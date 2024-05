A Trónok harca sztárja az Indexnek elmondta, miért haragszik ma is Sean Beanre

Május 18-án és 19-én rendezték meg az idei Budapest Comic Cont a Hungexpón, melynek keretein belül több ismert sztár is hazánkba érkezett, hogy a rajongókkal találkozzon. Köztük volt Jerome Flynn is, akit legtöbben a Trónok harca Bronnjaként ismerhetnek, de a 61 éves sorozatsztár hosszú karrierje alatt megfordult napjaink egyik legismertebb sci-fijében, a Black Mirrorban, és főszerepelt a BBC-re készített, a krimirajongók köreiben közkedveltté vált Ripper Streetben is.

Jerome Flynn egyetlen interjút adott a magyar médiának itt-tartózkodása alatt. A Budapest Comic Conon készült, exkluzív beszélgetésünkben az Indexnek többek között arról mesélt a színész, hogy:

miképp rángatta őt vissza a Trónok harca a színészszakmába egy hosszú szünet után,

látta-e a róla készült mémeket, és mit gondolt róluk,

elégedett-e a sorozat befejezésével és a karaktere sorsával,

mennyire volt számára megterhelő fizikailag a Trónok harca forgatása,

megterhelő fizikailag a Trónok harca forgatása, és hogy beskatulyázták-e őt lovagként az HBO szériájában való szereplése miatt.

2000 környékén visszavonult a színészkedéstől, és tíz évig nem is nagyon szerepelt semmiben. Hogyan élte meg, hogy egy olyan népszerű sorozatban tért vissza ekkora kihagyás után, mint a Trónok harca?

Nem gondoltam, hogy visszatérek, az igazat megvallva. Kiköltöztem Nyugat-Walesbe, a tengerpartra, vettem magamnak egy régi farmot, és minden pénzemet abba öltem, hogy felújítsam azt. Egy idő után munkára volt szükségem, mert ennie azért kell az embernek, és akkor jött a Trónok harca mint lehetőség. Teljesen váratlanul. Épp Londonban voltam, amikor zajlottak a meghallgatások, és én nagyon nem szeretek ilyesmikre járni, allergiás vagyok rájuk, mégis úgy éreztem, mintha a színjátszás és a film istenei szóltak volna hozzám: még nem végeztünk veled! Ismét elkezdett magához vonzani ez az iparág, amit ha nagyon szentimentális akarnék lenni, a második családomnak is nevezhetnék.

Arról persze eleinte fogalmunk se volt, hogy a Trónok harca ekkora siker lesz, de már az elején áldásnak éreztem, hogy pont egy ilyen tévésorozatban térhettem vissza, ennyi jó karakterrel és csodálatos forgatási körülményekkel, díszletekkel. Ideges voltam, mert egy évtizedig nem forgattam, elszoktam a kameráktól, nem voltam benne biztos, hogy meg tudom csinálni. Most már izgalmas kalandként, nosztalgiázva gondolok vissza rá. Főleg, hogy annyi éven keresztül bizonytalanságban éltünk, hogy lesz-e következő évad, folytatódik-e a széria. Szerencsére végigfutott a sztori, én pedig biztos vagyok benne, hogy az univerzum akarta így, hogy szerepeljek a Trónok harcában.

Hogyan kezelte a hirtelen jött sikert, népszerűséget, hogy egyszer csak mindenki felismerte Bronn miatt?

Nem volt akkora sokk, mert Nagy-Britanniában korábban jó pár olyan sorozatban szerepeltem, amelyek miatt odahaza ismertnek számítottam, illetve a kétéves énekesi karrierem is sikeres volt. Tehát már a Trónok harca előtt is szereztem abban némi tapasztalatot, hogy miképp kell kezelni a hírnevet. Az is segített, hogy nem voltam főszereplője a Trónok harcának, így nem kellett attól tartanom, hogy sikítozó lányok rohannak utánam az utcán. Leginkább a fiatal színészeknek volt ez nehéz, mert őket tényleg szó szerint kergették a rajongók, de ahhoz képest, hogy sokan pályakezdők voltak, jól megbirkóztak vele. Le a kalappal előttük.

Egy időben, főleg a 9gagen, nagyon felkapott mémeket gyártottak önről. Látta ezeket?

Persze hogy láttam, egy időben folyton küldözgették nekem a velem kapcsolatos mémeket, ha próbálom, akkor se tudtam volna elkerülni őket. Jókat nevettem rajtuk, viccesek voltak.

A Sárkányok háza első évadát figyelemmel kísérte?

Talán a télen eljutok odáig, hogy megnézzem. Sok a közepes tartalom streamingen, valljuk be, de csodával határos módon egy-kettő újdonság még engem is rávesz, hogy leüljek eléjük. Úgy is, hogy mostanában nem vagyok akkora tévénéző. A The Last of Usnak például nagy rajongója lettem, ami igazi gyöngyszem lett, ahogy az emberi kapcsolatokat kezelték benne, gyönyörű metaforákat fedeztem fel a szériában, rendkívül megérintett. Régebben a barátaimmal minden hétfőn Trónok harca-estét tartottunk, amikor együtt néztük az éppen soros új részt. Imádtam ezeket az összejöveteleket. De a sorozatnak vége lett, a történet befejeződött, és így elbúcsúztam ettől a világtól, lezártam magamban ezt az időszakomat.

A könyveket olvasta?

Be kell vallanom, hogy nem. Amikor a meghallgatásra készültem, a Bronnal kapcsolatos részeket elolvastam, mert többet akartam tudni a karakterről, hogy milyen ember ő, de nem olvastam végig a regényeket. Az én ízlésemnek túl vastagok a kötetek, de már ennyiből kirajzolódott számomra, hogy nagyszerű karaktereket alkotott George R. R. Martin, és tényleg belenyúlt valamibe.

Mit gondol, George R. R. Martin befejezi valaha a regénysorozatot?

Nehéz lehet neki. Sok más dolga, munkája van. Viszont ha eddig nem kerített rá sort, most már szerintem nem is fog.

Mi a véleménye a Trónok harca befejezéséről? Sok kritikát kapott miatta a sorozat, hogy nem sikerült túl jól.

Bárhogy lett volna vége, akadt volna olyan néző, aki kiborul rajta. Úgy vélem, hogy sokan egész egyszerűen nem akarták, hogy a Trónok harca leköszönjön, ezért váltott ki akkora indulatokat a finálé. Hozzáteszem, én is így voltam vele. Nem akartam, hogy befejeződjön a sorozat. Nyolc éven keresztül készítették az alkotók, és nagyon magas minőséget produkáltak ezzel a szériával. Azért sem volt könnyű feladat befejezni a Trónok harcát, mert a könyvsorozat sem teljes még. Az utolsó évaddal túlságosan siettek, szorította az idő David Benioff és D. B. Weiss párosát, de sajnos ennyi állt rendelkezésre, ezt tudták belőle kihozni.

Én a magam részéről jó húzásnak tartottam, hogy pont Bran Stark kaparintotta meg magának a hatalmat, mert egy nagyon felvilágosult emberről van szó személyében. És azt se bántam, hogy az én karakterem, Bronn számára se volt borongós a végkifejlet, hiszen Tyrion mellé került, hatalmat kapott, pénzügyek és bordélyházak felett rendelkezhetett. Utóbbit rendkívül viccesnek tartottam. Persze azokat is megértem, akik frusztráltak voltak a lezárás miatt, joguk van hozzá.

Úgy gondolja, Bronn számára happy enddel ért véget a történet?

Egyike lett annak a pár karakternek, akik oda jutottak el, ahova szerettek volna, és ami a céljuk volt. Hogy boldog-e a befejezés számára, nem tudom. Nem hiszem, hogy a későbbiekben békésen üldögélt volna a kastélyában. Úgy képzelem, hogy elment volna Tyrionnal kalandozni. Nem lett volna ő az a besavanyodott fickó a továbbiakban sem. Sokáig reménykedtem is benne, hogy valami hasonló, vígjátékszerű spin-off készül, ami erről a hármasról, Bronnról, Tyrionról és Jaime-ről szól.

A Trónok harca csatajeleneteivel kapcsolatban sűrűn jöttek olyan hírek, nyilatkozatok, hogy rendkívüli módon igénybe veszik a színészeket. Milyen tapasztalatai voltak ezzel kapcsolatban?

Nem a Trónok harca volt az első alkalom, hogy katonát, lovagot játszottam, a Ripper Streetben bokszolnom is kellett, ráadásul a színjátszó iskolában vívni is meg kellett tanulnom. Elvárás volt, hogy jó fizikumban tartsuk magunkat. Azonban a sorozat első igazi nagy csatájában, mely a Feketevíz-öbölben zajlott le a második évadban, hiába lobbiztam, hogy nagyobb szerepem legyen. Pár nyílvesszőt kellett kilőnöm, nem volt annyira megterhelő. Bronn egyik első jelenete viszont egy nagyobb csatajelenet volt, Tyriont védte meg egy rajtaütéstől, arra nagyon sokat kellett készülnöm. Úgy összességében a vívás, a kardozás egy kicsit olyan, mintha heteken, hónapokon keresztül táncolni tanulna az ember. A kedvencem talán az volt, amikor a hetedik évadban egy sárkányölő gépezettel kellett lőnöm. Rengeteg gyakorlással járt, mire meg tudtuk ilyen minőségben csinálni, mint amit a nézők a képernyőn láttak.

Olyan meghatározó és népszerű sorozatokban játszott a Trónok harca mellett, mint a Black Mirror egyik epizódja, és a már említett Ripper Street. Melyik állt legközelebb a szívéhez a három közül?

Saját magamban is úgy elmélyedhettem a Ripper Streetnek köszönhetően, amit ritkán él meg az ember. Olyan volt, mintha a gyökereimhez kapcsolódtam volna a sorozattal, mert a nagyapám pont ebben az időperiódusban volt kisgyerek Kelet-Londonban. Ahogy a karaktereket építgették, amennyire szívfájdító volt néha a sorozat… ha a személyes érintettségemet is beleveszem a korszakkal kapcsolatban, felejthetetlen élmény volt számomra a Ripper Street. Persze imádtam Bronnt is, a humorát, az utat, amit bejárt a Trónok harcában. Nehéz választani, mert szerencsésen alakult a karrierem. Végső soron mégiscsak a Ripper Streetet mondanám a háromból.

A Trónok harca befejezése óta jócskán megváltozott a világ, hogyan vészelte át a koronavírus-járványt?

Szerencsés voltam, hogy anno megvettem azt a farmot. Ott húztam ki a járványt. Szinte észre se vettük a korlátozásokat. Úszkáltunk a tengerben, elvoltunk. Nyilván másképp lett volna, ha egy városban kap el az egész, de így átvészeltem. Örülök neki, hogy ezt az életstílust választottam annak idején, mert ennek köszönhetően közelebb kerülhettem a természethez. Remélem, hogy a járvány egy afféle ébredéshez vezet az emberiségben, és rájönnek végre, hogy az a rendszer, amiben élünk, azok a cégek, amelyek markukban tartják a világot, nem a mi érdekeinket tartják szem előtt. Abból a szempontból is tragikus, ami történt, hogy a lezárások, korlátozások mindenképp rossz hatással lehettek a fiatalabbak mentális egészségére. Őket sajnálom legjobban.

Befejeződött a Trónok harca, ön elbúcsúzott Bronntól. Mennyire kísérti a karakter, észrevette, hogy beskatulyázták miatta?

Nem! Azóta se ajánlottak egy lovagszerepet sem. A Trónok harca óta inkább folyton gonosz szerepeket osztottak volna rám, de hát Bronn soha nem volt rossz, nem is értem őket. Úgy vettem észre, hogy a rosszfiú dobozába próbáltak meg belerakni, de annyira szerencsés vagyok, hogy válogathattam, mire mondok igent.

Fotó: HBO Jerome Flynn, Bronn szerepében

A Gyűrűk Ura-sorozatba beszállna, ha felkérnék rá?

Nos, igen… A Gyűrűk Ura. Anno nagyon szerettem volna, még a Peter Jackson által készített mozifilmekbe bekerülni. Sean Bean szerepére pályáztam, a fél karomat odaadtam volna, hogy eljátsszam Boromirt, de végül Sean kapta meg, haragszom is rá emiatt a mai napig! Egy kicsivel jóképűbb, mint én vagyok, valószínűleg csak ennyin múlott a dolog!