Búcsúzunk a legjobb Marvel-sorozattól, ami valaha készült

A Loki második évada a rohanás jegyében telt. Tom Hiddleston furfangos asgardi istene végig az idővel szemben próbált megnyerni egy folyamatosan vesztésre álló háborút, mialatt hol saját maga, hol a TVA, hol a multiverzum forgott egyre nagyobb veszélyben. Ebben az alig hat epizódban láttunk sok mindent, a gonosz Kang szerethetőbb variánsának, Victor Timely-nak (Jonathan Majors) az eredetsztoriját, azt, hogy milyen élete lenne Mobiusnak (Owen Wilson) az Idővariációs Hatóság nélkül, és végül egy pofonnal felérő fordulat emlékeztetett minket, hogy bár a sorozat Lokijából hős lett, mégiscsak egy tragikus hős, aki egyszerűen a DNS-ében hordozza azt a tényt, hogy nem nyerhet.

A Disney+ indulása óta láttunk sokfajta Marvel-sorozatot, a sokáig csúcsnak számító WandaVízió mellett jöttek olyan középszerű produkciók, mint A Sólyom és a Tél Katonája, a Ms. Marvel, és a She-Hulk, de azért olyan korrektebb címeknek is örülhettünk, mint az ötletes Holdlovag és az animációs What If...?. Most, hogy a Loki befejeződött, elmondhatjuk azonban, hogy ehhez a popcorn sci-fibe hajló antihősös szériához egyik, az MCU-ban mozgó kisképernyős alkotás sem ért fel. Nem, még a WandaVízió sem, amely a végére tipikus Marvel-mozifilmes minőséget tudott csak felmutatni, míg a Loki egészen az utolsó jelenetéig működött. Sőt, a végső, lezáró snittek ütöttek talán a legjobban az összesen 12 rész alatt.

Egészen izgalmas egyveleg kerekedett ki a Lokiból, az első etapban az írók még jócskán támaszkodtak a multiverzumra, és villantottak nekünk különféle Loki-variánsokat: öreget, gyereket, aligátort, és persze női Lokit a mindig dühös, a TVA-t és a Megmaradót elpusztítani szándékozó Sylvie (Sophia Di Martino) személyében. Egy ponton még azzal is eljátszottak, hogy a férfi és a női Loki összejönnek, de a második évadra mindezt sutba dobták. Helyette a Loki egy váratlan irányba ment el, és időutazós sorozat lett.

A készítők jó érzékkel rájöttek arra, hogy valószínűleg van közös metszete a Loki és a Doctor Who című brit tudományos-fantasztikus széria rajongóinak. Elvégre Tom Hiddleston karaktere, ahogy a cselekmény haladt előre, úgy kezdett el egyre inkább Time Lordként viselkedni. A Marvel sci-fije nem csak az őrült, tér-időben való szaladgálással, és dinamikus mesélésével idézte meg a Doctor Who-t, hanem vizuálisan is. Elég megnézni a második szezonban bevezetett, Oscar-díjat nyert Ke Huy Quan-féle Ouroboros irodáját, kiköpött TARDIS. De a TVA és a Torchwood közötti áthallásokat sem volt túlságosan nehéz észrevenni.

A második évad rámutatott arra, hogy bármi legyen Jonathan Majors sorsa és megtartja-e őt a Marvel Kang, a hódító szerepében, a kínos botrányba keveredett, balhés színész tehetsége megkérdőjelezhetetlen.

Ahogy eljátszotta a dadogós, bogaras professzort, Victor Timely-t, és ahogy az utolsó részben a 34 éves amerikai immár a Megmaradót alakítva gúnyolta ki saját, 19. századbeli variánsát, az bizony minden pénzt megért. Lehet, hogy lecseréli majd a Marvel őt, de egy biztos, Majors a Lokiban nyújtott jutalomjátékát már senki se veheti el tőlünk.

A show-t a Loki második évadában egyértelműen ellopta Percike, a Victor Timely-ra ráizguló animált falióra, és ha valaki pár évvel ezelőtt azt mondja, hogy az esernyős, angolkisasszonynak kinéző Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) mellett ő lesz a Marvel Filmes Univerzumának legrémisztőbb főgonosza... nos, azt vélhetően izomból kiröhögtük volna.

Hiába volt tipikusabb, marvelesebb a Loki első évada, az első hat rész története valahogy koherensebb, jobban fókuszált, letisztult és érthető volt. A forgatókönyveket illetően a második etap már meg-megbillegett, e tekintetben voltak olyan mélypontok, mint a második rész, amikor jó 40 percig szinte semmi nem történt, ráadásul Sylvie karakterével látványosan nem tudtak mit kezdeni azon kívül, hogy vicces volt, hogy a McDonald'sba ment el dolgozni. Sophia DiMartino hiába adott bele apait-anyait, megmaradt rikácsoló, idegesítő mellékszereplőként, ami hatalmas kár. Ettől eltekintve, a kapkodó írás és Sylvie elpazarlása ellenére az érzelmi csúcspontok újfent nagyon működtek a Lokiban. Megköszönhetik az alkotók a kiváló főszereplőknek, Owen Wilson és Tom Hiddleston között remekül működött a kémia, Ke Huy Quan OB-je mindig megmosolyogtatott, és amikor a sorsát beteljesítő Lokit utoljára láttuk, bizony elmorzsoltunk pár könnycseppet érte. Hőseposzba illő volt a jelenet, ahogy a csúcson lévő, trónjában magányosan trónoló Loki a kamerába nézett, elfogadva, hogy magányra ítéltetett, és ennek láttán talán azt mondhatjuk, hogy itt az ideje, hogy elengedjük a cselszövés, mármint a történetmesélés istenét.

Titkon nyilván sokan reménykednek, hogy Loki még visszatér, de elég beszédes interjút adott Tom Hiddleston a napokban, aki a színészek sztrájkjának befejezése után úgy fogalmazott Jimmy Fallon talkshow-jában: neki most egy 14 éves nagy kaland ért véget a Loki második évados fináléjával. Minden jel arra mutat, hogy a karakter pihenőre vonul, és az is biztosnak tűnik, hogy a sorozata nem folytatódik a Disney+-on. Ezt is egy közreműködő interjújából tudjuk, a Loki vezető írója, Eric Martin szerint a Loki első és második évada egy könyvnek a két fele volt, ez a könyv pedig a második évaddal befejeződött. Nem zárta ki persze a készítő, hogy további „könyvek” főszereplője legyen Loki, de ő a folytatásnak nem szeretne részese lenni, és minden közlendőjét papírra vetette már a karakterrel kapcsolatban. A Loki tehát lezártnak tekinthető, pláne, hogy a Loki vezető producere, Kevin Wright is ezzel egybehangzó nyilatkozatot adott. Ahelyett azonban, hogy megsiratnánk,

Itt az ideje, hogy ünnepeljük a rövid, ütős, rendesen lezárt sorozatokat.

A Loki úgy tűnik, ilyen lesz, és bár néha szeretnénk, hogy 6 évad és egy film zárjon le egy tévészériát, a legtöbbször a cselekmény rétestésztaként való nyújtása valószínűleg a minőség rovására menne. Nagy eséllyel a Loki is így járna, így viszont mindenféle rossz szájíz nélkül tudjuk elengedni a sorozatot. Úgy, hogy vélhetően jó ideig ez lesz az utolsó élvezhető tévés produkció, amit a Marvel Studios kiad. Lehet, hogy az utolsó lesz valaha? Ne legyünk pesszimisták, de a Loki magasra tette a lécet, és ezt a szintet nehéz lesz más Marvel-sorozatoknak megugraniuk.

9/10

A Loki első és második évada is a Disney+-on nézhető meg.