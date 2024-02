2022 tavasza nem tegnap volt, márpedig akkor kezdte el vetíteni az HBO Max a Tokyo Vice első évadát, mely Jake Adelstein önéletrajzi ihletésű regényét ültette tévéképernyőre. De ki is az a Jake Adelstein? Egy újságíró, akinek a Japánban átélt kalandjait még azok is erősen megkérdőjelezik, akik oda-vissza olvasták a most 54 éves fickó könyvét. Annyira morbid és groteszk dolgok történtek ugyanis hősünkkel.

A Tokyo Vice, mármint a tévésorozat a legelején kezdi a mesét, amely lehet, hogy ki van színezve, mégis az első perctől kezdve odaszegezi az embert a képernyő elé. Az ifjonc Adelsteint kísérjük figyelemmel, aki Amerikából elindulva, és japán nyelvtudását bevetve megy el Tokióba, hogy munkát szerezzen a Meicho Shimbun nevű lapnál. És hogy mindez miért különleges? Mert fehér bőrű munkatársa még nem volt a patinás japán újságnak. Meghökkenten néz is mindenki az Ansel Elgort által eljátszott Jake-re, amikor a 90-es évek végén munkába áll. Ám nemcsak a rasszizmus nehezíti a Tokyo Vice főszereplőjének életét, hanem a hírnevének megfelelően halálosan veszélyes jakuza is.

Az HBO Max bűnügyi sorozatának első évada azt dolgozza fel, hogy Jake Adelstein miképp sodródik egy bandaháború közepébe, és válik a Tozawa-klán egyik célpontjává, kerül baráti viszonyba a komor képű, amúgy gengszter Satóval (Show Kasamatsu), bújik ágyba időnként a hoszteszként melózó, ugyancsak gaijdzsin Samanthával (Rachel Keller), és szembesül vele, hogy a tokiói rendőrség bizony nyakig sáros. Kivéve persze a rendíthetetlen Hiroto Katagirit (Ken Watanabe), aki az egyre izzasztóbb körülmények ellenére is segíti a főszereplő újságírót, és ha az életébe kerül, akkor se szegi meg a törvényeket, amelyek betartatására rendőrként felesküdött.

A Tokyo Vice egy iszonyúan szövevényes sorozat, amelynek nagy erőssége, hogy a mellékszereplői is komplex karakterek, akiknek akkor is érdekel a sorsuk, ha éppen Ansel Elgort nem tüsténkedik a képernyőn. A Légióban is remeklő Rachel Keller kedvelhetően hozza a bártulajdonosságra áhítozó vonzó fiatal nőt, de a szomorú szamuráj Sato, a tragikus sorsú orosz eszkort Polina (Ella Rumpf) is megérik a pénzüket. A nagyon szépen fényképezett, már-már mozifilmes esztétikumot felmutató krimi első etapjának egyetlen nagy gyengesége az volt, hogy az évadfinálé lógva hagyott bennünket. Sato élet-halál között, Jake-et elverte a maffia, Katagiri épp egy sokkoló videófelvétellel szembesült, Samantha a maffia karmai közé került… gonosz húzás tehát, hogy a ténylegesen az első szezon eseményeit lezáró epizódot a második évadra csúsztatták a készítők.

A február 8-án közzétett évadkezdés a nagyjából másfél évvel ezelőtt félbehagyott szálakat varrja el. De azt legalább kielégítően teszi, olyannyira, hogy akár sorozatzárónak is beillenének a látottak. Persze ilyesmiről nincs szó, a második évad második része, ami ténylegesen továbbviszi a sztorit, három hónapot ugrik az időben, és nagyjából teljes resetet nyom mindenkire, ahonnan elindulva még további nyolc rész vár minket a következő hetekben.

Érdekes is látni az új alaphelyzetet, ahonnan a Tokyo Vice újraindul. Jake Adelstein sokkoló tapasztalatai hatására úgy dönt, inkább foglalkozik tokiói motorrablásokkal, mint hogy még egyszer a jakuza közelébe menjen. Rachel elveszíti a legjobban tejelő lánykáját, és új eszkortot kell találnia magának. Sato helyrejön, de neki sincs könnyű dolga, mert öccsét kéne valahogy távol tartania a klánjától. A második évad második része, ami tulajdonképpen az új etap kezdete, amolyan vihar előtti csend, bevezető, első fejezet, és annak ellenére, hogy picit nyugisabb a történet, így is lehet látni már a készülődő viharfellegeket. Egészen pontosan a megint méltóságteljesen játszó Ken Watanabe karakterének, Katagirinek köszönhetően, aki vonakodva bár, de csatlakozik egy új akcióegységhez. Kettőt lehet találni, vajon kit fog belerángatni ismét a maffiaharcokba. Hát igen… Jake Adelsteint.

A Tokyo Vice-nak még mindig az egyik nagy vonzereje, hogy egy olyan világba enged betekintést, mint a kilencvenes évek végének Japánja. Tőlünk nagyon idegen kultúra ez, de pont ettől izgalmasak a látottak. Igaz, hogy az új évadban neonfényekből egy picit kevesebb van, de az HBO Max produkciója még mindig ugyanaz a noir krimi, ami 2022-ben olyannyira lenyűgözött bennünket.

Az biztos, hogy azoknak, akik anno hetiben nézték a Tokyo Vice-t, nem lesz könnyű dolguk a történet fonalának felvételével kapcsolatban. Az HBO Max igazán megtehette volna, hogy a rész elejére odabiggyesztenek egy összefoglalót az előző szezonból. Ettől függetlenül túl sok okunk nem lehet a panaszra. A Tokyo Vice még mindig az egyik legjobb, összefüggő történetet elmesélő krimiszéria a tévében, amelyben simán

megvan a potenciál arra, hogy a gengszteres zsánerben egyszer feltegyék a polcon a legnagyobb klasszikusok, a Maffiózók és a Drót mellé.

Ha véletlenül nem is lesz így, a Tokyo Vice akkor is különleges néznivaló marad, mert a krimisorozatok közt ritka alkalom, amikor oknyomozó újságírót tesznek meg főhősnek. Ansel Elgort hozza is a kötelezőt, az ő szemén keresztül olyan fényben látjuk a japán fővárost, hogy még annak is kedve támad meglátogatni Tokiót, aki idegenkedik az ázsiai kultúrától. Nagy dolog, hogy egy tévésorozat képes ezt a hatást kiváltani. Nem tukmál ránk ugyanis a Tokyo Vice semmiféle ideológiát, mégis sarkall arra, hogy nyitottabban nézzünk a világra, érdeklődően, akár egy bűnügyi zsurnaliszta. Le a kalappal, és nagyon reménykedünk a harmadik évad berendelésében, és abban, hogy ebből egy igazi, sokévados crime saga növi ki magát. A Tokyo Vice igazán megérdemelné.

8,5/10

A Tokyo Vice második évadának első két része már megnézhető az HBO Maxon, a 10 részből álló etap hátralévő epizódjai heti bontásban, egyesével jönnek majd.