A Disney bejelentette, hogy Vaiana és Maui idén újra a mozivászonra hajózik egy vadonatúj animációs zenés kalandban. A Vaiana 2., (eredetileg Moana 2.) 2024. november 27-én kerül a mozikba, és egy újabb tengeri utazásra visz minket.

A Vaiana, amelyben Dwayne Johnson adta a félisten Maui hangját, két Oscar-díjra jelölték. Lin Manuel Miranda Grammy-díjat nyert a film zenéjéért. Az alkotás mintegy 700 millió dollárt hozott a Disney-nek, miután széles körben dicsérték a dalait, a történetét és az animációját.

Ez az új film különálló lesz az élőszereplős filmtől, amely 2025-ben kerül a mozikba.

További Disney-feldolgozások is készülnek

A Disney azt is megerősítette, hogy a Jégvarázs 3., a Toy Story 5. és a Zootropolis 2. is elkészül, ezekre azonban még várnunk kell egy kicsit: a Jégvarázs harmadik várhatóan csak 2026-ban jelenik meg, közben készül egy negyedik rész is a Jégvarázsból. A Zootropolis 2-re már kevesebbet kell várni, a megjelenési dátum 2025. november 26-ra van kitűzve.

Azt ugyanakkor még nem tudni, mikortól lesz látható Buzz Lightyear és Woody seriff újabb kalandjai, de a pletykák szerint 2026 és 2028 között érkezhet a folytatás a mozikba – írja a BBC.