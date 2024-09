Akár egy magyar tanár is lehetne ennek az új sorozatnak a főszereplője

Magyarországon élni egy kicsit olyan már, mint Amerikában. Ezt nem dicséretnek szánom, nem az életszínvonal nőtt meg, inkább olyan tekintetben kezdtünk el hasonlítani a nagyhatalom egyes államaira, mint például Floridára, hogy a könyvesboltokban fóliázni kezdték „az átlagostól eltérő tartalmakat”. Holott a legizgalmasabb és legegyedibb írók mindig is azok voltak ugyebár, akik a társadalom perifériáján éltek.

Addig, amíg a streamingszolgáltatókat üldözni nem kezdik, még örülhet az egyszeri néző olyan újdonságoknak, mint Az angoltanár (English Teacher) című szitkom, amely szeptember 3-án startolt el az első két részével a Disney+-on. Ám minden humora ellenére le-lekonyul a száj, ha belenézünk, mert egy picit olyan, mintha a készítő Magyarország elé is görbe tükröt tartana.

A Will & Grace-ből ismert, TikTokon és Instagramon abszurd karaktereivel hódító Brian Jordan Alvarez, aki ezúttal írói-rendezői-főszereplői státuszban tetszeleg Az angoltanárban, egy olyan, Evan nevű pedagógust alakít, aki Texas államban dolgozik egy középiskolában, ahol a konzervatívok vannak többségben, így a meleg tanerő egészen durván kilóg a sorból.

Az angoltanár nem ábrázol minden konzervatívot kockafejű maradiként, ezt érdemes hozzátenni. Közöttük is akadnak szerethető arcok, például Evan munkahelyi bestie-je, Gwen (Stephanie Koenig) és a tesitanár, Markie (Sean Patton). Ugyanakkor széles skálán mozog ez a produkció, mert ahhoz képest, hogy egy 20 perces szitkomról van szó, bőséggel beletenyerel az olyan régies szemléletű, a korral haladni képtelen egyéniségekbe, mint az iskolaigazgató, Grant (Enrico Colantoni), vagy egy bosszúálló anyuka, aki csúnya dologgal vádolja meg a címszereplő angoltanárt.

A történet kiindulópontja, hogy a már említett helikopterszülő, akinek a fia rég elballagott, bepanaszolja Evant, hogy a diákok előtt adott puszit élettársának, Malcolmnak (Jordan Firstman), és a nebuló ettől kezdett el vonzódni a saját neméhez. Ismerős valahonnan ez a tévképzet? Hát, igen, valószínűleg mindenkinek. Az angoltanárban az események nagyjából úgy durvulnak el, ahogy Magyarországon is megesne egy progresszívebb oktatóval, és azonnal kirúgást követelne a szülő... még úgy is, hogy igazából a sorozatbeli gimnáziumban a AI-pornót lelkesen néző diákok láthatóan sokkal vadabbak, mint a meleg címszereplő valaha is lesz.

Az angoltanár igazi polgárpukkasztó néznivaló, a második részben kerül felszínre egy másik rettegett témakör, a drag queeneké. Amikor az iskolában fordított napot tartanak, és a lányoknak kell beöltözniük focistának, a fiúknak meg pomponlánynak, akkor Evannek az az ötlete támad, hogy behív egy drag queent, hogy segítsen a fiúknak koreográfiát betanulni. Vicces helyzetek, abszurd poénok ebből is kikerekednek. Spoiler: drag queen egyik gimnazistából sem lesz, mert ez sem így működik, mint ahogy sokan elképzelik.

Az eredetileg az FX által készített szitkomnak megvan az az erőssége, hogy kiakasztóan vicces poénokkal érzékenyít. Már, aki hagyja magát, mert valószínűleg Az angoltanárba pont az nem néz bele, akire rászorulna az ilyesmi, és beszólások terén tényleg nem fogják vissza az agarakat az írók. Ezek a gyerekek már nem woke-ok, hanem annál valami sokkal rosszabbak, anti woke-ok, vagy a fene se érti már, és Brian Jordan Alvarez, aki afféle meleg Ted Mosbyként brillírozik az első három epizódban, azt is bevállalja, hogy a konzervatívok mellett egy picit a túlzottan, már-már görcsösen elfogadó fiatalokat is megcsipkedi.

Ki mondta, hogy egy gimnáziumban játszódó sorozat csak mélabús, depresszív és drámai lehet? Nyilván ott volt az Eufória, a Skins és még sorolhatnánk, de az utóbbi időkben erősödőben van egy másik vonal, a humorizálásé és a modern társadalom hülyeségeire való lazább reflektálásé. Utóbbit képviselte az ugyancsak disney+-os Abbott Általános Iskola, és most Az angoltanár. Még úgy is, hogy néha Az angoltanár paródiája, a már említett dolgok miatt nemcsak a szereplőkbe, hanem belénk, nézőkbe is csipked párat. Mégpedig könyörtelenül.

7/10

Az angoltanár magyar felirattal nézhető meg a Disney+-on, az első évad 8 részes lesz. Előzetes hozzá itt tekinthető meg.