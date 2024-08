Betegesen vicces skandináv filmre bukkantunk a Netflixen

Mit tesz az ember fia, ha egy napon arra ébred, hogy rá se bír már nézni a mellette fekvő nőre, hányinger kerülgeti a reggeli közös kávézáskor, és inkább túlórázik a munkahelyén, mint hogy időben hazamenjen? Optimális esetben leül a nejével megbeszélni a dolgokat, esetleg elmennek párterápiára, ha minden kötél szakad, elválnak, és próbálkoznak külön-külön megtalálni a boldogságukat. Az utazás című norvég film főszereplője, a televíziós rendezőként dolgozó Lars (Aksel Hennie) agya egy picit más rugóra jár, amikor elhidegül színésznő nejétől, Lisától (Noomi Rapace), a fickó fogja inkább magát, és elviszi az asszonykáját vidékre, hogy egy tó mellett, festői környezetben tegye el láb alól.

Mivel a Netflix a film adatlapján ellövi Az utazás alapvető fordulatát, ezért mi is bátorkodunk leírni, hogy az első sokk akkor éri Larst, amikor kiderül, hogy A tetovált lányként is látott, Noomi Rapace által játszott karakter valami hasonló turpisságra készül, mint ura. Azaz, azon ügyködik, hogy megölje a férjét.

Nem, ez nem egy normális házasság, amit az eredetileg 2021 októberében a Netflixen debütált, de általunk most felfedezett norvég film bemutat, és a bonyodalmak sorának még nincs is vége, rögtön Az utazás elején kiderül, hogy vannak még itt bőven, akik az egymás vérére szomjazó párocska túlvilágra küldésére hajtanak, mégpedig néhány szökevény személyében. Ezen a ponton mondhatná a Tisztelt Olvasó, hogy ennyi spoiler után mégis mi értelme megnézni egyáltalán a filmet, de higgyék el nekünk, hogy bőven akadnak itt még csavarok. Az utazás nem csak a vérengzéssel, a feketehumorral, hanem az okosan bedobált csavarokkal sem spórol, önt ránk mindegyikből kellő mennyiséggel – de attól a Tommy Wirkolától, aki a Náci zombikat és a Vérapót elhozta nekünk, nem is vártunk kevesebbet.

Az utazás legelején az kelti fel az érdeklődésünket, hogy a két főszereplő milyen izzó gyűlölettel utálják egymást. A mindig komolykodó, főleg drámákban és thrillerekben szereplő Noomi Rapace-t jó végre viccelődni látni, a színésznő élvezettel szívja filmbeli partnere vérét amiatt, hogy Lars gagyi szappanoperákat rendez mindössze főállásban. Na, a férjet sem kell félteni, Aksel Hennie figurája nem csak kap, hanem ad is verbálisan csalárd nejecskéjének, miközben az üdülőházba tartanak, hogy kölcsönösen egymás életére törjenek.

A kezdeti humorizálás, a picit langyos felvezetés után egyszerűen nem lehet felkészülni rá lelkileg, hogy micsoda vérfürdő vár ránk Az utazásban.

Nyilván annak is köszönhető mindez, hogy afféle skandináv Reszkessetek, betörők!-be megy át a történet, de tényleg akkora elánnal kezdik nyírni egymást a házasok és a házukban ólálkodó bűnözők, hogy az minden pénzt megér. Quentin Tarantino simán megirigyelné ezt a vérfürdőt, szakadnak a lábak, az intim testrészek, de még egy fűnyírót is egészen kreatív alkalmazásba vesznek a szereplők.

Evés mellé, illetve gyengébb idegzetűeknek ezt a Netflix-filmet egyáltalán nem ajánljuk, mert Az utazás helyenként erősen forgatja a gyomrunkat. Az okos írás, a jó poénok, és a csehovi puska többszöri hatásos elsütése azonban jócskán kárpótolnak. Nem csak Noomi Rapace-tól, hanem a skandináv filmektől is szokatlan húzás, hogy ennyire lájtosak, már-már vígjátékba hajlóak legyenek.

Márpedig Az utazás ilyen, még ha a végére véresen komollyá válik a szituáció, és az utolsó percekre az élmény inkább thrillerre hajaz is... na, és akkor sütnek el, a befejezésben még egy maró poént, amikor legkevésbé számítunk rá. Az utazás az amerikai filmiparnak, és fű alatt a Netflixnek is látványosan és mindenki számára érthetően viszi be a kegyelemdöfést, már csak emiatt megsüvegelendő alkotásnak számít, ha nem vesszük bele, hogy pofátlanul szórakoztató.

Az biztos, hogy amellett, hogy Az utazás a polgárpukkasztó humort helyenként túltolja, és meg-megtorpan az ízléstelenség küszöbén, bőven a rejtett kincs kategóriába tartozik. Főleg, ha azt nézzük, hogy a Netflix mostanában mennyi egy kaptafa akcióthrillert igyekszik lenyomni nagy sztárokkal a mit sem sejtő nézők torkán. Igen, itt is van egy Noomi Rapace, aki a nagy pénzért és hírnévért Ridley Scott talán picit kevésbé jól sikerült sci-fijeiben, a Prometheusban és az Alien: Covenantban is szerepelt, ugyanakkor a színésznő még így se adta el a lelkét. Bizonyíték erre, hogy itt is szívvel-lélekkel teljesít. Az utazás rovására lehet írni azt is, hogy ügyetlenül kezeli a flashbackeket, néha indokolatlanul lépünk vissza pár órát az időben, hogy megmagyarázzanak dolgokat, ám a fordulatok tényleg annyira meghökkentőek és letaglózóak többnyire, hogy kénytelenek vagyunk megbocsátani az alkotóknak.

Csak attól mentsen meg a jó ég, hogy az amerikaiak tényleg remake-eljék, mert Az utazás úgy jó a maga nemében, ahogy van. Ezt egy átirattal már csak elrontani lehetne.

7/10

Az utazás szinkronnal és magyar felirattal nézhető meg a Netflixen.