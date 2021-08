Kell-e a pizza az olaszoknak?

Jellemző, hogy a gasztronómiai mitológiában mindig van egy legendás eset, amelynek feladata az, hogy egy-egy ételt utólagosan legitimáljon, történelmi és gyakran politikai távlatba helyezzen. A pizza az olasz azonosságtudat szimbóluma, ahogy a magyaré a gulyás, bár mind kettő totális leegyszerűsítése a tényleges hagyományoknak.

10 Galéria: A pizza nyomában Fotó: Ella Miller

Ha egy olasznak azt tanácsolnánk manapság, hogy az olasz kulináris gazdagság helyett jobban tenné, ha hagyomány tiszteletből csak a pizzára szorítkozna, és a turista igényeket kielégítendő minden vendéglátóhelynek az olasz nemzeti öntudat trikolor pizzáját kéne étlapon tartania, akkor joggal megsértődnének az ostoba, kéretlen tanácson.

Eredjünk a pizza nyomába!

Ha egy mai göröggel beszélsz, biztos lehetsz benne, hogy bármiről is legyen szó, technikáról, filozófiáról, hadieszközökről, vagy ne adj isten gasztronómiáról, és már a szó is árulkodó, a végén ki fog derülni, hogy az mind görög találmány. Minden létező forrása e világon görög.

Így természetesen a világot meghódító „pizza” is görög eredetű, mondják a görögök. Ha vitába szállsz velük, csak legyintenek fölényesen, mintegy megengedően veszik tudomásul, hogy a világ népességének többsége tájékozatlan, de megengedhetik maguknak, hiszen, mint mondtam, minden görög eredetű e világon, tehát eggyel több vagy kevesebb nem oszt nem szoroz.

Ha azt nézzük, hogy a görög alapítású Nápoly város büszkesége a szegények eledele, és a pizza ott, Nápolyban nyerte el nagyjából ma ismert formáját, akkor nem is járunk messze az igazságtól. A fránya görögöknek megint igazuk volt. Időszámítás előtt 600-ban alapították a várost, és a népesség nagy része szinte az utcán élt, otthonaik gyakran kisebbek voltak, mint egy szobányi odú. Itt az utcán készítették a világ legősibb ételét a lepényt, vagy lapos-kenyeret. Eleinte a jobb fajta lepényeket meglocsolták olívaolajjal, friss fűszernövényeket szórtak rá, ami ott termett vadon, és a luxus netovábbja volt, ha datolya is került a lepényre.

Kemencében készített típusok Nápolyi Más néven Pizza Napolitana, vagy nápolyi stílusú pizza. Hagyományos pizza típus, Nápolyból, Olaszországból származik. Kérge vékony és nagyon alap, de egyben nagyon friss feltétekkel rendelkezik. Ez finom, harmonikus ízt eredményez, anélkül, hogy a különböző ízek versengenének egymással (ahogyan ez gyakran előfordul a sok feltétes pizzáknál). 10 Galéria: A pizza nyomában Fotó: Ella Miller New York-i A vékony, de óriási, összehajtható alappal és nagy, vastag kéreggel büszkélkedő pizza egészben fogyasztható, de gyakori, hogy általában szeletenként is árulható az utcán. A New York-i stílusú pizzák általában több sajtot tartalmaznak, mint nápolyi megfelelőik, s mivel kissé tovább sütik alacsonyabb hőfokon, alacsonyabb nedvességtartalmú mozzarellával készülnek. New York környékén nem szokatlanok a hagyományos pizzaállványok, amiről bárki megragadhat egy szeletet, ezért fontos, hogy össze tudja hajtogatni, és megakadályozza a feltétek leesését. Római Vékony héjú, tésztája majdnem olyan, mint egy lapos focaccia. Szeletre lehet kapni a pékségekben szerte a Rómában, pizza bianca (fehér pizza) és pizza rossa (piros pizza) formájában kerül forgalomba, olívaolajjal és sóval, vagy egyszerű paradicsomszósszal. St. Louis-i Könnyen megkülönböztethetők ostya-vékony héjukról. A héja élesztő nélkül készül, s mivel rendkívül törékeny, a pizzát téglalap alakú szeletekre vágják, nem pedig háromszögekre. Legtöbbször kevert sajttal tálalják. Görög Új-Angliában és New York állam egyes részein elterjedt. Szivacsos, légies kérgű. Sekély serpenyőben sütik, ellentétben a szokásos pizzákkal, a tészta nem nyújtható. Nem túl vékony, de nem olyan vastag, mint a chicagói vagy a detroiti stílusú pizza. Feltétként általában a görög konyha népszerű összetevőit tartalmazzák. Kaliforniai Az 1980-as évekből származik, és a kaliforniai konyhához hasonlóan általában a friss, helyi és szezonális termékek használata határozza meg, mi kerül rá. Vékony kérgű, a feltétek jelentősen eltérhetnek egymástól. Néhány új kombinációval mindig előrukkolnak, mi kerüljön rá, beleértve az ínyenc csavarokat is.

Persze a lapos kenyér vagy lepény szinte az első olyan étel, amit mindenütt a világon készítettek, nemcsak a Földközi-tenger medencéjében, hanem a Távol-keleten, dél-amerikai törzseknél, ősi kultúrák bölcsőiben mindenütt nyomára akadtak ennek a készítménynek. Az emberiség gasztronómiai toposzáról van szó, egyidős a táplálkozó emberrel: egy pizza, egy lepény, legyen az indiai nan, vagy maniókából készült hepehupás lapos kenyér, képes feleleveníteni az emberben szunnyadó ősi táplálkozási ingert.

10 Galéria: A pizza nyomában Fotó: Ella Miller

Egyszerűségében rejlik a titka, az őrölt gabona, a liszt, a víz, és az éltető napsugárzás hozza létre, ahogy a perzsa katonák hatalmas díszes pajzsaikra tapasztották a tésztát, ami aztán megaszalódott a napon, és a kegyetlen sugárzás forrósága megsütötte a kenyeret. A pajzsról lepattogzott lepény őrizte a pajzsok dombormíves díszítéseit.

Szakrális, a szó legősibb értelmében, mint a szaporított kenyér, vagy az ostya.

A „pizza” szó a latin „pix”, vagy a görög „pitta” szóból származhat, ez utóbbi a valószínű. Apicius is említi a kerek, lapos lepényt, amit csirkehússal, fenyőmaggal, fokhagymával, mentával, borssal, olajjal ízesítenek csakúgy, mint a mai pizzákat, de Apiciusnál hidegen szervírozzák, hóban hűtve.

Aztán történt, hogy az 1880-as években az olasz királyi pár, Umberto és Margit, az egyesült Itália uralkodópárja ellátogatott Nápolyba, ahol a legenda szerint őfelsége a királynő nagyon megunta az affektáló francia konyhaművészet mindennapos fogyasztását, besokallt és látván, hogy az olasz parasztok az egyszerű lapos kenyeret eszik, megkívánta a nép egyszerű, de nagyszerű ételét, a pizzát. Lett is sürgés-forgás, küldöttek mentek Nápoly legrégebbi pizzeriájába és vittek kóstolóba Margit királynőnek több különböző feltéttel készült pizzát. Az egyik különösen ízlett őfelségének, talán nem véletlen, hogy éppen az, amelyik az olasz trikolor színeiben virított: volt rajta mozzarella, paradicsom és bazsalikom. Margit királynő annyira megszerette a pizzát, hogy néhány túlbuzgó udvaronc mély aggodalmát fejezte ki afelett, hogy vajon illendő-e a királynőnek a pórnép ételét ennie. Amikor Nápoly népe tudomást szerzett arról, hogy királynőjük tiszta szívéből lelkesedik az ő szerény utcai ételükért, azon nyomban

a mozzarellás, paradicsomos, bazsalikomos pizzát elnevezte Margherita pizzának.

Ezek után azt gondolhatnánk, hogy Margit királynő őfelsége áldásával hódító útjára indulhatott a pizza, de ezzel szemben az igazság az, hogy Itáliában Nápolyon kívül még évtizedekig nem sokan ismerték a pizzát.

10 Galéria: A pizza nyomában Fotó: Ella Miller

Serpenyőben készített típusok Chicagói Magas kérgű, rengeteg helyet biztosít a sok öntethez. A viszonylag hosszú főzési idő miatt a feltéteket fordított sorrendben helyezik el rajta. Első a sajt, majd a többi feltét, végül a paradicsommártás, amely védőrétegként is szolgál. Szicíliai Tipikusan téglalap alakú, vastag héja meghaladja a 2-2,5 centimétert. Először olasz pékségekben értékesítették, ahol sfincione néven ismert. Kicsit olyan, mint a különböző feltétekkel elfojtott focaccia kenyér. Detroiti Téglalap alakú, vastag, rágós kéreggel. Eredetileg detroiti gyárakból készült tartalék ipari tálcákban sütötték, így ez meghatározta mélységét és formáját. Mielőtt a sütés elkezdődik, gyakran vajjal kenik ki a serpenyőt, a kérget alul ropogósra sütik.

Ezzel szemben egy óceánnal arrébb, Amerikában a több milliónyi olasz bevándorló jóvoltából már a múlt század tízes éveiben elterjedt a pizza, amíg Olaszországban csak a háború után. Az amerikai felszabadítók hiába ismerték már a pizzát otthonról, legnagyobb meglepetésükre olasz földön alig találkoztak ezzel a készítménnyel.

Aztán, ahogy minden szinte, a rock and roll, a blue jeans, és sok más„ áldás″, úgy a pizza is Amerikából kiindulva terjedt el Olaszországban és az egész világon, majd ezt követően fedezték fel az olaszok a saját ősi, nápolyi pizzájukat. De addigra a pizza nemzetközivé lett, és Brazíliától Indonéziáig minden nemzeti gasztronómia a saját ízlésére formálta, amit kiváltképp a feltétek végtelen variációival próbáltak elérni. De azért az olasz-amerikai eredet halványan ott pislákolt mindig ezekben a mutációkban is.

Csak ezután következett az olasz pizza profiltisztítása, látván, hogy a pizza, az olasz nemzeti egység demokratikus alapétele meghódította a világot határozott olasz kulináris álláspont kialakítására volt szükség. Sikerült az eredetinek mondott nápolyi pizzát etalonnak hirdetni, bár a világ pizza evőit, akikből számosan vannak, ez nem nagyon érdekli. A pizza elszabadult, önálló útját járja, és ez így van jól.