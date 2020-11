Elhunyt a Darth Vadert alakító színész, David Prowse

A világ kegyetlen. Az emberek legalábbis képesek kegyetlenül bánni egymással. A sajtó pedig... Mert, persze, hírérték, kattintás, elérés, olvasottság. Ez mind fontos. De.

MA MEGHALT EGY EMBER. EGY SZÍNÉSZ. DAVID PROWSE.

Ám ha ezt a sajtó megírja így, hírként, hogy meghalt David Prowse, a fanatikus sci-fi- és fantasyrajongókon kívül senki nem kapja fel a fejét. Éppen ezért sokan azt is hozzáteszik, hogy ő volt Darth Vader, a Darth Vadert alakító színész. Mert annak van hírértéke. Hogy miért is?

PROWSE NEVE KEVESEKNEK MOND BÁRMIT IS, DARTH VADERÉ ANNÁL INKÁBB.

Még akkor is, ha a filmvilág sötét oldalának lovagja csak kitalált karakter. Darth Vader a Star Wars-univerzum egyik főgonosza, kölyök jedik mészárosa, ellenállók hóhéra. Aki egykor maga is jó volt, majd rossz lett, de csak azért, hogy élete végén megint jó lehessen. Meseszerű. Az irodalmárok, kritikusok úgy hívják ezt, karakterfejődés. Lehet érte rajongani, lehet tőle félni, lehet vállat rándítani.

A színész azonban, aki most 85 éves korában elhunyt, ember volt. Csak a karakter, akit George Lucas fantáziavilágában alakított, sokkal, de sokkal híresebb. Prowse balszerencséje az volt, hogy Darth Vader filmbéli karaktere olyan, hogy a jelenetek 99 százalékéban maszk mögött rejtőzik, vagyis konkrétan úgy néz ki, mint egy farsangi maskara, mint Óz világában a bádogember.

AZ EMBERBŐL, AKI A JELMEZ MÖGÖTT VAN, SEMMI, DE SEMMI LÁTSZIK.

Amikor pedig a Star Wars hatodik (1983) részében mégis lekerült róla a maszk, akkor sem Prowse arca bukkant elő, hanem egy másik színészt szerződtettek a helyére. Az a színész, Sebastian Show (1905-1994) 78 évesen adta arcát a halála előtt bűneit megbánó Vader nagyúrhoz. De Prowse még csak meg sem szólalhatott a maszk mögött, mert George Lucas szerint egy kegyetlen úrhoz karakteresebb hang illik, éppen ezért a vásznon James Earl Jones hangján szólalt meg.

A sors ennél kegyetlenebb talán nem is lehetne ahhoz, aki a filmtörténelem egyik leghíresebb, legkarakteresebb gonoszát játssza el.

Talán az volt csupán a balzsam Prowse lelkére, amikor meghívták a sci-fi és fantasy-találkozókra, így nem kevés fény azért rá is vetült a rajongás reflektoraiból. Amikor 2003-ban Magyarországon járt a Hungarconon, a honi sci-fi rajongóknak azt mondta, hogy

neki nincs különösebb baja azzal, hogy ha megjelenik valahol, lényegében senki sem súg össze a háta mögött, mert nem ismeri fel, hogy “apám, itt van Prowse”.

De legalább tetszettek neki a magyar nők, a magyar borokat pedig ízletesnek találta.

David Porwse egy egyszerű és nagyszerű angol srác volt. Bristolban született, Szeretett sportolni, nagyra nőtt, szinte két méter magasra, ám talán túlságosan gyorsan is, így ízületei már kamaszként is rendellenesen működtek. Ezért is lett testépítő, hogy izmaival kompenzálja azt, amire gyulladt ízületei nem voltak képesek, huszonhat évesen brit súlyemelő bajnokságot is nyert. Több filmben is szerepelt, főleg alkata és kinézete miatt, és többnyire szörnyet alakított, lám, a frankensteini világ is megtalálta magának.

A szervezetében rejtőző gyulladás folyamatosan támadta, kikezdte egészségét; 2001-ben a karja majdnem lebénult; tíz éve prosztatarák kínozta, élete utolsó éveiben pedig demenciával küzdött, amit igen nehezen viselt. 2020. november 28-án, rövid betegség után hunyt el.

SZEMÉLYÉBEN TÖBBGYERMEKES CSALÁDAPA, REMEK SPORTOLÓ TÁVOZOTT AZ ÉLŐK SORÁBÓL. ÉS NEM, NEM DARTH VADER.

Ha ha a sötét nagyúr élne, vagy valaha élt is volna, talán még ő is azt mondaná, hogy az erő legyen David Prowse lelkével. Az emberrel, aki immár éppannyira halhatatlan, mint a híres karakter, akit eljátszhatott.