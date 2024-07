Befutott a nyár legkülönlegesebb sci-fi sorozata

Ha napjaink tévésztárjai közül ki kellene választanunk azt a színésznőt, akit eddig az iparág méltatlanul elhanyagolt és mellékszerepekre kárhoztatott, akkor Rashida Jones neve az elsők között jutna az eszünkbe. A 48 éves színésznő olyan méltán híres szitkomokban lopta a show-t karrierje során, mint a The Office amerikai változata és a Parks & Recreation, valahogy mégse kapta meg azt a rivaldafényt, amit igazából rég kiérdemelt volna. Most jött el az ideje, hogy Rashida Jones kitörjön a másodhegedűsök közül, és ott legyen az Emmy-esélyesek között, a színésznőben ugyanis az Apple TV+-on július 10-én bemutatott Sunny című sci-fi sorozat készítője, Katie Robbins meglátta a lehetőséget. Rashida Jones pedig köszöni szépen, él vele, és brillírozik egy olyan robotos thrillerben, amely önmagában is izgalmas, a cinikus, technofób főszereplője miatt meg pláne azzá válik.

A Sunny története szerint valamikor a jövőben járunk, Japánban, ahol az emberiség a mesterséges intelligenciának köszönhetően hátradőlt, és gépekre bízott mindent. A robotok nem csak mosogatnak, vezetik a háztartást ebben a világban, hanem képesek akár lelki társként is funkcionálni. Utóbbival akkor szembesül a sorozat főszereplője, a Rashida Jones-féle Suzie, amikor párja és egyetlen gyerekük egy repülőbalesetben odavesznek, és ő teljesen magára marad. Férje, Masa (Hidetoshi Nishijima) cégétől azonban kap a gyászoló feleség egy Sunny nevű robotot. Sunny barátságos, kedves, sokat mosolyog, ám minden igyekezete ellenére egészen hátborzongató. Pont ezért annyira durva, hogy a széria második részére a gépeket gyűlölő, az MI-től viszolygó Suzie mégis eljut odáig, hogy a robottal együtt aludjon.

Ahhoz képest, hogy egy félórás epizódokkal operáló sorozatról van szó, a tempó egészen komótos. A készítők ide-oda ugrálnak az időben, flashbackek segítségével ismerjük meg Rashida Jones karakterének múltját, aki azért érkezett Japánba, hogy egyedül lehessen, ehelyett szerető társra lelt, egy különös világban. A sorozatban bemutatott Japánnak érdekes esztétikája van, szorult némi retrofuturisztikus hatás a végeredménybe, az agyunkat így néha összezavarhatja, hogy mindenhol robotok vannak, mégis mintha egy múltbeli Japánban járnánk.

Az Apple sorozatait mindig jellemezte, hogy iszonyatosan egyedi, aprólékosan kidolgozott látványviláguk van, és mindez a Sunnyra is elmondható, az igényes, művészfilmes fényképezésnek köszönhetően szinte már meg se lepődünk rajta, hogy az A24 keze is benne van a produkcióban. Ez utóbbi tény főleg azon érhető nyomon, hogy mennyi filozofikus gondolat szorult a Sunnyba, és mennyire komplex lett a sztori.

A Rashida Jones által játszott Suzie tényleg egy nem hétköznapi főhős, mert az őt körülvevő sci-fi világot minden egyes pillanatban megkérdőjelezi a nő, gunyorosan és szarkasztikusan áll hozzá a robotokhoz, mindebből elég sok humoros helyzet kerekedik ki. Mégse mondanánk a Sunnyra, hogy vígjáték, inkább egy thrillerbe oltott drámáról van szó, hiszen a központi karakter a játékidő java részét szomorkodással tölti el, még ha anyósának egy-két jól irányzott beszólást el is ereszt.

Picit klisés, de bedobják a készítők a gépek lázadásának a lehetőségét, és azt is, hogy vannak, akik illegálisan módosítják a Mikrobikat, a különféle igényeik kielégítésére, legyen szó valakinek a meggyilkolásáról, vagy szexuális dolgokról. Ez a szál, legalábbis az első két részben nem annyira hangsúlyos, de ha felhozzák, akkor nyilván valamilyen szinten szerepet fog játszani a későbbiekben. Ennél jóval fontosabbnak tűnik, hogy kiderül, Suzie férje nem biztos, hogy az volt, mint akinek mondta magát, és egy konspiráció képe is kirajzolódik előttünk, aminek az lehet a vége, hogy Rashida Jones karakterét előbb-utóbb megpróbálják eltenni láb alól.

Rétegsorozatról van szó, ami a lassúságával, túlzott nyakatekertségével, lelkizésével előfordul, hogy sok nézőt taszítani fog magától.

Ugyanakkor, ha valaki rajong a nem tipikus, kísérletező sci-fi sorozatokért, az könnyen megtalálja a számítását ebben az Apple TV+ / A24 kooprodukcióban. Mindkét cég neve szinte garanciát jelent manapság a minőségre, és arra, hogy science fiction terén valami felkavaróra, és elgondolkoztatóra érdemes számítani, ha ezeket a márkajelzéseket meglátja az ember felvillanni a tévén. A Sunny ilyen szempontból nem is okoz csalódást.

Csak a hab a tortán, hogy Rashida Jones karrierje egyik legjobbját hozza a szériában, már csak miatta maradunk, és kíváncsian várjuk a folytatást is. Amennyiben a sztorit nem fojtják klisékbe, és tartják a Sunnyt ezen a szinten, mint amit az évadkezdésben láttunk, akkor picit sem túlzás kijelenteni, hogy ez a nyár legkülönlegesebb sci-fije a tévében, ami még rettenetesen aktuális is, mert a valóságban is hordoz olyan veszélyeket az MI, melyeket nem látunk előre. Ez a legjobb a Sunnyban is, hogy kiszámíthatatlan, és nem tudhatjuk, milyen borzalmak várnak még a főhősnőre. Mert várnak, az viszont biztos.

7,5/10

A Sunny első két része magyar felirattal nézhető meg az Apple TV+-on.