Lurks hiába nem való a hétköznapi filmnézők többségének, megtalálta a maga közönségét, a kritikusok körbetapsolták, és 80-nál is több cikk alapján a Rotten Tomatoes oldalán a 99 százalékos értékelése azért sokat elmond a minőségéről.

Ha van a 2023-as évben horrorszenzáció, akkor az a When Evil Lurks, amely a csonkolós, gyomorforgató testhorror és a pszichológiai horror nagyon érdekes keveréke, ráadásul jumpscare-ből is mindössze egyetlen darab akad benne, de a felesleges hatásvadászat nélkül is egy olyan produkcióról van szó, ami napokig az emberrel marad, rátelepedik, nem ereszti. Az ebben a filmben látottak feldolgozásához egyszerűen időre van szükség, már ha meg lehet egyáltalán egy ilyen szinten terrorizáló horrort valaha emészteni.

A When Evil Lurks a brutalitást illetően olyan határokat átlép, amit a bátran és sűrűn kísérletező horrorzsáner ritkán szokott, olyan tabunak számító gyilkolásokat is bevállal, amelyektől a filmkészítők java nem véletlenül idegenkedik. Az alkotó Demián Rugna nem kíméli tehát saját nézőit, épp ezért is érdemes tudnia annak, aki odaül a film elé, hogy ez 18+++-os néznivaló. Még ha kemények vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy hozzá vagyunk szokva a durvuláshoz, Rugna bebizonyítja az ellenkezőjét. Az arcunkba vágja, hogy igen, mostanában túl sok volt a M3GAN-hoz hasonló gagyi plázahorror. És az igazi szadizmust nem a populáris, TikTok által felkapott művekben kell keresni, hanem az efféle gyöngyszemekben. Kétségünk sincs afelől, hogy a When Evil Lurksöt a magyar mozik nem fogják bemutatni. Még a szakmai felkapottság, a jó nézői visszajelzések ellenére sincs az országban olyan bátor forgalmazó, aki ezt a filmet bevállalná.

A film sokkfaktora azért is lehet ennyire magas, mert a színészek nagy átéléssel hoznak el nekünk elromlott személyiségeket, akik jó nehéz csomagot cipelnek a hátukon, teli vannak sérelmekkel, traumákkal, megbánással. Mind az Ezequiel Rodriguez-féle Pedro családi drámája, mind pedig a Demián Salomón által játszott Jimi kihuny szerelmének története elegek ahhoz, hogy közelebb hozzák a nézőkhöz, vagyis hozzánk a testvérpárt. Nem beszélve a When Evil Lurks harmadik harmadában felbukkanó gyerekszereplőkről, akiket – apróbb spoiler – megszáll az ördög, és ez a fordulat olyan paranoid körítést ad a cselekménynek, hogy az ember akarva-akaratlanul törölgeti az izzadságcseppeket a homlokáról izgalmában.

Ahogy fentebb írtuk, extrém horrorról van szó, ha a film egy autó lenne, a When Evil Lurksben az egyes fokozat lenne, hogy fröcsög a vér, és szakadnak a végtagok. Demián Rugna az alig 90 perces játékidő alatt sokkal-sokkal messzebbre merészkedik el. De ezt inkább nem részleteznénk, akinek van gyomra hozzá, fedezze fel magának, és jöjjön vissza, hogy milyen volt.

A megbotránkoztatás, a néző felkavarása, a remek karakterdráma és a fordulatos történet mellett egy dolgot csinál még nagyon jól az író-rendező, mégpedig a világ- és mitológiaépítést.

A When Evil Lurksben hiába bonyolultak az ördögűzés szabályai, a kristálytiszta forgatókönyvnek köszönhetően nagyon jól érthetők és fejben tarthatók. Ebből a filmből még az elszánt pap se hiányzik, míg az új Ördögűző-film belebukott abba, hogy képtelen haladni a korral, a When Evil Lurks bátran mutat fityiszt az önismételgetésnek és a bátortalan alkotói megoldásoknak.

Igazi kincs tehát ez a horrorfilm, de erős gyomor kell hozzá. Brutálisan erős. Vagy még annál is erősebb. Mi szóltunk.

9/10