Levetkőzi gátlásait Jenna Ortega ebben az új erotikus thrillerben

Ahhoz képest, hogy Jenna Ortega alig töltötte be a 21-et, a filmográfiája igencsak terebélyes. A Disney berkeiből elindult színésznő az első komolyan vehető szerepét 2019-ben kapta meg, a Netflixen vetített, Te című thrillersorozatban játszotta Ellie Alvest. Ezt követően nem volt megállás, a filmipar is beszippantotta Ortegát, aki a Sikoly 5-ben és 6-ban is remekül játszott, na és az X című horrorfilmben is csúnyán ellopta a show-t az igazi főszereplő, Mia Goth elől.

Ám az igazi világhírnevet a megint csak netflixes Wednesday hozta meg neki, az Addams Family spin-offját nem volt ember a földön, aki nem imádta. Köszönhetően Jenna Ortegának persze, mert a színésznő olyan mértékű sötét, gótikus hangulatot, iróniát és emberutálatot árasztott magából, amellyel még a sorozat rendezője, Tim Burton sem tudta tartani a tempót. A Wednesday nem az elismert direktor egyedi látásmódja, hanem Ortega karizmája miatt működött igazán, amit durva volt látni.

Még mielőtt a Wednesday második évadában visszatérne, Jenna Ortega hozott nekünk egy új filmet, a Csábító leckéket, melyet január 25-e óta vetítenek a hazai mozik. A címéből kiindulva talán nem annyira megdöbbentő, hogy egy erotikus thrillerről van szó, ráadásul a tabudöntögető fajtából, hiszen egy elég necces tanár-diák viszonyt dolgoz fel.

A Csábító leckék a körítését illetően olyan, mintha egyenesen Jenna Ortegára szabták volna, egy ködös, Twilight fan fictionből szalajtott kisvárosban járunk, ahol szinte soha nem süt a nap, és mindenki egy fokkal többet filozofál a lét nagy kérdésein, mint az normális volna. A köldöknézést tekintve az élbolyban jár Cairo Sweet karaktere, aki a helyi középiskolába jár, és állítólag tehetséges aspiráns író. A Jenna Ortega által játszott, mindig nagyon rövid szoknyát és fekete térdzoknit hordó 18 éves lányka abban reménykedve, hogy lelki társra találhat, felveszi a számára szimpatikus bukott író, Jonathan Miller (Martin Freeman) egyik kurzusát, hátha tanul valamit a nagy öregtől. Na, és mi lesz a dologból? Tiltott románc, mi más.

Nyilván erotikus thrillerről van szó, és ennél a zsánernél titkon a nézők elvárják a tabudöntögetést, de még ehhez képest is fel vannak ajzva a szereplők a Csábító leckékben. Kezdésnek ott van ugye Cairo, aki egyfajta, a valóság és a képzelet határán mozgó románcba kezd a saját tanárával, de attól sem ódzkodik, hogy leszbikus barátnőjével, Winnie-vel (Gideon Adlon) csókolózzon, ha úgy hozza a szükség. Az író-rendező, Jade Halley Bartlett mintha soha életében nem járt volna valódi iskolában, mert úgy írta meg a tanárok és a diákok közötti kapcsolatokat, mintha egykorú osztálytársakról lenne szó. Nagy hiba. A film tesitanárjáról, Borisról (Bashir Salahuddin) különösen üvölt, hogy azzal gondolkozik, ami a nadrágjában van, és talán ez is a Csábító leckék leggusztustalanabbul tálalt szála.

Már ha nem számoljuk azt a szexjelenetet, ami miatt a nézők kiborultak a közösségi médiában, hiszen a 21 éves Ortega és a Sherlock volt sztárja, az 52 éves Martin Freeman kavarnak benne egyet. Akárhogy számolja az ember, az több mint 30 év korkülönbség, de még nem is ez a legkiakasztóbb 18+-os húzása a Csábító leckéknek, hanem az a snitt, amikor a tanár konkrétan a diákja házi feladatára maszturbál. Az tényleg több a soknál, ne már! Magyarázhat az intimitáskoordinátor, hogy Jenna Ortega tudta, mire adja a fejét, de

a fene se számított rá, hogy a Netflix „it girl”-je pont itt vetkőzi le ennyire a gátlásait.

Főleg, hogy szükség sem volt rá, mert ezt a középszerű filmet semmivel nem lehet feldobni, sem egymásra nyáladzó, folyamatosan szexuális célozgatásokat tevő karakterekkel, sem pedig ágyakrobatikával. A Csábító leckék bántóan tévéfilmes minőséget hoz, a két központi szereplő, Ortega és Freeman között semmi kémia vagy szexuális feszültség nincsen. Emellett a színészi alakítások és a bugyuta, lezáratlan és mindenféle katarzist vagy csattanót nélkülöző forgatókönyv mintha a 90-es évek erotikus thrillerjeinek parodizálását tűzték volna ki célul. A fényképezés ronda, a zenei aláfestések felejthetőek, és úgy összességében jellemző egy olyan manírosság vagy inkább mesterkéltség a Csábító leckékre, mintha egy, a Tumblr-blogját feltámasztani próbáló kamaszlelkű ember csinálta volna.

Az egyetlen érdekesség ebben a filmben, hogy valamilyen szinten a szapioszexualitás feldolgozását tűzte ki célul Jade Halley Bartlett, ami megsüvegelendő, mert ezzel tényleg nagyon ritkán foglalkozik a filmipar. Ugyebár arról van szó, amikor valaki egy másik személy intelligenciáját találja izgatónak. Valami ilyesmi valósul meg Cairo és a tanárja között, ahogy inkább az irodalomban és a fikció világában teljesedik ki kettejük kapcsolata, ám a filmbe beleerőszakolt metoo-üzenet ezt a fő szálat is nagyon csúnyán kinyírja. Lehetett volna ez egy, a szapioszexualitás értelmes kifejtésére szakosodott, retró hangulatú és kisebb költségvetésű erotikus thriller, ám a papírmasé karakterek, a túl egyszerű történet és a lezáratlanság is rányomják a bélyegüket a végeredményre.

Hogy akkora neveket, mint Jenna Ortega és Martin Freeman, fogalmam sincs, hogyan sikerült a készítőnek rávennie, hogy igent mondjanak erre a nem túl formabontó 18+-os thrillerre. Annyi biztos, hogy elherdálták őket, és talán ez a Csábító leckék legnagyobb bűne.

5/10

A Csábító leckék még pár napig biztosan elcsíphető a hazai mozik kínálatában.