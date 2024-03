Újabb legendás filmet modernizálnak

Ismét mozivászonra kerül a néhai német író, Michael Ende közkedvelt fantasy regénye, a Végtelen történet (The Neverending Story), amelyből 1984-ben kultuszfilm is készült. A Michael Ende Productions és a presztízsfilmeket gyártó See-Saw Films új, közös vállalkozásának köszönhetően Fantáziaország világa ezúttal is élőszereplős filmben tér vissza a mozikba.

A Variety szerint Ende hagyatéka iránt az elmúlt években világszerte érdeklődtek, stúdiók és streaming szolgáltatók is feldolgozták volna a sztorit a modern közönség számára.

Ami jogokat illeti, a zöld lámpát Dr. Wolf-Dieter von Granau adta meg. A See-Saw producere Iain Canning és Emile Sherman, a Michael Ende Productions producere pedig Roman Hocke és Ralph Gassmann lesz.

Bestsellerből a mozikba

Az először 1979-ben megjelent Végtelen történet Németországban bestseller lett, majd 45 nyelvre fordították le, és világszerte több millió példányban kelt el. A történet középpontjában az esetlen, de fantáziadús Bastian Balthasar Bux áll, aki a zsarnokok elől menekülve felfedezi a Végtelen történet című titokzatos könyvet.

Az ominózus kötet a hős Atréyuról és küldetéséről szól. Célja, hogy megmentse Fantáziaország varázslatos birodalmát és uralkodóját, a Gyerek-császárnőt attól, hogy a Semmi néven ismert erő elpusztítsa. Minél többet olvas, Bastian annál inkább rájön, hogy nem csupán kívülálló olvasó. Hamarosan azon kapja magát, hogy eljut Fantáziaországba a szerencsesárkány, Falkor hátán repülve.

A történet egyszerre időszerű és időtlen, és valóban van lehetőség abban, hogy újszerű módon meséljük el. A könyv különlegességének része, hogy az ember életének különböző korszakaiban is visszatérhet hozzá, hiszen más szinteken találhat benne értelmet. Hiszünk abban, hogy minden generáció megérdemli a saját utazását Fantáziaországba

– mondta Canning a Variety-nek.

Gassman szerint csak négy-öt évvel ezelőtt érezték megfelelőnek az időt arra, hogy visszatérjenek és feldolgozzák a történetet. Több száz felkérés után találták meg a megfelelő partnert a See Saw-ban.

A film a következő lépést jelenti a londoni és sydney-i székhelyű, 2008-ban alapított és 2011-ben A király beszéde című Oscar-díjas produkcióval híressé vált See Saw életében.

Emile és én mindig is tisztában voltunk azzal, ha tovább akarunk lépni, akkor valami igazán különlegeset kell csinálnunk, amiért szenvedélyesen rajongunk, és amihez érzelmileg kötődünk

– mondta Canning.

A See-Saw és a Michael Ende Productions újonnan alakult partnerségének következő célkitűzése, hogy megtalálják a megfelelő kreatív csapatot, amely életre kelti a regényt.