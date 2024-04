Vannak olyan inváziós sorozatok, amelyek hosszú-hosszú epizódokat, esetleg egy teljes évadot, akár kettőt is eltöltenek a feszültség építgetésével, a paranoid hangulat megalapozásával, mielőtt megmutatnánk nekünk az éppen soros űrlényeket, akik a Föld népére törnek. A Netflix új sci-fi horrorja, az április 5-én debütált Paraziták: A szürkeség készítői azonban nem éppen a kimért történetmesélésre esküdnek. Ők ehelyett a hirtelen sokkolásra szavaznak, arra, hogy minél gyorsabban mutatnak nekünk brutális és vérengző szörnyetegeket, annál nagyobb eséllyel ragadunk ott a képernyő előtt, és daráljuk végig ezt az alig hat részes mangaadaptációt.

A Paraziták: A szürkeség sztorija ennek megfelelően a lovak közé csap, a baljós intró után rögtön azt látjuk, ahogy hernyószerű lények hullanak alá az égből, amelyek rögtön arra mennek rá, hogy gazdatestet találjanak maguknak. Kicsit hasonló a felállás, mint a Csillagkapuban a goa'uldoknál, azaz az emberi agyra rácsatlakozó, intelligens szörnyetegekről van szó. Nagy különbség azonban, hogy a Parazitákban ezek a bestiák képesek az emberi fejet csápszerűen szétnyitni, és úgy vérengzeni.

Igen, a dél-koreai televíziózás új gyöngyszeme ez, amit ráadásul az a Yeon Sang-ho írt és rendezett, aki a 2016-os, rendkívül emlékezetesre sikerült Vonat Busanba című zombihorrort is kiadta a kezei közül. Ami a látványt, az erőszakosságot, és úgy összességében a vizualitást illeti, meglepő módon a Netflix újdonsága nem sokban marad el az alkotó kultikus művétől. Épp ellenkezőleg, a tomboló paraziták olyan felkavaróan néznek ki, hogy ha valaki este nézi ezt a szériát, garantáltan csak felkapcsolt villannyal mer majd aludni utána.

Nagyon jól néz ki, eszméletlenül brutális és véres, amikor arra van szükség, a Paraziták: A szürkeség azonban elsősorban mégse ezzel bilincsel oda a tévé elé. Hanem inkább az érdekes főszereplőjével, egy szupermarketben dolgozó totálisan átlagos nővel, Jeong Su-innal (Jeon So-nee), akit az invázió estéjén egy elmebeteg majdnem halálra késel – csakhogy jönnek a paraziták, és az egyik ilyen testébe fészkelő lény megmenti az életét. Míg a többi, űrlény által megszállt ember viszont teljesen agyhalottá válik, és az egyesüléstől kezdve nem urai önmaguknak, Jeong Su-in esetében valami teljesen más történik. A sorozat hősnője nem veszíti el az eszét, hanem egyfajta számkivetetté válik, se nem emberré, se nem parazitává, aki emiatt nem találja a helyét a világban.

Sajna a Paraziták írása elég csapongó, már a pilot epizódban túl sok az időugrás, és csak úgy öntik ránk a hard science fictionre jellemző bonyolult szabályokat, és misztikumot, ezáltal a túl sok információban nagyon könnyű elveszni. Ugyanakkor a széria misztikuma rettenetesen izgalmas, a szálakat pedig megéri bogozgatni, ha picit is odafigyel valaki az elhangzottakra, össze lehet azért rakni a képet. Mindemellett a készítők sorban hozzák be a rengeteg mellékszereplőt, velük is gyötrelmesen nehéz tartani a lépést... van itt piti bűnöző Seol Kang-woo (Koo Kyo-hwan) személyében, aki belekeveredik az emberek és paraziták háborújába, de az események fontos láncszemévé válik a túl agresszív különleges osztagos, Choi Jun-kyung (Lee Jung-yun) és egy nagyon elszánt detektív, Kim Cheol-min (Kwon Hae-hyo).

Ahhoz képest, hogy a Netflix új dél-koreai sorozatának mennyire komplex a világa, sűrűn érezhetjük mégis úgy, mintha csak a felszínt kapargatná ez az élőszereplős manga spin-off. Elvégre a hangsúly sűrűn kerül inkább a verekedésekre, túl zavarosan felvett üldözésekre, és véres kivégzésekre, ahelyett, hogy az inváziót filozófiai oldalról, drámaiabban vizsgálnák, mint például a Last of Usban tették. Ahelyett azonban, hogy Jeong su-in karakterére fókuszálna, a Paraziták sűrűn elfelejti a saját főszereplőjét, és a blockbuster élményre megy rá. Kár, mert amikor a félig ember, félig űrlény eladónő igyekszik túlélni a két elvadult oldal egymásra mért csapásai és háborúja közepette, akkor nagyon működik az egész.

Iskolapéldája a Paraziták annak, amikor rövid az évad, sietnek a készítők, túl hamar adnak válaszokat, és valamelyest megölik a misztikumot ezáltal.

Nyilván ebből a dél-koreai Netflix-sorozatból nem lesz akkora popkulturális mérföldkő és jelenség, mint a Squid Game-ből, ugyanakkor egy pofátlanul szórakoztató cuccról beszélünk, amihez bár erős gyomor kell, szórakoztató pillanatokkal ajándékoz meg cserébe. Csak vették volna mélyebbre az egészet, merültek volna el bátrabban az emberi drámákban, és a karakterizációban, mert úgy jóval magasabb pontszámmal tudtuk volna jutalmazni a végeredményt. No a Paraziták így se rossz, nem csak a manga rajongóinak ajánlott, hanem bárkinek, aki keménykedős sci-fi horrorra vágyik. Utóbbi terepen, mármint a testhorrorban és a hátborzongatásban éli ki magát igazán, és teljesedik ki ez a széria.

6/10

A Paraziták: A szürkeség szinkronnal és magyar felirattal nézhetőmeg a Netflixen.