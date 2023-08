Argentin steakvarázs, francia csúcsgasztró és balatoni fine dining találkozik Veszprémben

Szeptember 21. és 24. között rendezik meg a második Balaton Wine & Gourmet fesztivált Veszprémben. A műfajteremtő eseményen a régió legjobb borai és ételei mellett idén a francia és az argentin csúcsgasztronómiából is ízelítőt kapnak az érdeklődők. A rendezvény kulturális kínálata szintén csúcsminőségű élményt ígér.

A Balaton Wine & Gourmet fesztivál a Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális Fővárosa projekt kiemelt gasztronómiai eseménye. Szándékosan nem a főszezonban, hanem ősszel tartják, olyan vonzó időtöltést és úti célt kínálva, amely ilyenkor is odavonzza az embereket – mondja bevezetésképpen Tungli Péter, a gasztroünnep programigazgatója.

Veszprém városa és a kiválasztott fesztiválhelyszín, a Veszprémvölgy patakkal, árnyas fákkal övezett varázslatos tere még vonzóbbá teszi a rendezvényt. Az ott található jezsuita templom, amelyet történetesen soha nem szenteltek fel, a fesztivál idejére a gasztronómia szakrális helyeként működhet.

Balaton mínusz hekk

– Amikor gondolkodni kezdtünk erről a fesztiválról, az egyik alapvetésünk az volt, hogy a balatoni borokra, a balatoni borrégióra irányítsuk a figyelmet. Ez mindenképp indokolt, hiszen a több mint húsz magyar borvidékből hat közvetlenül itt található.

A Badacsony, Balatonboglár, Balatonfüred, Csopak, Nagysomló környékén elterülő, valamint a zalai és a balatonfelvidéki borvidékeken mindenütt érvényesül a tó hatalmas vízfelületének klimatikus hatása, viszont a sokféle terroir, tehát a különféle termőtalajok sajátos ásványi összetétele változatossá, egyedivé teszi a térség borait

– sorolja a tényeket a programigazgató.

Azt is bizonyítani akarták, hogy a balatoni vendéglátás rég túlmutat a köztudatba vésődött lángos-hekk vonalon. Tungli Péter a balatonszemesi Kistücsök példáját említi, amely már több mint két évtizede a magyar gasztronómia egyik fellegvára. Majd hozzáteszi, hogy a Michelin Guide által kifejezetten ajánlott hazai éttermek közül négy is balatoni.

A szakember úgy látja, hogy a magyar vendéglátás legújabb kori szakaszában felülről, a csúcsgasztronómia irányából kapott erőre a minőségi szemlélet, ami aztán a szakma egészére hatott. Mivel turisztikai szempontból ma már egyértelműen az egyik legfontosabb kérdés a speciális és magas színvonalú gasztronómiai kínálat, óriási lehetőségeket lát a balatoni borturizmusban és a minőségi vendéglátásban.

Magánemberként és gasztroszakemberként is úgy gondolja, hogy a vendéglátósoknak is illik felismerni a lehetőségeket. Úgy látja, hogy a tó partján működő minőségi vendéglőben érdemes környékbeli borokat kínálni, hiszen a messziről jött vendég érthetően a helyi ízekre kíváncsi, ha már ennyit utazott.

Újrajátsszák a francia–argentin focidöntőt Veszprémben

Ez persze a Balaton Wine & Gourmet szempontjából sem jelent elzárkózást a világtól, hiszen a fesztivál programját, amelyet a rendezvény honlapján részletesen megtalálnak, idén is nemzetközi programok színesítik.

Tavaly a magyar kulináris élvonal mellett spanyol és japán ízek kényeztették a vendégeket, idén pedig a francia és argentin gasztro- és általános kultúra nagyköveteit hívták meg a balatoni legjobbak közé. A szakember elárulta az Index olvasóinak, hogy idén még a sport is megjelenhet a fesztiválon. Erősen gondolkodik ugyanis azon, hogy a tavalyi labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzését is felidézik a kivetítőkön. Ennek valószínűleg az argentinok örülnek majd jobban.

Assadótól Malbecig

Komolyra fordítva a szót, Tungli Péter szerint az argentin életérzésnek – a focin kívül – három pillére van:

Az assado, vagyis az argentin barbecue-technika, amelyhez egy speciális szerkezetet, a parillát használják. A másik egy csodálatos bor, név szerint a Malbec. Ez eredetileg egy mélyvörös nedűvé nemesülő francia szőlőfajta, amit a gallok nem tartanak igazán sokra, viszont az argentinok ebből készítik a csúcsboraikat. A harmadik pedig a tangó.

Természetesen mindhárom meg is jelenik Veszprémben. Az ételeket egy Michelin-csillagos argentin mesterséf prezentálja, a borokat egy többszörös bajnok sommelier, a tangót pedig autentikus táncosok hozzák el Veszprémbe.

A francia vonalat – többek között – egy

kétszeres Michelin-csillagot vezető séfhölgy képviseli majd.

A szakember leszögezi, hogy a franciák több szempontból is világelsők a gasztronómiában. Ott van Champagne – kezdi a felsorolást, majd a burgundiai borászat öt-hatszáz év alatt elért eredményeivel folytatja, és nem feledkezik meg Cognacról sem. Ezek természetesen meg is jelennek az idei veszprémi fesztiválon. Lesznek előadások, kóstolók és mesterkurzusok is.

A több mint ötven hazai résztvevő valóban a térség elitjét reprezentálja, hiszen a rendezvény korlátozott befogadóképessége – legföljebb ötven pavilon – miatt már az első alkalommal is nagyon szigorú szűrőn kellett átjutniuk a fesztiválon részt vevő pincészeteknek, éttermeknek.

Az ízekkel kapcsolatos kiállítói élményekkel egyenrangú szerepet kaptak a fesztiválon a kapcsolódó programok, amelyekből több mint félszázat kínálnak a szervezők. Ezek négy helyszínen zajlanak.

Kulináris gyermekmegőrző

Idén is felfokozott előzetes érdeklődés jellemzi a gyereksátor kínálatát, ahol minden program – sütés-főzések, beszélgetések – a legkisebbek aktív részvételével zajlanak. Tavaly szusit és gazpachót készítettek közösen, idén pedig francia lepénnyel, almatortával és argentinok nemzeti édességével is szorgoskodhatnak. Mivel ez előzetes regisztrációhoz köthető, korlátozott befogadóképességű program, tavaly is gondot jelentett a túljelentkezés.

A másik fontos helyszín a bor − és idén ital − szakmai sátor, ahol idén megjelenik a kávé is, amellyel kapcsolatban szintén zajlik Magyarországon egyfajta kulturális forradalom. Természetesen a fekete leves műfajának legjobb magyar szakemberei kóstolóval gazdagított előadásain vehetnek részt az érdeklődők.

A másik újdonság ezen a színhelyen a pálinka lesz, hiszen a zamatos gyümölcsökből párolt tömény szeszek valódi hungarikumnak számítanak, és a Balaton körül több kiváló pálinkamanufaktúra található.

Vörös, pezsgő és édes Balaton

A borokkal kapcsolatos magas szintű ismereteket és minőségi élményeket idén három csoportra bontották. Az első téma a „Vörös Balaton” néven fut, amiben természetesen nyomokban sincs politika, viszont kiváló vörösborokról esik szó. Bemutatkoznak a térségben készülő, világszínvonalú pezsgők és egyéb buborékos koccintanivalók is. A „vörös” és a „pezsgő” Balatont az „édes” Balaton egészíti ki idén. Nyilván most sem a késői szüretelésű, természetes édességet nyújtó borok határozzák meg a magyar tenger borvidékeit, de azt sem szeretnék eltitkolni, hogy nemcsak Tokajban, hanem itt is készülnek naturálisan édes-nemes italok. Lesz verseny is – vakkóstolón választják ki a professzionális vagy vájt ínyű amatőr kóstolók, vajon a gyémántárban mért francia vagy a nemzetközi marketingben még mindig alulértékelt magyar édes borok a legjobbak. Győzzön a jobb!

A nagyszínpadtól az ízek templomáig

A harmadik meghatározó helyszín a nagyszínpad, ahol négy napon keresztül folyamatosan zajlanak az események. Pénteken a francia, szombaton az argentin ízek és programok váltják egymást. Természetesen az autentikus zenék sem maradnak el, nem is szólva a közönséget is megmozgató közös tangóról.

Szerencsére az argentin vagy francia borokról, pezsgőről, a parázson sült húsokról, francia sajtokról nem csak mesélnek a nemzetközi szaktekintélyek, mindent meg is lehet kóstolni.

Az egyik legizgalmasabb helyszínnek a templom ígérkezik, ahol a francia és az argentin Michelin-csillagos vendégséfek pop-up-konyhában mutatják meg, hol tart a fine dining elitje. A várható élményről a tavalyi japán vendéggel kapcsolatos emlékeit idézi Tungli Péter. A tokiói mesterséf több nappal a bemutatója előtt érkezett meg Magyarországra, mert rengeteg munkaórát szánt a veszprémi bemutató előkészületeire. Nem volt egyszerű dolguk a szervezőknek, mert még az evőpálcikák vagy a szakéspoharak közül is csak az általa használt minőséget tartotta megfelelőnek, és saját ikebanamestert is hozott a tökéletes élmény érdekében.

Nyilvánvalóan a magyar fine dining kínálatát is érdemes lesz kipróbálni a fesztiválon a Michelin-csillagos SALT étterem segítségével. Sőt, ha már a Michelin-kalauz szóba került, csütörtökön

a négy balatonparti Bib Gourmand-jelölést kapott étterem (kistücsök, Mór 24, Casa Christa, Sparhelt) áll össze egy rendhagyó és különleges vacsora erejéig,

ez is egészen különleges és egyszeri élménynek ígérkezik.

A szervező figyelmeztet, hogy a burgundiai borok, a Champagne és a Cognac mesterkurzusokra való jelentkezést sem érdemes sokáig halasztani, ugyanis óriási tempóban telik meg a jelentkezési lista.

A szakember leszögezi, hogy az első fesztiválhoz képest nincs fundamentális változás, az eredeti koncepció elsőre is működött, idén legföljebb azon módosítana alapvetően a tavalyihoz képest, hogy ne essen az eső.

A fesztivál technikai megvalósítását is dicséri Tungli Péter, ami a VeszprémFestet kitaláló és irányító Mészáros Zoltán több évtizedes fesztiválszervező tapasztalatainak és kiváló csapatának köszönhető.

A szakember szerint a Balaton Wine & Gourmet fesztivál

olyan széleskörűen és átfogóan mutatja be a balatoni borok, a helyi és univerzális gasztrokultúra jelenlegi helyzetét,

melyhez fogható nincs több az országban, és nemzetközi összehasonlításban is büszkék lehetünk rá. Ráadásul – teszi hozzá – huszonöt elsőrangú balatoni éttermet egyenként felkeresni, ötven-hatvan fogást végigkóstolni, nem is szólva a francia és argentin fine dining élményről, kitűnő magyar, francia, argentin borokról és egyéb italokról, rengeteg időbe és pénzbe kerülne, ám Veszprémben mindez könnyen elérhető.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Balaton Wine & Gourmet közreműködésével jött létre.