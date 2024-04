Mivel illik egy posztapokaliptikus sorozatnak indítania? Hát, a világvégével optimális esetben, és a Fallout készítői nem is húzogatják sokáig az orrunk előtt azt a bizonyos madzagot, olyan sokkoló bevezetőt raknak le elénk az asztalra, ami után nehéz szavakat találni. Az 1950-es évek Amerikájában járunk, egy alternatív világban, ahol a nukleáris technológia feltalálása egy nagyon stílusos retro-futurisztikus társadalom kialakulásához vezetett. Épp ez az, mármint az atomtechnológia, ami az emberiség vesztét okozza, az egykor híres színész Cooper Howard (Walton Goggins) egy gyerekzsúron szórakoztatja cowboynak öltözve épp a fiatalokat, amikor is a háttérben fekvő metropoliszra bombát dobnak. Aztán még egyet, és még egyet, míg el nem pusztul minden.

Nagyjából 200 évvel később veszi fel a fonalat az Amazon Prime új, április 11-én bemutatott sci-fije, egy olyan átalakult és borzalmasan veszélyes világrendben, amelyet a Bethesda videójátéksorozatának rajongói úgy ismerhetnek, mint a saját tenyerüket. A gazdagok a föld alá menekültek atombiztos bunkerhálózatba, míg a szegények fenn ragadtak a radioaktivitásnak, és mindenféle mutáns szörnyeteg által okozott veszélynek kitéve. Mi a Vault 33 hétköznapjaiba leshetünk bele, egy Lucy MacLean (Ella Purnell) nevű nő szemein keresztül, aki szívesen tölt időt az apjával, együtt tévézgetnek és társasoznak. Egy bánata azonban van a lánykának, nincs kihez férjhez mennie. Itt jön a nagy csavar, amikor a lánykérés közepette martalócok szivárognak be az addig békés bunkerba, a többséget megölve, hősnőnk apját, a Vault 33 vezetőjét, Hanket (Kyle MacLachlan) meg elrabolva.

Ez az a pont, amikor az amúgy optimista, naiv és kedves Lucynak fel kell merészkednie a felszínre, már ha az öregét valaha viszont szeretné látni. Igen ám, de a felszín valami iszonyatosan elvadult lett, mutáns óriáscsótányok, és egyéb szörnyetegek járják, na és az itt éldegélő emberek is nagyjából annyira vendégszeretőek, mint egy átlag polgár a Mad Maxből. Ahogy a Fallout-játékokban, úgy a tévésorozatban is azok a részek az idézőjelesen leggyengébbek, amik még a Vault 33-ban játszódnak, hangulati alapozásnak így is tökéletesek viszont, és a játékok kedvelői szájtátva nézhetik, hogy a sci-fi franchise esztétikumát és motívumait milyen jól sikerült megidézniük a korábban a Westworldöt jegyző Jonathan Nolan-Lisa Joy párosnak.

Nem a kalandozó Lucy a Fallout egyetlen főszereplője, több nézőpontból is megismerjük ennek a játékadaptációnak a világát. Ami óriási plusz, hiszen a vallási fanatikus szektának dolgozó apród, a kiismerhetetlen Maximus (Aaron Moten) és az élőhalott cowboy, akit csak Ghoul néven emlegetnek, teljesen más perspektívákat hoznak be. De iszonyúan szórakoztatóak mindketten, főleg a Walton Goggins által játszott szörnyeteg, aki immár tényleges pisztolyhősként és fejvadászként bukkan fel, miután a nem annyira cold openben az arcába robbant a világ. Goggins látványosan jól érzi magát, hisz neki nagyon mennek az elborult karakterek (lsd. Kib*zgatóhelyettesek, Az erényes Gemstone-ék) és úgy lopja a show-t, hogy bár a Yellowjacketsből ismerős Ella Purnell, és a viszonylag új arcnak számító Aaron Moten is apait-anyait beleadnak, valamelyest mögé szorulnak a teljesítményüket illetően.

A jó hírünk az, hogy a Fallout-széria, legalábbis az első két epizódja alapján nem csak azoknak élvezetes néznivaló, akik ismerik az alapul szolgáló RPG-játékokat. Elvégre a Bethesda alkotásaiban is mindig a felfedezés volt a lényeg, és aki életében nem fogott mondjuk kontrollert a kezében, annak minden teljes újdonságként fog hatni. Például az, hogy mennyire gunyoros, szarkasztikus paródiajellege van néha a Falloutnak, mennyire vicces tud lenni, és mennyire kiparodizálja a könyörtelen kapitalizmust – ami poén a négyzeten, tekintve, hogy egy Amazon saját gyártásról van szó, ez a cég meg a pénzhajhászat csimborasszója ugyebár. Ugyanakkor a Fallout rettenetesen drámai is néha, és erőszakos, a játékokat idéző időlassítások különösen jól állnak a szériának, ahogy a pisztolypárbajok közben szakadnak a kezek-lábak, robbannak a robbanógolyók és trancsírozódnak össze-vissza a fejek.

A Fallout eredeti sztori, így a gamereknek is újat hozhat. persze a története ezer szállal kapaszkodik a játékokba: A nagy atomrobbanás az elején a Fallout 4 hatásos intróját idézi meg, míg a „keresd meg az apádat”-szál a Fallout 3 elsődleges mozgatórugója.

Ami a vizualitást illeti, sokba nem lehet belekötni. A stáb még a Namib-sivatagba is kiment forgatni, hogy a világvége autentikusan hasson. A Fallout nagy erőssége, hogy hiába groteszk, melankolikus és valamennyire szomorú az alapja, a megviselt pusztaságot folyamatosan süti a nap, élénkek a fények. Ehhez adjuk hozzá, hogy retro slágerek, valamint Ramin Djawadi remekül megkomponált betétdalai teszik még erősebbé a nagybetűs hangulatot. Aki hasonlóan darkos világvégére számít ebben a sorozatban, mint amit a Last of Usban látott, az csalódni fog. A Falloutból árad a hangos egyediség, a harsány stílus, és az, hogy az alkotók nagyon tisztában voltak azzal a játéksorozattal, amire építettek. Az easter eggeket, kikacsintásokat számolni is lehetetlen, annyi van belőlük a Falloutban, és elég akár csak öt percet belenézni ebbe az adaptációba, hogy kiderüljün számunkra, igazi szerelemprojektről van szó.

Az epizódok maxi méretben jöttek, a pilot 70 percnél is hosszabb, és a legtöbb rész ugyancsak egy óra felett van, ehhez képest meglepően alapozás csak a kezdés. Felfestik a kiindulópontot Lucynak, Maximusnak és a Ghoulnak ahhoz, hogy majd a második részben útnak induljanak, találkozzanak, igazán érdekfeszítő konfliktusokba keveredjenek. Kell hozzá két óra, hogy a cselekmény úgy igazán beinduljon, ezért a lassacska bevezetést minden igényessége, és annak ellenére, hogy látszik a végeredményen, hogy talicskával öntötték bele a pénzt, olyan 7/10-re lehet értékelni. A második epizód már sokkal izgalmasabb, akciódúsabb, az már simán megvan 9/10 is. Itt kezd el igazán látszani, hogy a szériának lelke is van.

Jonathan Nolan, Lisa Joy és alkotótársaik amivel fejen találták a szöget, az az, hogy mennyire megérezték a Fallout visszafogottan (?) őrült világát.

Lehet, hogy a karakterek picit klisések, és láttunk már hozzájuk hasonlóakat sok helyen, de a széria körítése annyira jól sikerült, hogy alig bírjuk megállni, hogy újabb és újabb adagokat toljunk le belőle. Hogy Lucyékkal együtt jobban belemerüljünk a pusztaságba. Nem csoda, hogy a Falloutot gyorsan ledarálva sokan úgy határoztak, a játékokba is belenéznek, mert többet kell kapniuk ebből a franchise-ból. Jól tették, mi még az elején tartunk, és a végső pontszámunk is csak a duplára vett évadkezdésnek szól. Amilyen csavaros és komplex egyelőre a sztori, nagyon úgy néz ki azonban, hogy majd a teljes etapról is jelentkezünk egy írással nemsoká. Mert lesz még itt a Fallout első évada kapcsán miről beszélni.

8/10

A Fallout szinkronnal és magyar felirattal elérhető az Amazon Prime-on.