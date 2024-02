Ridley Scott rendezheti a sztárbandáról szóló filmet

A Gladiátor 2 forgatása után a brit rendezőt most a Bee Geesről szóló projekt élére állították. A legendás együttesről szóló filmet ugyanaz a cég készíti, mint amelyik a Queenről szóló Bohemian Rhapsodyt is.

A Deadline szerint Scott már tárgyalásokat folytat a film rendezéséről. A projektnek az egyedüli, még életben lévő Bee Gee, Barry Gibb lesz az ügyvezető producere, de a Bohemian Rhapsody producere, Graham King is részt vesz a film elkészítésében – írja a The Guardian.

A cselekményről és a szereplőkről egyelőre nem árultak el részleteket, de a film hozzáférhet és felhasználhatja a Bee Gees felvételeit a megállapodás értelmében, amelyet a Paramount stúdió kötött a Gibb családdal 2019-ben.

A Man-szigeten született, Manchesterben nevelkedett, majd Ausztráliába emigrált Gibb testvérek, Barry, Maurice és Robin zenekart alapítottak, 1965-ben pedig kiadták első albumukat. Miután 1967-ben visszatértek az Egyesült Királyságba, hatalmas népszerűségre tettek szert. Olyan slágerek szerzői, mint a How Can You Mend a Broken Heart, a Jive Talkin’ és a Tragedy.

A Szombat esti láz című filmhez készült soundtrack albumuk több mint 40 millió példányban kelt el. Maurice Gibb 2003-ban, Robin Gibb pedig 2012-ben halt meg.

A 86 éves Ridley Scott nemrég fejezte be a Gladiátor folytatásának forgatását Paul Mescal és Denzel Washington főszereplésével, a film novemberben kerül a mozikba.

Ridley Scottot egyébként az 1970-es években a Bee Gees menedzsere, Robert Stigwood felkérte, hogy rendezzen egy középkori hangulatú filmet a testvérek főszereplésével, de a projekt soha nem valósult meg.