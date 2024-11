Olyan ez az új film, mint egy tündérmese, csak rengeteg meztelenkedéssel

Túl sok ideig nem várakoztat az Anora című, a magyar mozikban november 7-e óta vetített új romantikus komédia, már ami a meztelenkedésssel vegyített polgárpukkasztást illeti. Rögtön az első jelenetben ugyanis tangás szexmunkások pucsítanak az arcunkba a vásznon, miközben hétköznapi amerikai fickók ölében meztelen keblekkel vonaglanak. Brooklynban járunk, egy éjszakai klubban, itt dolgozik a címszereplő Anora, vagy ahogy ő jobban szereti, Ani (Mikey Madison) éjt nappallá téve, és próbálkozik minél több pénzt kiszipolyozni szerencsétlen flótásokból, és afféle ötperces barátnő élményt kínálva újra és újra visszacsábítani őket a mulatóba.

Anora élete akkor vesz váratlan fordulatot, amikor a night clubba betéved Vanya (Mark Eydelshteyn), egy szemtelenül fiatal orosz siheder, aki olyan eszkortot kér, akivel nem muszáj angolul társalognia. Mit ad isten, Ani pont ilyen, ám amikor először odamegy flörtölni a sráchoz, még fogalma sincsen, mekkora drámába keveredik a későbbiekben. Nekünk, nézőknek sincsen, de az író-rendező, Sean Bakerből kiindulva, aki olyan életszagú, nagybetűs amerikai filmdrámákat hozott az elmúlt években nekünk, mint a nihilben fuldokló, 2017-es Floridai álom, illetve jó mélyen megkapargatta napjaink szexmunkásainak rögvalóságát a Tangerine-nel és a Vörös rakétával... sejteni lehet, hogy ez is egy olyan sztori lesz, ami a végén csúnyán képen töröl, és kijózanít.

Annak ellenére is, hogy az Anora első negyven perce a hedonisták nedves álma. Miután a szendének tűnő Ani, és a ficsúr Vanya a létező összes pózban szexeltek, és a lány olyan erotikus táncokat lejtett, amiktől egy valódi eszkort is elpirulna, a két fiatal valahogy Las Vegasban köt ki, ahol hirtelen ötlettől vezérelve összeházasodnak. Nyilván ez az a pont, ahol az addig aranyos, szexuálisan túlfűtött film valami másba csap át, hiszen az orosz oligarcha szülők nem nézik jó szemmel, hogy a fiuk egy – az ő szemükben – prostituáltat vett el. Oda is küldik fogdmegjeiket, hogy kapják el a fiút és a lányt, és kerül, amibe kerül, de tegyék semmissé a frigyet.

Sean Baker új filmje izgalmas egyveleg. Ha van filmkészítő, aki tényleg képes a társadalom peremén élőket úgy prezentálni, hogy átélhető legyen a drámájuk, az egyértelműen Baker. A fenekét mutogató, testéből élő Ani történetét a rendező úgy kanyarítja át egyfajta modern, kicsavart Hamupipőke-mesévé, hogy az ember szeméből kifolyik a könny, ennek tetejében pedig nem csak a szép szexmunkást, hanem az őt elrabló kisembereket is tökéletesen átérezhetővé teszi. A fene se gondolta volna, hogy az év egyik legjobb alakítását Yura Borisovnak köszönhetjük majd, aki a marconának tűnő, mégis valahol mélyen empatikus Igorként nyújt támaszt Aninak. Hasonlóképp élményszámba megy a filmben, amit Karren Karagulian csinál, a könyörtelen Torost játsszva, akinek minden megmozdulása hisztérikusan vicces.

Ahogy Ani karaktere vért izzad azért, hogy a pitiáner, oroszokból és örményekből álló maffia ne nyírja ki hirtelen felindulásból, lehetetlenség, hogy ne üljünk úgy ott a moziban, hogy majd kiugrik a szívünk a helyéről.

Pedig, emlékeztetnék rá mindenkit, hogy az Anora egy olyan filmnek indul, ami első blikkre a Micsoda nő! felnőttesebb, erotikusabb, merész szexjelenetekkel telitömött verziójának néz ki. Aztán elszabadulnak benne a dolgok, de szerencsére az erős, elmésen megírt párbeszédeknek, az extrém karaktereknek, akik még az általuk megszokottakhoz képest is extrém szituációkba keverednek, na és a remek, szarkasztikus nonverbális alakításoknak, gesztusoknak köszönhetően jócskán lehet röhögni is ezen a filmen. Pontosítok, rengeteget lehet rajta nevetni, még úgy is, hogy a lezáró jelenet helyre tesz bennünket, és extra adag drámával csavarja meg a szívünket.

Az alkotóra mindig jellemző volt, hogy a filmjei a vizualitásukat illetően a hiperrealizmusra mennek rá, és a képi világot illetően az Anora simán hozza azt, mint korábban a Tangerine és a Floridai álom. Ezek is részben azért szippantottak be annyira, mert szinte ott éreztük magunkat a kínlódó szereplőkkel. Hiába hosszú az Anora játékideje a maga nagyjából két és fél órájával, öröm minden benne eltöltött perc. Még úgy is, hogy picit lefáraszt Baker új romantikus filmje azzal, hogy ekkora műfaji kavalkád, és a folyamatos pörgésével, azzal, hogy állandóan történik valami, állandóan mond valaki valamit, egy pillanatra sem engedi a nézőt elmélázni, vagy kiengedni.

Kellenek az ilyen filmek, annak ellenére, hogy nyilván a pénztáraknál nem robbantanak nagyot. A díjátadóknál azonban a nézettség nem szempont, ennek is köszönhető, hogy miután a 77. Cannes-i Filmfesztiválon elvitte az Arany Pálmát, jó pár helyen hallani, hogy Oscart is suttognak az Anorának, amely alapjáraton is remek filmnek számítana, a főszereplő, Mikey Madisonnak köszönhetően azonban zseniálissá válik. A Tarantino által felfedezett, a Volt egyszer egy... Hollywoodban is nagyszerű, aztán a 2022-es Sikolyban felbukkanó Madison részéről örömjátékot látunk az Anorában, aki eggyé válik a nehéz sorsú szexmunkással, és maga alá söpri, amit Julia Roberts a Micsoda nő!-ben csinált. Mégpedig nagyon könnyedén.

Mikey Madison nagy kiugrása az Anora, akiből könnyedén a mai fiatal, huszonéves generáció nagy felfedezettje lehet, már ha nem megy el kommersz irányba, a blockbusterek felé, hanem megmarad a mélyen szántó drámáknál. Az Anora igazi sztárcsináló film, amiből egyszer még kult klasszikus lehet, bőven benne van a pakliban, hogy nem csak Madison, hanem a többiek számára is egy minőségi ugródeszka válik belőle. Annyi bizonyos, hogy az Anora nem kapja meg a megfelelő figyelmet, amit megérdemelne. Majd talán az Oscar-után... de akkor azok is éljenezni fogják minden bizonnyal, akik most szemérmesen elkerülik. Ezt a filmet azonban nem lehet elkerülni, megkerülni, látni kell és punktum.

Sean Bakertől pedig tűkön ülve várom, mivel rukkol elő legközelebb, mert úgy tűnik, az író-rendező továbbra sem tud hibázni.

9/10

Az Anora jelenleg is elcsíphető a magyar mozikban.