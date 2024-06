Hátborzongató thrillerben tér vissza a The Walking Dead sztárja

Új produkcióban tér vissza főszereplőként Andrew Lincoln, a The Walking Dead sztárja – közölte a Deadline. Az ITV Cold Water (Hideg víz) című thrillerjének forgatókönyvét a legendás drámaíró, David Ireland írta, a szereplők között pedig Ewen Bremner (Trainspotting), Indira Varma (Trónok harca) és Eve Myles (Keeping Faith) szerepel.

Az új sorozatban Lincoln Johnt, egy középkorú férfit alakít, aki elégedetlen az életével. Változást akar, és egy isten háta mögötti skót faluba költözik, ahol barátságot köt a szomszéd Tommyval (Bremner), akit felesége, az Indira Varna által alakított Fiona mélységesen megvet. Amikor férje kapcsolata egyre intenzívebbé válik a rejtélyes új szomszéddal, Fiona gyanakodni kezd. A nő nincs meggyőződve arról, hogy Tommy valóban az, akinek látszik.

A sorozat ötlete David Ireland fejéből pattant ki, aki a lapnak elmesélte, hogyan született meg a történet.

A Cold Water egy kérdéssel indult, amit magamnak tettem fel. Hol szeretnék élni – vidéken vagy városban? Olyan ártatlan kezdet, de ebből született ez a sötét, vicces, fordulatos thriller. És csodálkozom, hogy sikerült ilyen páratlan szereplőgárdát megnyernünk magunknak, élükön a félelmetes Andrew Lincolnnal

– fogalmazott Ireland.

Az ITV drámaosztályának vezetője, Polly Hill szerint David Ireland forgatókönyvei csodálatosak és eredetiek, ugyancsak kiemelte, hogy a történet hihetetlen szereplőgárdát vonzott Andrew Lincoln vezetésével. Elmondása szerint a Cold Water egy igazán kihagyhatatlan drámának ígérkezik.

A sorozat ügyvezető producerei Chris Fry (Titkok a kertben, Kaos), Alice Tyler (The Following Events are Based on a Pack of Lies), Lydia Hampson (Fleabag, The Following Events are Based on a Pack of Lies), Jane Featherstone (Csernobil, Eric), valamint Ireland és Lincoln. A sorozatot Brian Coffey (Dinoszauruszok, A kóristalányok) készíti, a nemzetközi forgalmazásért pedig az ITV Studios felel.

A további szereposztás és gyártás részleteit még nem közölték, a forgatás 2024-ben veszi kezdetét. A Cold Water hivatalos bemutatójának időpontja ugyancsak ismeretlen.