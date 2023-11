Újabb folytatást kap a Creed

Irwin Winkler – a Creed-filmek producere – bejelentette, már dolgoznak a Creed IV című filmen. A megszokottak szerint Michael B. Jordan lesz a film főszereplője, és a producer azt is elárulta, hogy ez alkalommal is Jordan lesz a rendező, mint a legutóbbi film esetén.

Adonis Creed visszatér a mozivászonra, ugyanis bejelentették, hogy már készül a Creed IV. A legújabb filmet, amelyben Creedet Michael B. Jordan alakítja (és a filmet is ő rendezi), kicsivel később tudják bemutatni, mint tervezték, ugyanis a hollywoodi sztrájkok miatt nem tudták időben elkezdeni a munkálatokat – írja a Deadline.

A film producere, Irwin Winkler úgy fogalmazott,

nagyon jó sztorit és cselekményt találtunk ki, és a sztrájkok miatt megkésve ugyan, de jövőre meg tudjuk kezdeni az előgyártást.

A producer azt is elárulta, ismét Jordan fogja rendezni a legújabb spin-off filmet, „mivel legutóbb is remek munkát végzett, és kényelmesen irányította a kamerákat”. A partner-producer, Elizabeth Raposo hozzátette, „nagy boldogság számukra, hogy a közönség ennyire szerette a harmadik részt is, és még többet akarnak látni”.

A Creed-franchise eddigi három filmje világszinten több mint 663 millió dollárt (230 milliárd forint) hozott.