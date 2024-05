Jó pár évet vissza kell mennünk hozzá, de volt egy idő, amikor a romantikus filmek koronázatlan királynői között egyértelműen ott volt a legjobb háromban Anne Hathaway, aki olyan, mostanra kultikusnak számító produkciókban bizonyított, mint a Neveletlen hercegnő, Az ördög Pradát visel, a Szerelem és más drogok, esetleg az Egy nap. Azonban az elmúlt közel tíz évben a színésznő elkezdett észrevehető módon eltávolodni attól a zsánertől, ami úgy igazán sztárt csinált belőle Hollywoodban, és a kitörési kísérlet olyan zsákutcákhoz vezetett, mint az Ocean’s 8: Az évszázad átverése, illetve a Karantén meló.

Pontosan ezért lehet a 41 éves sztár karrierjében mérföldkő A rólad alkotott kép (The Idea of You) című új, az Amazon Prime-on május 2-án bemutatott film. Mert ebben Anne Hathaway végre megint lubickol, hiszen 120 perc erejéig visszatér ahhoz, amihez ő nagyon ért: a romantikázáshoz.

A rólad alkotott kép története egy éppen a 40 éves korba lépő, Soléne Marchand (Anne Hathaway) nevű egyedülálló anyáról szól, aki a film nyitójeleneteiben még arra készül, hogy egyedül megy kempingezni, hogy egy picit a félrecsúszott életéről elmélkedjen, ám azon kapja magát, hogy tinédzser lánya, Izzy (Ella Rubin) magával rángatja a Coachella nevű fesztiválra. Az anya-lánya kaland nem áll meg egy jó bulizásnál, mert félreértés félreértést követ, hősnőnk pedig véletlenül a nagyon híres fiúbanda, az August Moon frontemberének trélerében találja magát. Itt kezdődik minden, a botrányos szerelmi kapcsolatot az idősebb nő és a huszonéves popsztár, Hayes (Nicholas Galitzine) között groteszk módon az szökkenti szárba, hogy a hölgy eltéved vécékeresés közben.

Bugyutának hangzik? Lehet. Ám ahhoz képest, hogy egy One Direction-fanfictionnek is beillő könyv ihlette, melyhez még A szürke ötven árnyalata kitalálója, E. L. James is ötleteket adott, a belőle készült film egy több mint korrekt romantikus komédia lett. Főleg ha megnézzük, hogy hasonszőrű alkotások között egyedül a Sydney Sweeney-féle Imádlak utálni említésre méltó, és arra A rólad alkotott kép bizony köröket ver.

Anne Hathawaynek nagyon jól áll ez az idősebb, egyedülálló családanyai szerep, és a színésznő alakítása csak részben azért működik ennyire, mert a fiatalabb férfi főszereplővel, Nicholas Galitzine-nal izzik közöttük a levegő. A drámai jeleneteket, amikor például Soléne az exférjével kapcsolatos traumáit idézi fel hosszabb monológban, Hathaway úgy hozza le, mintha egy nap szünetet sem tartott volna a szerelmes filmektől. Tényleg kirázza az embert a hideg – a jó értelemben – attól, ahogy a női főszereplő bizonyos, érzelmesebb pillanataiban brillírozik a filmben. Adjuk hozzá, hogy egy tabutémát dolgoz fel A rólad alkotott kép, mert az idősebb nő, fiatalabb férfi felállást messzire szokta kerülni az amerikai álomgyár, de a bizonyos mértékű merészsége is érv amellett, hogy ezt a filmet nem szabad kihagyni.

Főleg azoknak nem, akik PICIT visszasírják a régi idők hangulatában dolgozó romkomokat.

A műfaj tipikus hibáiba azért elég látványosan belegázol A rólad alkotott kép. A szerelmespár picit túl gyorsan jön össze, túl hamar jön az első, nőnek elénekelt szám, és úgy összességében az írók nem engedik, hogy a románc igazán kiteljesedjen, mielőtt beütne a baj, és a külvilág rosszallása utolérné kettejüket. A tiniszereplők mindemellett túl harsányak, és a készítők a nem túl emlékezetes popszámokat is túltolják, de addig, hogy a fejünk belesajduljon.

Ami a fordulatokat illeti, ahogy az ehhez hasonló, „se veled, se nélküled” sztoriknál lenni szokott, itt is vagy ötször gondolják meg magukat hőseink, hogy most akkor együtt akarnak lenni vagy sem. Úgy a harmadik meggondolásnál kezd fárasztóvá válni a dolog, és kezdjük el túlnyújtottnak érezni A rólad alkotott képet. Az első kettőt még megmenti a hihetően sírdogáló Hathaway, de a többit már nem tudja.

Bárcsak minden fanfiction regényből ilyen komolyan vehető film születne, nagyjából ezt a következtetést szűrheti le az, aki megnézi az Amazon Prime új romantikus komédiáját, de persze nem lehet minden hasonló adaptációba megszerezni az Anne Hathawayhez hasonló nagyágyúkat. A generikus, néha csapkodó történetvezetése és a zsánerre jellemző, tipikus hibái ellenére ez egy nagyon kellemes csalódás. Mert régimódi és érzelmes. Úgy, hogy még a szexet és a meztelenkedést sem öntik kéretlenül a nyakunkba. Épp ellenkezőleg, egy rendkívül ízlésesen tálalt alkotás A rólad alkotott kép.

6,5/10

A rólad alkotott kép szinkronnal és magyar felirattal nézhető meg az Amazon Prime-on.