Nagyon magyaros és sós – boglári büféé az év strandétele

Az Év Strandétele idén a balatonboglári Bundi sós kürtöse

a legjobb bisztró étel a zamárdi Tiki Beach Malacfül salátája

a vegán különdíjat pedig az aligai Tarow Borsófőzi Dim Sumja nyerte.

A büfék versenyében tehát

a boglári Bundi Bijó strandbüfé lett a győztes az ételükkel, a Bundi Nagyon magyaros sós töltött kürtőskaláccsal. a zsűri idén ezt választotta egyben az Év strandételének is az előkóstolók nyomán döntőbe jutott tíz étel közül

– derült ki a fövenyesi Kalóz strandbisztróban csütörtökön tartott eredményhirdetésen.

A győztes, 2190 forintba kerülő étel alapja egy külön a számukra készített kézműves, sós kürtőskalács, amibe frissen kevert jégsaláta, madársaláta, rukkola, tepertőkocka, füstölt kolbászkocka, füstölt parasztsonka, színes koktélparadicsom, póréhagymacsíra, csípős paprikás szósz kerül.

6 Sós kürtőskalács Galéria: Év strandétele: boglári büfé nyerte a versenyt (Fotó: Horváth Balázs)

A Balatoni Kör által idén nyolcadik alkalommal meghirdetett Év strandétele verseny fő újdonsága idén az volt, hogy külön díjazták a bisztró és a büfé kategória legjobbját. A csütörtöki díjkiosztót július végén megelőzte egy előválogatás, így a zsűri ezután szerdán kóstolta végig a döntőbe jutott tíz ételt. A győztes kiválasztásában Wolf András, a Gundelt is üzemeltető Eventrend Group executive chefje és több médium mellett az Index.hu is részt vett. Így volt alkalmunk nekünk is letesztelni az ételeket.

A nyertes fogásnál érdemes tudni, hogy a kürtős kalács alapesetben három dologból áll, a külső roppanós cukorrétegből, a belső lágy fonalszerűen körbefutó vajas, tejes, édes kelttésztából, és persze a lyukból a közepén. Esetünkben itt a cukorréteg helyett a külső burok sajtos, roppanós kéreg, mint a kifliknél, a belső elem egy cukor nélküli kalácstészta, amelyben a kürtősre jellemző szálakat ugyancsak megtaláljuk. A lyuk mindehhez nem teljes, hiszen ez a tészta egy tölcsért formáz, hasonlóan a Prágában árult kürtősökhöz vagy éppen a Kolbice tésztatölcséreihez. Ez a forma pedig igencsak alkalmassá teszi strandételnek, hiszen a belekerülő kolbászszal, sonkával és friss salátával pont jó egy sör, egy csobbanás, és egy fagyi sorozatába beillesztve.

A Balaton Kör pályázat célja egyébként többek között az is volt, hogy az étel máshol is elkészíthető legyen a hazai hagyományokat, illetve a nemzetközi street food sztenderdeket megújítva, és akár műfajt teremtve. A Bundi Bijó büfé ezzel most elnyerte a Tork Év felfedezettje díját is, új helyként tovább erősítve a boglári strand Beach Food mezőnyét.

A zamárdi Tiki Beach már koviubi levesével korábban is nyert ezen a versenyen és idén vegán vonalon is izgalmas fogással jelentkeztek köles alapú vegán túrógombócuk pisztáciával és fügedzsemmel a vegán verseny legkreatívabb étele volt (2350 forint).

A bisztró kategóriát megnyerő Malacfül salátájukat (3450 forint) viszont tényleg bármikor ennénk a parton.

Tormás almapüré ágyra fektetik a vékony csíkokra szeletelt salátát. Ebbe tesznek póréhagymát, különböző színű paprikákat, kínai kelt, tökmagolajat. A malacfület borókával gyömbérrel megabálják, majd megpirítják, amely közben az ázsiai ízeket is hozzáadagolják, így ilyenkor kerül hozzá szójaszós, lime és gyömbér is.

Végeredményben a fül maga egyfajta állagjáték, mert a kis csíkok közepe roppanós marad a porctól, míg körbeveszi egy zselés, ragacsos, ízes, lágy burok. Hozzá a saláta kellően friss, roppanós. A malacfül és a salátaágy arányát is jól eltalálták, mert így a szájban keletkező tapadósságot jól le tudja tisztítani a gyümölcs sava és a friss zöldség, persze egy-egy korty ciderrel vagy borral még rá segíthetünk. A fogást érdemes gyorsan enni, mert a malacfül csíkok hajlamosak összeragadni, és a roppanósságukat elveszíteni.

A vega és vegán trend is tovább erősödött tavaly óta és idén először a Balatoni Kör különdíjjal értékelte a legjobbat ebben a kategóriában, amit az aligai Tarow „Borsófőzi” Dim Sum vegán étele kapott. Ez egy kókusztejes zöldborsófőzelék gyömbérrel, edameme babbal, illetve cukorborsóhéjjal. Feltétnek egy fúziós ázsiai fűszerezésű sült gomba-kápia paprikatatárt töltenek wonton tésztába és olajban sütik ropogósra.

A sok trükköt, szaktudást és ízlést igénylő fogásnál fontos, hogy minden épp megfelelő legyen: a zöldségek roppanjanak a veloute harsány zöld legyen, és ne érződjön ki a sürítőanyag, a wonton roppanjon.

Ez utóbbinál figyelni kell arra is, hogy éppen csak tálalás előtt kerüljön a főzelékre, hiszen különben eláztatja a tészta alját. Ezt is szívesen ennénk bármelyik teraszon.

6 Malacfül Galéria: Év strandétele: boglári büfé nyerte a versenyt (Fotó: Horváth Balázs)

Ők is versenyben voltak

A fenyvesi Konyhám már két ízben nyert. Most sajtos vega kosárral indultak, helyi sajttal és külsőre sültkrumplinak látszó grillsajttal. Ez a fogás volt talán a legszebb a versenyen, de arányaiban egy kicsit túl soknak lehetett érezni a sajtkrémet, ami a többi elemet így háttérba szorította.

Balatonmárián két döntős is volt. A Lángos World büfé profilját különféle világkonyhákat idéző lángos különlegességeire építi. A kiírásnak megfelelően erre a versenyre a leginkább helyi alapanyagokat használó fenyvesi Angus marhából készült Tatárbeefsteakes lángossal neveztek, kovászolt lilahagymával és rukkolával egészítve ki ételüket. A lángos tésztája könnyű volt, és az apró kis buborékpöttyök a tészta felszínén jelezték, hogy hosszan kelesztett verzióról van szó. A tatár a tetején az oldschool pépes, kicsit kolbászkrémre elékeztető változat, ami ma már nem éppen korszerű, de továbbra is nagy a rajongótábora. Bár a zsűri tagjait a rusztikusra vágott savanyított hagyma a tetején megosztotta, de szertintünk jó könnyítése volt, a végeredményében mégiscsak nehézkes falatnak.

A Port bisztró idén a töltött paprikát választotta a versenyre, amikor kamadóban füstölt-töltött kápiapaprikával neveztek, amihez zellerhab és sült burgonya érkezett. Kiindulási pontnak nyáron egy jó töltött paprika igazán jó ötlet, ahogyan a füst is jól állt mindennek, de a töltelék kicsit morzsalékosnak érződött, míg a paradicsomszósz túl édesnek.

A két éve holtversenyben a Porttal első díjat nyerő alsóörsi Fogas bisztró idén két ételt nevezett: a Harcsamáj "nyalóka", cékla, kalács és a tokhalas borsós rizottó egyaránt színgazdag tálalásban ad jól harmonizáló ízeket és textúrákat. A verseny során meglepő, hogy a Balaton partján csak ők indultak halas ételekkel, amit önmagában nagyra lehet értékelni. A rántott harcsamájas pálcikás fogást valóban el tudnánk képzelni strandfogásként, de valahogyan még lehetne javítani a kissé száraz állagán és a vasas kesernyésségén.

A Vitorlás bisztró évek óta meghatározó keszthelyi szereplője a balatoni Beach Foodnak. Idén egy vöröslencsés vega bolognai spagettivel indultak. Bár idén is a déli part dominálta a mezőnyt, azért Vonyarcon is akadt egy új strandbüfé, a Party hangulat, akik Zsákbamacska nevű pulled porkos töltött lángosukkal indultak. Balatonszárszón egy családi pincészet indított új helyet Esszencia ház néven: a Paradisu magyar változatában a piros-fehér-zöld csatos üvegben lecsóval adják a fokhagymás kenyérágyon tálalt helyi mascarpone-s krémet, míg az olasz zöld-fehér-piros sós pohárkrém verzió bazsalikomos.

6 Galéria: Év strandétele: boglári büfé nyerte a versenyt Fotó: Horváth Balázs

Csak egy játék

A Balatoni Kör versenyén az elmúlt években olyan ételek nyertek, mint a Harcsa&Krumpli, a Vízikutya, a Big Mekk, a Pulled Ponty, a Gofcsi, a Répa-dog vagy a koviubileves. Ezek közül több komoly karriert is futott be, amelynek a népszerűsítésében a verseny sokat segített. Ezzel pedig valóban erősítették a part kínálatát.

A pályázaton ugyanis elvárás volt, hogy az étel egészséges, jó minőségű, lehetőleg környékbeli vagy regionális alapanyagokból készüljön, legyen egyszerű, de kreatív, nyárias, illetve gyorsan és akár büfében is elkészíthető. Idén bisztrókategóriában pedig már lehetett nevezni különlegesebb ételekkel is, olyannal, ami akár elvitelre is alkalmas, és szerepel a vendéglátóhely kínálatában.

Mindemellett a versenyt összességében érdemes egyfajta játékként felfogni, amely bizonyos merítés alapján mutat képet a balatoni strandételekről, de mivel a korábbi győztes ételek újra már nem indulnak, és persze a jó büfék közül sem mindenki kíván itt megmérkőzni, a kínálat közel sem ad átfogó képet. Azt pedig végképp nem állítanánk, hogy valóban az itt győztes étel lenne az év balatoni strandétele.

Arra viszont jó lehet, hogy megmutassa: vannak olyan büfék, bisztrók a Balaton partján, amelyek a kemény tempó mellett is képesekek foglalkozni a kreativitással, és hajlandóak újdonságokat is megjeleníteni a kínálatukban.