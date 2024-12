Különleges, mondhatni formabontó megközelítésből mutat be egy újabb művészeti témát az Exhibition on Screen sorozat legújabb epizódja, a 200 éves a londoni Nemzeti Galéria. A dokumentumfilmben a múzeum munkatársai és hírességek mesélnek kedvenc festményeikről: tudományos eszmefuttatás helyett most személyes történetek kapnak főszerepet.

A londoni Nemzeti Galéria a világ egyik legnagyobb képtára. Tele van remekművekkel, a történelem kifogyhatatlan forrása. De kinek a történetét meséli el, és melyik műalkotásnak van a legnagyobb hatása? Nos a film szereplői egytől egyig más választ adnak a kérdésre.

A 200 éves a londoni Nemzeti Galéria készítői szerint a művészet ereje abban rejlik, hogy

művészettörténeti ismereteitől, társadalmi hátterétől, vallásától függetlenül mindenkihez szól.

A film azokat szólaltatja meg, akiknek az életét valamilyen módon meghatározta a két évszázaddal ezelőtt megnyílt intézmény. A biztonsági őrtől az igazgatóig, a hétköznapi látogatótól a hírességekig és a királyi család tagjaiig, a legkülönbözőbb emberek mesélik el a galériához, valamint egyes alkotásokhoz fűződő érzéseiket, kapcsolatukat.

Mindenkinek mást jelent

Az interjúalanyok egymást követve nevezik meg azt a műalkotást, amelyik a legtöbbet jelenti számukra. Bár sok híres festményt említenek, egyes megszólalók olyan műveket is kiemelnek, amelyekről a legtöbb néző valószínűleg soha nem is hallott. Van, aki az édesapja vagy a nagymamája miatt választott egy adott festményt, és olyan is, akit egyszerűen az esztétikum vagy a kép mögött megbúvó történet nyűgözött le.

A filmben a múzeum dolgozóin, valamint a civileken kívül

a Monty Pythonból ismert Michael Palin és Terry Gilliam,

Claudia Winkleman sztárriporter és műsorvezető;

Jacqueline Wilson gyermekregényíró,

sőt a királyi ház egyik tagja – a néhai II. Erzsébet királynő unokája –, Eugénia hercegnő

avatja be a nézőt a Nemzeti Galériához fűződő személyes kapcsolatába.

A készítők hangsúlyozták, hogy ezeket a személyes történeteket használták fel ahhoz, hogy az intézmény 200 éves múltja előtt tisztelegjenek, miközben arra keresték a választ, mit hozhat a jövő a patinás kiállítóhely számára.

A film a Pannonia Entertainment forgalmazásában, 2024. december 12-én került a hazai mozikba.