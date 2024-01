A Sun fivérek nagyjából a semmiből robbant be január 4-én a Netflixre, a vezető streamingszolgáltató nem reklámozta túl ezt az új gengsztersorozatot, pedig a főszereplők között ott virít Michelle Yeoh neve is, aki manapság rendkívül felkapottnak számít Hollywoodban, köszönhetően legfőképp a Minden, mindenhol, mindenkorban nyújtott Oscar-díjas alakításának. Ettől persze még A Sun fivérekből simán lehetett volna bántó középszer, de a két showrunner, Brad Falchuk és Byron Wu egy olyan remek, látványos verekedésekkel, családi drámával, humorral és alvilági körítéssel meghintett dramedyt raktak le elénk az asztalra, ami őszintén szólva manapság hiánytermék a tévében.

A történet egy kicsit a Breaking Badre emlékeztet, csak ezúttal nem egy hétköznapi fickóból válik rettegett gengszter, hanem olyan ex-alvilági figurákat kísérhetünk figyelemmel, akik a tajvani maffiaéletet igyekeznek a hátuk mögött hagyni, és beilleszkedni az unalmas amerikai kertvárosi hétköznapokba. Így van ezzel a Michelle Yeoh által játszott Mama Sun, aki művészi hajlamokkal rendelkező egyetemista fia, Bruce (Sam Song Li) elől titkolná el a sötét múltat. Úgy nagyjából 15 éven keresztül jól is megy a mutatvány, ám betoppan a semmiből a nő másik fia, Charles (Justin Chien), aki öcsikéjének a totális ellentettje, és se istent, se embert nem ismer.

A Netflix új sorozatának már a nyitójelenetétől leesik az állunk, amikor főzés közben törnek rá a mit sem sejtő, leendő maffiavezér Charlesra maszkos bérgyilkosok az otthonában, de ő egy sodrófával sebtében a másvilágra küldi a még nála is rosszabb fiúkat. A Daredevil legklausztrofóbabb, legkreatívabb bunyós snittjeit megszégyeníti A Sun fivérek az első öt percében, és a Jackie Chan-filmeket hiányoló nézőknek jó hír, hogy az évad további részei sem nélkülözik a keménykedéseket. Sőt, néha vérengzésbe, lefejezésbe, hulladarabolásba torkollik ez az ironikusan sötét széria, az írók nem fogják vissza magukat. A már emlegetett Breaking Badhez képest nagy különbség viszont, hogy A Sun fivérek minden merészsége ellenére sem depresszív, megfelelő mennyiségben adagolják benne a humort, és az elmés beszólásokon jókat lehet derülni.

A főszereplők közötti kémia megkérdőjelezhetetlen. Nyugodt vérmérsékletű, ám passzív-agresszív egyedülálló anyaként lopja Michelle Yeoh még úgy is a show-t minden jelenésével, hogy igazából a címnek megfelelően inkább a Sun tesókon van itt a hangsúly. Egészen pontosan azon, hogy Charles és Bruce miképp találnak újra egymásra, annak ellenére, hogy egyikőjük olyan, mintha egy távol-keleti akciófilmből lépett volna ki, másikuk pedig simán elmenne egy romantikus vígjáték kétballábas főhősének, aki a háta közepére se kívánja, hogy belerángassák a maffiaéletbe.

A Halálos iramban jócskán a fejünkbe verte, hogy a családnál nincs fontosabb a világon, és bár a Vin Diesel által vezényelt trash-filmsorozat megmosolyogtatóvá és elcsépeltté tette ezt a tételmondatot, A Sun fivérek jön, és egy olyan szerethető családi drámát hoz el nekünk a képernyőre, amelynek a nézésével egyszerűen nem lehet leállni. Jönnek a részek végén a gonosz fordulatok, a Sun-família egyik véres balhéból a másikba, izzasztó menekülésből izzasztó menekülésbe, cseberből vederbe csöppen, mi meg azon kapjuk magunkat, hogy már nincs hova rágni a körmeinket izgalmunkban, mert sikerült tövig lefaragnunk az összeset az ujjainkról.

Amit nagyobb kritikaként fel lehet hozni a Netflix új sorozatával szemben, hogy túlnyújtott, elég lett volna fele ennyi játékidő is, és 30 perces részekkel össze lehetett volna rántani egy olyan történetet, ami mindenféle üresjárat nélkül végigzakatol, és igazi adrenalinbomba marad. Ehhez képest A Sun fivérek meg-megbicsaklik, időnként a mellékszereplők idegesítőek, akiket két lábon járó klisékké tettek az alkotók, és még Bruce csetlései-botlásai is az agyára mennek az embernek, ha nem tudja megállni, hogy lenyomja egy ültő helyében ezt a 8 epizódot.

A fényképezés az nagyon tévés, semmi kiemelkedő, egyszer se tekertük vissza A Sun fivéreket, hogy valamelyik jeleneten gyönyörködjünk. Ellenben a zenékkel fején találták a szöget Falchukék, amelyek kellően dinamikusak és még némi keleties ízt is magukban hordoznak, nem keveset hozzátéve a széria egyedülálló hangulatához.

Azoknak, akik a Minden, mindenhol, mindenkor után arra kíváncsiak, hogy vajon Michelle Yeoh megint szétrúg-e pár valagat ebben az új szerepében, elspoilerezzük, hogy igen. A színésznő annak ellenére, hogy 61 éves, rendkívül jól érzi magát a fizikailag is megpróbáló szerepekben. Hiába kapott kaszát az American Born Chinese, Yeoh ott is beleadott apait-anyait, és A Sun fivérekben is annyira jól áll neki ez az őserővel rendelkező matriárka szerep, hogy helyette egy másik ázsiai színészt sem tudnánk elképzelni Mama Sunként.

A Sun fivérek a lehető legjobban sikerült popcorn sorozat, ami egyrészt olyan univerzális problémákkal foglalkozik, mint hogy az egymástól elszakadt családtagok miképp képesek újra felvenni a fonalat, másrészt röhejesen extrém körülmények közé kényszeríti a karaktereit. Az egyszeri tévénézőt is veszély fenyegeti, hogy hiába pattogtatja ki mellé a rágcsálnivalót, tátva marad a szája, és elfelejt enni.

A Netflixet lehet szidni a tartalomáradat miatt, de láthatóan akad azért pár döntéshozó az online videótárnál, aki meglátja a jó ötletekben a lehetőséget. A Sun fivérek egy jó ötlet, kellően szórakoztatóan kibontva, nyilván azt se bánnánk, ha jönne belőle a második évad, mert néznénk azonnal.

8/10

A Sun fivérek szinkronnal és magyar felirattal nézhető meg a Netflixen.