A Netflix megcsinálta minden idők legperverzebb valóságshow-ját

Velünk, tévénézőkkel sűrűn megesik, hogy ülünk a képernyő előtt és azt találjuk mondani: „Hát, ezt én is simán megcsinálnám!” Valószínűleg sokan mormoltak hasonlót a Netflix 2021 őszén bemutatott, dél-koreai drámaszériája, a Squid Game láttán is – egészen addig a pontig, hogy el nem indult a csúnya vérontás benne. A Squid Game, vagy ahogy magyarul elnevezték, a Nyerd meg az életed egy titkos versenysorozatról szól, amelyben 456 ember vesz részt, jobbára szegények és elesettek, akik brutális vetélkedők teljesítésével, egymáson áttaposva igyekeznek leszakítani a hatalmas pénznyereményt. A szervezők vörös overallokban, fegyverekkel a kezeikben tartják a rendet, miközben a főhős, Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) több száz másik játékossal egyetemben küzd az életéért és a gazdagságért.

Igaz, hogy a Squid Game második évada úton van már, de a Netflix addig is húzott egy merészet, és november 22-én bemutatták a Squid Game: The Challenge című vadonatúj realityjüket, amely az anyasorozatban látott gameshow-t ülteti át a valóságba. Néhány csavarral persze, mert ebben a valóságshow-ban nem lőnek le senkit.

A Squid Game: The Challenge-ben nem meglepő módon 456 játékos indul el, akik előtt ott a lehetőség, hogy hazavigyék a realityk történetében rekordösszegnek számító 4,56 millió dollárt. Igen ám, de ezért szenvedni kell, nem is keveset. Rögtön az első játék a tévésorozatból jól ismert „piros lámpa, zöld lámpa”, amikor egy óriásbaba vezényletével kell bizonyos időre lefutniuk egy hosszabb távot. Amikor viszont a baba megfordul, onnantól tilos mozogni, különben paintballal kilövik az embert. A Squid Game: The Challenge-ben ebben az első versenyben 250-nél (!) is többen kizúgnak, de az alkotók előtt még így is kőkemény kihívás áll. Valahogy a valóságshow játékosait humanizálni kellene, bemutatni közülük párat, akikért drukkolni tudunk, mert az első percekben csak egy nagy embermasszát látunk a képernyőn, ráadásul egyforma egyenruhákban.

A valóságshow alkotói megpróbálkoznak a lehetetlennel, kiemelni a játékosok közül párat. Van, aki az adósságát fizetné ki, más simán a versenyhelyzet miatt jött, hogy kipróbálja magát, és akad, aki összekeverte a Squid Game: The Challenge-et a Szigettel, és elhozta magával az anyját is. Mindenkinek más a stratégiája: van, aki inkább a háttérbe vonul, más szövetséget alkotna rögtön az első pillanattól, és akad olyan is, aki alig bírja megállni, hogy ne hányja össze magát, annyira izgul.

A Squid Game alapján készült új reality nagy erőssége, hogy habár az elején erőtlen spin-offnak tűnik az egész, a későbbiekben kapunk igazi rohadékokat, naiv flótásokat és törtetőket, akik életet varázsolnak a feldolgozásba, és örülünk neki, amikor festékgolyóval lepuffantják őket. Akcióból nincsen hiány, folyamatosan tízesével esnek ki az emberek, de ennek a legtöbben örülnek, mert minél több a távozó, annál nagyobb a pénznyeremény.

Kell is a The Squid Game: The Challenge-hez, hogy a résztvevők szociopata módon, és némiképp beteges módon álljanak hozzá a valóságshow-hoz, de izgalmas mindezt nézni, mert ilyen könyörtelen műsort ritkán lát az ember a tévében. Nyilván nem meglepő a dolog, a Squid Game, mint fiktív drámasorozat se volt egy gyalog galopp.

A Netflix új műsora természetesen egy az egyben másolja a Squid Game-sorozat látványvilágát, a kosztümök, a díszletek megegyeznek. Nem baj, mert vizuálisan a széria kitalálója, Hwang Dong-hyuk tényleg valami könnyen felismerhetőt, stílusosat és talán ikonikusat alkotott anno. És amikor azt hinnénk, hogy majd a játékok is szolgalelkűen kopizzák az alapanyagot, akkor koppanunk nagyot, hiszen a Squid Game: The Challenge kreatívjai teljesen új versenyszámokat és hatalmas csavarokat is kitaláltak a produkcióhoz. Na, és ne felejtsük el a játékokat összekötő teszteket sem, amelyek plusz drámát visznek bele a narratívába.

A tesztek során a játékosok extra kihívásokat kapnak, ezekben dönthetnek, hogy másokat segítenek, vagy kiejtik a nekik nem tetsző vetélytársat. A feszültséghez hozzáad a dolog, mert előfordul olyan például, hogy bevisznek nekik egy telefont, és nem lehet tudni, hogy mi lesz azzal, aki felveszi. Illetve a Squid Game: The Challenge szerkesztői jó érzékkel minden epizód végére odaraknak egy hookot, kampót, amit látva azonnal indítjuk a folytatást. Nem gondoltuk volna, de a Squid Game spin-offja addiktív lett, a 60 perchez közelítő részek ellenére nehéz abbahagyni a nézését. Sőt, egy-két idegtépőbb pillanatban könnyen előfordul, hogy a tévével kiabáljon az ember, és próbáljon tanácsot adni a játékosoknak, még ha azok nem is hallják. A Squid Game: The Challenge-ben vannak feszkós helyzetek, amikbe néha kicsit túlságosan beleélhetjük magunkat. Persze ez jó, bárcsak minden hasonszőrű műsor képes lenne ilyen reakciót kiváltani.

Óriási kérdés, hogy az évad végéig, mely 10 epizódból áll és három darabra osztva (az első öt részt november 22-én, a következő négyet november 29-én, az évadzárót december 6-án) kapjuk meg, kitart-e a lendület. Ez az a műsor, ahol nem nagyon érdemes kedvencet választani magunknak, mert akár az anyaszériában, itt is

mindenki folyamatosan veszélyben van, és hiába okos vagy jó fizikumú az egyén, a következő feladat simán kifoghat rajta, és kieshet a fenébe.

Az eredeti Squid Game egy társadalomkritika volt, a szegények és a gazdagok közötti elképesztő szakadékra igyekezett felhívni a figyelmet. Ehhez képest ez az új valóságshow egy igazi kapitalista nedves álom, amelyben 456 jobb életre vágyó tapos át bárkin, bárhogy, bármikor, hogy irtó gazdagok legyenek. Guilty pleasure-nek nem rossz a The Squid Game: The Challenge, sokkal élvezetesebb lett annál, mint amire számítottunk, és a Netflix előtt le a kalappal, tudnak szórakoztatni, még ha irtó perverz érzés is nézni ezt a műsort a visszás koncepciója miatt.

7/10

A Squid Game: The Challenge első öt része szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.