Gofriba oltott tócsni lett az év balatoni strandétele

Idén már harmadik alkalommal keresték az év balatoni strandételét, aminek felfedezésében az elmúlt években az Index is mindig részt vett.

A versenyt a Balatoni Kör és a We Love Balaton szervezte, a kiírás szerint olyan ételt kerestek, ami újító szándékú, új lendületet adhat a balatoni strandgasztronómiának, jó minőségű alapanyagokból készül, és szinte bármelyik strandbüfében elkészíthető lenne. A verseny célja a balatoni büfékultúra megújítása, de a szervezők kiemelték, hogy a nem újhullámos, hagyományos büféket is nagyon várják a versenyre. Az előválogatást a We Love Balaton végezte, mi pedig a kiválasztott legjobb öt helyet látogattuk végig. Egy kivételével minden büfé a déli parton található, ami jelzi, milyen erősen kezd felzárkózni a tó déli partja az északihoz. A versenyben a Balatoni Kör tagjai idén nem vehettek részt, mert a zsűriben ültek, így elég sok szuper hely kiesett.

Mangó Beach, Balatongyörök, Marhajoó szendvics, 1990 Ft

A Marhajoó egy pastrami jellegű szendvics, amit kifejezetten azért találtak ki, hogy aki nagyon éhes, annak gyorsan tudjanak valami jó minőségű ételt készíteni. A Mangó Beach már 13 éve működik a györöki strandon, és úgy tapasztalták, legtöbbször az a kérés érkezik hozzájuk, hogy minél gyorsabban hozzanak valamit enni. Mint mondják, a Marhajoó szendvicset 3 perc alatt össze tudják rakni: a kifejezetten nagy méretű, friss bagettbe

hideg marhaszegyet szeletelnek, melyet előzőleg hat órán át sütnek 120 fokon.

Kerül még bele kovászos uborka és mézes-mustáros öntet is. A hideg szendvics a melegben remek felüdülés, az ára 1990 Ft.

A Mangó tényleg egy igazi strandbüfé, az elmúlt években már masszív törzsközönségük alakult ki, jól kiismerték a szezon ritmusát, ezért hétvégén egy sokkal egyszerűbb étlappal készülnek, míg hétköznap szeretnék megmutatni, mit is tudnak valójában, így akkor a bisztró jellegű ételek dominálnak. Például pisztráng paprikás kaporral és túrógombóccal, vagy éppen kacsamáj füstölt vajhallal, savanyított zöldséggel. Emellett helyben sütött pizzájuk is van. Ha minden hely olyan lenne, mint a Mangó, semmi gondunk nem lenne a Balatonnál soha.

Fröccsterasz és Strandgrill Erika, Balatonmáriafürdő, Lángos nuggets, 1090 Ft

A némileg hosszú nevű büfé a családi vállalkozás női tagjának nevét rejti, a Tengerdi család ugyanis közel 25 éve vendéglátózik Máriafürdőn, és mára szinte egyeduralkodók a helyi strandon. Egy büfével indultak, majd további kettőt megvettek mellé, így hatalmas területen, több száz embert etetnek meg egy nap. Hagyományos balatoni büféről van szó, mindent készítenek, ami ebbe a fogalomba belefér: hekk, lángos, rántott sajt, gyros, de minden évben igyekeznek újítani is, és kizárólag a saját borukat árulják. Idén például angus burgerrel és tépett malac szendviccsel bővítették a kínálatot, azt mondják, a kezdeményezéseket a vendégek is jól fogadják, és keresik az új ételeket. Hogy legyen némi fogalmunk róla, mennyit is eszünk a nyaralás alatt:

csak ebben az egy büfében egy nyár alatt 2 tonna trappista sajt és 18 mázsa csirkemellfilé fogy.

A versenybe egy lángos nuggets nevű étellel neveztek, ami tulajdonképpen egy olyan lángos, amit nem egyben, hanem csíkokra szeletelve sütnek ki. Adnak hozzá egy tzaziki szerű mártást és egy tonna reszelt, füstölt sajtot. Sörkorcsolyának remek, és egyben megoldja minden magyar anya legnagyobb problémáját, miszerint mindig csak a kihűlt, megcsócsált lángos marad a gyerekek után. Mindazonáltal ez az étel kevésbé kreatív és egészséges, márpedig a kiírás ezt is tartalmazta.

Port Burger, Balatonmáriafürdő - Tokdog, 990 Ft

Máriafürdőről idén két hely is bekerült a versenybe, a Port egy kellemes hely a település kis kikötőjében. Két részre oszlik, az egyik egy bisztró jellegű konyha, jó árú, tisztességes ebédmenüvel, a másik pedig egy strandbüfé, ahol egyszerűbb ételeket - köztük lángost is - kapunk, illetve ahová fürdőruhában is be lehet ülni.

A versenyre a Tokdog nevű ételükkel neveztek, amelybe virsli helyett tokhalkolbász kerül, a kiflit egy kis helyi pékséggel süttetik, az ételt körtével, kék sajttal és némi lime levével ízesítik. Újító, innovatív strandétel, ráadásul jó áron, egy ezresért. Egyetlen problémája, hogy nagyon erős a hal íze, így nem mindenkinek fog ízleni.

A Konyhám, Balatonfenyves, Gofcsi, 1290 Ft

A Konyhám számomra az egyik legfantasztikusabb hely a Balaton környékén, egyszerűen mindent imádok, amit a tulajdonos, Szikra Gabi csinál. Ők már a tavalyi versenyben is erősítették a mezőnyt, a tortizza nevű ételükkel, ami tulajdonképpen egy tortilla lapon elkészített pizza. Akkor azért nem kapták meg a fődíjat, mert nem használtak helyi alapanyagot, ezen azonban idén változtattak, és a tortizzára is helyi termelőtől hozzák a kecskesajtot.

Idén a Gofcsi nevű ételükkel neveztek, ami tulajdonképpen egy gofri formában kisütött tócsni, avagy hagymás, tört krumpli, palacsinta tésztával vegyítve. A tetejére feltétként tejfölhab, aszalt paradicsom, lila hagyma és kacsapörc kerül. Ez az étel egyszerűen tökéletes, könnyen fogyasztható, gyorsan elkészül, akár el is vihető, egyszóval mindenkit boldogít. A zsűri döntése alapján - amelynek az Index is tagja volt - meg is nyerték a versenyt, így

az idei év balatoni strandétele egyértelműen a Gofcsi lett.

Tiki Beach, Zamárdi - Velős pirítós 1690 Ft

A Tiki Beach Bisztró számomra az év felfedezése, egy annyira jó hangulatú, otthonos, meleg, és színes hely a zamárdi szabadstrandon, hogy ha beül ide az ember, egyszerűen nem is tud mást, mint lenyugodni. Egy fiatal pár családi vállalkozása, korábban fesztiválokon vendéglátóztak, például Ozorán, és ez a második nyaruk a Balatonon. Erősségük a kedvesség mellett a tökéletes tálalás. Velős pirítóssal neveztek a versenybe, de annyira meggyőző volt az étlap, hogy itt már többféle ételt is kipróbáltam. Pizza, burger, tojásos nokedli és rengeteg, fantáziadús saláta, pont amit az ember a nyári hőségben a leginkább kíván, de emellett minden nap van séf ajánlata is.

Maximálisan gyerekbarát, sőt kifejezetten családos hely, felszerelt játszósarokkal, gyerekfoglalkozásokkal, miközben az egész helyből árad a kedvesség és a melegség, na meg a reggae zene. Bár a velős pirítós nem nyert, leginkább azért, mert kissé megosztó étel, és annyira kiadós, hogy kevésbé tekinthető nyárinak, viszont

a Tiki Beach a zsűritől az Év Felfedezettje díjat kapta.

Aki beül hozzájuk, mindenképpen görögdinnye gazpachóval indítson és ne hagyja ki a desszerteket, mi a csokoládés lávára és a tejes pitére is lecsaptunk.

(Borítókép: Kalas Györgyi / Index)