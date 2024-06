Viggo Mortensen lesz Karlovy Vary díszvendége

Viggo Mortensen dán-amerikai színész-rendező lesz az idei nemzetközi filmfesztivál egyik legnevesebb díszvendége Karlovy Varyban. Az idei, 58. nemzetközi filmszemle − amely Kelet-Európa egyetlen A-kategóriás filmfesztiválja −, június 28-án pénteken kezdődik, és július 8-án szombaton az ünnepélyes díjkiosztóval ér véget.

A filmsztár a rendezvény nyitónapján veheti át a fesztiválelnök díját, majd az ünnepség résztvevői megtekinthetik az Egészen a világ végére című alkotást, amelynek forgatókönyvét Viggo Mortensen írta, emellett ő a rendezője és a főszereplője is a produkciónak − adta hírül az MTI.

Már díjazták a csehek

A dán származású amerikai színész legismertebb alakítása Aragorn megszemélyesítése a Peter Jackson rendezte Gyűrűk ura-filmekben. Viggo Mortensent korábban Oscar- és Golden Globe-díjra is jelölték.

Az Ez a mi világunk című amerikai film, amelyben a színész is szerepelt, 2016-ban Karlovy Varyban elnyerte a nézők díját. A gálán Clive Owen, az Golden Globe-díjas brit színész is, valamint Daniel Brühl német színész is megkapja a cseh fesztiválelnök díját.

A hazai cseh filmesek közül Ivan Trojan színészt ismeri el a fesztivál szervezőbizottsága. A versenyszekciókban, illetve a rendkívüli bemutatók elnevezésű szekcióban idén összesen 32 olyan alkotást vetítenek, amelyeknek ez lesz a nemzeti, illetve nemzetközi premiere.

A fesztivál programja szerint a fődíjért száll versenybe Iveta Grófová pozsonyi rendező Emma és a halálfejes lepke című, szlovák-cseh együttműködésben készült filmje, amelyben

az egyik főszerepet Borbély Alexandra magyar színésznő alakítja.

A versenyfilmeket elbíráló zsűri elnöke Geoffrey Rush Oscar-díjas ausztráliai színész lesz. A művész két éve kapott életműdíjas Kristályglóbuszt Karlovy Varyban. A sajtóhírek szerint zsűritag lesz még Patricia Clarkson amerikai színésznő és Reisz Gábor magyar rendező is.