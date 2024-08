A Sárkányok háza készítőjét arról kérdeztük, miért nem volt több csata a második évadban

Augusztus 5-én befejeződött a Sárkányok háza második évada, és bár a Trónok harca előzménysorozata újfent képes volt arra, hogy megdöbbentő fordulatokkal, véres csatákkal és egy frissen színre lépett, kegyetlenkedő főgonosszal sokkolja a nézőket, az HBO szériája ez alatt a 8 rész alatt többször is megbicsaklott. A történet fősodra valahogy nem haladt olyan tempóban, mint ahogy azt elvártuk volna, és bár javítottak olyan korábbi hibákon, mint a túl sötét fényképezés, mégis keserű szájízzel nyomhatta ki a többség a tévékészüléket a finálé után. Elmaradt ugyanis a nagy ütközet, amit sokan annyira vártak, és emiatt a húzás miatt kerek egészként sem lehet értékelni a Sárkányok háza új évadát. Inkább csak egy idő előtt félbeszakított, olykor élvezetes felvezetésként.

Talán nem csoda, hogy amikor egy moderált sajtókonferencián lehetőségünk volt a Sárkányok háza showrunner-írójának, Ryan Condalnak kérdést szegezni, az alkotótól azt tudakoltuk meg, miért teljesítettek ennyire alul ebben a szezonban a látványos ütközetek terén.

Főleg egy, a fantasy zsánerben mozgó sorozattól furcsa mindez, hiszen köztudott, hogy ennek a műfajnak bármely friss darabjától a rajongók mellébeszélés nélkül várják el, hogy eposzi méreteket öltő kardpárbajokat, és a lehető legtöbb sárkányos akciót villantson.

Ryan Condal az Index kérdésére úgy fogalmazott: „Bár úgy tűnhet, hogy végtelen mennyiségű idő és erőforrás áll a rendelkezésünkre, még egy akkora produkciónál sincsen így, mint a Sárkányok háza. Ez a televíziózás egyik legnagyobb kihívása, amivel az ember showrunnerként szembesül. Én vagyok az a készítőgárdából, akinek ki kell egyensúlyoznia a dolgokat, többek közt, hogy a látványelemek ne menjenek a történet rovására. Meg kellett határoznunk, hogy a sorozat milyen irányba menjen, és most, hogy az első három évad körvonalazódni látszik, már tudom, hogy mekkora léptékekben haladjunk. A Sárkányok háza, hogy ilyen élményt nyújtson, rengeteg épített díszletet igényel, el kell készíteni a páncélokat, kosztümöket, a vizuális effekteket – ebből következik, hogy a Battle of the Gullet névre hallgató csatát csúsztatnunk kellett, a lehető legalaposabb megvalósítás miatt. A Tűz és vér egyik legkomolyabb ütközetéről van szó, amit rengetegen várnak a képernyőre, és a felvezetése meg is kezdődött, de csak a harmadik évadban láthatja majd ezt a történést a közönség. Annyi jó hírem van, hogy legalább a következő etapban nem kell majd sokat várniuk rá!

Fontos leszögezni, hogy az általunk bemutatott csatáknál nagyon fontos, hogy megfelelő történetbeli alapozást kapjanak, és a konfliktusok elkerülhetetlennek érződjenek. A megfelelő időben kell az összecsapásokat elsütni, főleg, hogy a Targaryenek háborújának soron következő mozzanata lesz az eddigi leggrandiózusabb, amit a Sárkányok házában megcsináltunk. Annak hála, hogy szellősebben helyeztük el a csatákat, talán a várakozási faktor is nagyobb velük kapcsolatban az emberekben... ámde ha látták a Varjúpihenőnél lezajlott eseményeket vagy a vörös vetést, tudják, hogy nem fogjuk a csatornánál lezajlott csatát sem elnagyolni.”

Az HBO által rendezett online sajtóeseményen az is szóba került, hogy ha már az etap akciódús lezárása elmaradt, az írógárda miért döntött úgy, hogy Daemon látomásain keresztül összekapcsolják a Sárkányok házát az eredeti Trónok harca-sorozattal. Erre a kérdésre Ryan Condal úgy reagált:

„A Sárkányok házával kapcsolatban nem szabad elfelejteni, hogy egy előzménysztoriról van szó, ami az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb televízióra ültetett fantasy eseményeit vezeti fel. Elkerülhetetlen és muszáj, hogy összekapcsoljuk a két szériát. Daemon látomásával oldottuk meg a dolgot, hogy legyen némi kikacsintás a Trónok harcára, máshogy nem lehetett, mert a spin-offban nincs egyetlen olyan karakter sem, aki az anyaszériában még életben lenne. A legfontosabb kapcsolódási pontot véleményem szerint a két sorozat között a sárkányok jelentik. Tudjuk, hogy a Targaryenek családi belharcait követően egyetlen tűzokádó bestia sem marad Westerosban, egészen addig, míg újjá nem születnek Daenerysnek hála. A tűz és jég dala, maga a prófécia egy afféle messiásvárás, ami nem csak a Sárkányok házában van jelen, hanem a Harry Potterben, a Star Warsban és még sorolhatnám, történetmesélőként minket ez érdekel legjobban. Merthogy mi abból a szempontból közelítünk, hogy ezek a dolgok, mint a 'herceg, akit megígértek' utáni epekedés sosem feketék és fehérek. A Sárkányok háza is inkább egy tanmese, arról, hogy mi történik akkor, ha nagyhatalmú emberek álltatják saját magukat, és a népüket. Főleg, ha olyasvalakihez jut el a hír, mint Rhaenyra, aki magára veszi a próféciát, és úgy gondolja, ő az a szóban forgó mesebeli hercegnő.”

Szó esett mindemellett arról is, hogy a Sárkányok háza showrunnere miben látja a legnagyobb kihívást, amikor egy olyan fantasy tévére való ültetéséről van szó, mint ez a spin-off. „Az adaptálás egyik legnagyobb kihívása, hogy egyszerre szeretnénk azoknak érthetően elmesélni egy shakespeare-i királydrámát, akik életükben nem vették kezükbe a Tűz és vért, valamint a könyvolvasókat sem szeretnénk kiborítani a hatalmas változtatásokkal. Mindkét oldalnak próbálunk kedvezni, és a karaktereket olyan módon interpretálni egyszersmind, hogy George R. R. Martin írásainak se mondjunk ellent túlságosan. A szöveghűség, az alapanyaghoz való ragaszkodás egy sarkalatos pontja ennek a sorozatnak, még ha előfordulnak esetleges változtatások is, amikre rákényszerülünk a médiumból adódóan, amire adaptálunk” – nyilatkozta Condal.

Nagy meglepetésünkre Ryan Condal, aki 2005-ben maga is rajongóként találkozott életében először George R. R. Martinnal egy könyves conon, majd 2013-ra már barátjának és leendő kollégájának tudhatta a regényírót, arról is nyilatkozott, hogy a tervek szerint milyen hosszú lehet majd a Sárkányok háza: „Négy évadban gondolkozunk, legalábbis jelen pillanatban, a harmadik évadra való előkészületeket pedig már az ősszel megkezdjük, hogy a lényegi munkálatok 2025 elején elstartolhassanak. Ami az epizódszámot illeti, az HBO-val erről még nem egyeztettünk, de dramaturgiai szempontból megkockáztatom, hogy maradunk a továbbiakban a 8 epizódos felosztásnál. A második évad egyfajta hidegháború volt, a konfliktus a következő etapban kapcsol majd magasabb fordulatszámba, és íróként, valamint ennek a fantasy világnak a rajongójaként azt kell mondjam, a történet izgalmasabbik fele, amit jómagam is nagyon várok, még hátravan.”

A Sárkányok háza első és második évada szinkronnal és magyar felirattal nézhető meg a Maxon.