Szem nem marad szárazon Jodie Foster új filmjétől a Netflixen

A megtörtént eseteket feldolgozó filmeket mindig egy kicsit más szemmel nézi az ember, így van ez a Nyad című új drámával is, amelyet november 3-án mutatott be a Netflix, és ha nem jelölik egy csomó díjra a főszerepekben látható Annette Beninget és Jodie Fostert, akkor tényleg nincs igazság a Földön. A Nyad amellett, hogy egy évtizedes barátságot mutat be, egy inspiráló sporttörténet a 60-as éveiben járó Diana Nyadról, aki egy napon azon kapja magát, hogy elballag mellette az élet, ő pedig legnagyobb kitűzött célját nem érte el maratonúszóként, vagyis hogy elsőként a világon megússza a Kuba és Florida közötti távot, komolyabb segítség és a cápáktól védő ketrec nélkül. A táv egy átlagembernek teljesíthetetlen, 162 kilométer, ez a tény már önmagában jó adagnyi feszültséggel tölti meg a Nyad közel kétórás játékidejét.

A Netflix-film rendezőit, a Free Solóért Oscar-díjjal jutalmazott Elizabeth Chai Vasarhelyit és férjét, Jimmy Chint legfőképp az foglalkoztatja, hogy mi visz rá egy idős atlétát arra, hogy életét kockáztassa egy lehetetlennek tűnő célért. Ebben a kérdésben jól el is merülnek a készítők, flashback jelenetek sokaságával ásnak le egy-egy pillanatra Diana Nyad lelkébe, aki családi traumái, gyerekkori megfeleléskényszere és sok-sok sportbeli bukás után dacolna az óceánnal.

Tagadhatatlan, hogy a Nyad című filmnek azok a jelenetek állnak a legjobban, amikor az idős Diana (Annette Bening) a hullámok között küzd, próbál nem a cápák, a gyilkos medúzák, a kihűlés áldozatává válni. Mégis, a sztorit és az elbeszélést feldobják az olyan részletek, amelyek azt mutatják be, mennyire nehéz egy háttércsapatot és szponzorokat összerántani egy ehhez hasonló mutatványhoz. Nem könnyű, de sokat segít, ha olyan jóbarát és edző áll az ember mellett, mint Jodie Foster Bonnie-ja, aki a legzordabb körülmények közt is kitart Diana mellett.

Az elmúlt majdnem egy évtizedben Jodie Fostert nem nagyon láttuk jelentős és emlékezetes szerepben, de a Nyadban a mozilegenda egyértelműen pontot tesz az ínséges időszak végére. A 60 éves színésznő úgy lopja a show-t néha a főhőst alakító Beningtől, hogy az ember nem hisz a szemének. Teszi mindezt úgy, hogy Annette Bening is szó szerint lejátssza a csillagokat az égből a filmben, és olyan karizmatikusan és magabiztosan hozza el Diana Nyad karakterét nekünk a tévéképernyőre, hogy néha nem hisszük el, hogy nem archív felvételeket látunk. Utóbbiakat egyébként ügyesen adagolják az alkotók, és tényleg üt, amikor az utolsó lépéseket igazi videófelvételről is megnézzük.

A Nyadnak hatalmas lelke van, annak ellenére, hogy meg lehet vádolni hatásvadászattal és az Oscar-díj szemtelen hajszolásával, valamint a sportfilmes, ezerszer látott kliséket sem kerüli el.

Azaz a szebb napokat látott, egykor ügyes sportoló visszatér, hogy minden odds ellenére, többször elbukva, de talán végre-valahára valóra váltsa az álmát. Ritkán tudunk olyat mondani, hogy egy netflixes újdonságnak csak és kizárólag jó üzenete van, de a Nyad pontosan ilyen, mert azt szeretné a néző fejébe verni, hogy soha nem késő, hogy valami nagyot tegyünk le az asztalra, hogy megváltoztassuk az életünket. Akkor se, ha az egész világ rajtunk kívül hurrog, és azt mondja, hülyék vagyunk.

Minden erénye ellenére azért a Nyadnak jót tett volna, ha egy szigorúbb kezű vágót vesznek fel a készítőgárdába, aki lenyesi kábé 90 percre ezt a szívszorító drámát. Jót tett volna a történetnek, ha rövidebben tálalják, mert a vége felé érezhető volt egy nagyobb megbicsaklás és üresjárat, mielőtt Diana Nyad a végső rohamára indult volna a tengerbe.

Kicsit klisés, kicsit hatásvadász sportdrámáról van itt tehát szó, lenyűgöző és nagyon őszinte alakításokkal a középpontjában. És pont ezeknek a jó színészi teljesítményeknek, Jodie Foster és Annette Bening nagyságának és a köztük lévő kémiának köszönheti a film, hogy többször is képes megérinteni bennünket, nézőket. Nem is kell ehhez sok, csak annyi, hogy az elemekkel küszködő, idős úszónő megható zenére szeli a habokat, és bizony, könnyen eltörhet a mécses ettől. Nálunk eltört, és nyakunkat rá, hogy másnál is el fog, ha megnézi a Nyadot.

7,5/10

A Nyad szinkronnal és magyar felirattal nézhető meg a Netflixen.