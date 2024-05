Mindenki gyűlölte a szakmában, ma mégis milliók rajonganak érte

A művészettörténet egyik leghíresebb alakja, Pablo Picasso korai munkásságát és életútját járja körbe az EXHIBITION ON SCREEN új része, Az ifjú Picasso. A másfél órás dokumentumfilm 2024 májusában korlátozott időre kerül a hazai mozikba.

Pablo Picasso – Málaga leghíresebb szülöttje, Andalúzia első számú képzőművésze – képei, szobrai és kerámiái mindenütt jelen vannak, mégis kevesen ismerik az alkotó felemelkedésének figyelemre méltó történetét. Az ifjú Picasso ilyen szempontból követi végig a festő világhírhez vezető útját.

A film egészen Picasso leghíresebb műve, az 1907-es Avignoni kisasszonyok keletkezéséig ismerteti a munkásságát.

Az EXHIBITION ON SCREEN című, díjnyertes brit művészettörténeti filmsorozat új része Phil Grabsky rendezésében készült. Ez a rendkívüli detektívtörténet részletesen vizsgálja azokat a motivációkat, amelyek a dél-spanyolországi kisfiút ilyen magasságokba repítették.

Lehurrogták, mégis világsztár lett

Picasso sikerének kulcsa három városban rejlett: Málaga, Barcelona és Párizs. A dokumentumfilm rávilágít, hogy miért is voltak az alkotó életében ilyen fontosak az említett helyszínek. Nem szabad megfeledkezni azonban a negyedik lényeges településről, a Gósol nevű apró falucskáról sem, ahol elhagyta az irodalmi témákat, érdeklődése a test bemutatása felé fordult.

A filmhez a Picasso esetében hat megkerülhetetlen európai múzeumban,

a Museu Picasso Málaga, Fundación Picassóban,

a málagai Museo Casa Natalban,

a Museu Picasso de Barcelonában,

a barcelonai Museu Nacional d’Art de Catalunyában,

valamint a párizsi Musée National Picassóban

készítettek interjúkat történészekkel, kurátorokkal, valamint a festő unokájával, Olivier Widmaier Picassóval.

A két éven át forgatott filmbe Picasso a barátaihoz és kedveseihez írt levelei is bekerültek, ezek a személyes üzenetek további érdekességekre, az alkotó intim gondolataira világítanak rá.

A dokumentumfilm New Yorkban, a Museum of Modern Artban tett virtuális látogatással ér véget, ahol Picasso legfőbb képe, az Avignoni kisasszonyok már az 1930-as évek óta az állandó kiállítás része. A művész huszonöt éves korában festette az úttörő képet, amelyet keletkezésekor megvetettek és elutasítottak, ma azonban ezzel a festménnyel jelölik a modern művészet kezdetét, na meg a kubizmusét is.

Az ominózus képet a primitivizmus ihlette, amely kifejezetten a nem nyugati művészettel való találkozásról szólt. Picasso egy párizsi múzeumban futott bele afrikai maszkokba, amelyek megihlették későbbi stílusát. Ezek az arcmások új módszert adtak az ábrázolás terén ahhoz képest, amit a klasszikus művészeti oktatása alatt elsajátított.

Bár tehetségének köszönhetően hagyományos művészként is nagy dolgokra volt hivatott, ő meg akarta reformálni a festészetet: szabadjára engedte az erős geometriai hatásokat, és a primitivizmust alapul véve Gaugin után beépítette munkáiba ezeket az elemeket.

A film 2024. május 16-án a Pannonia Entertainment Ltd. forgalmazásában került a mozikba.