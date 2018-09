Az egyik legjobb hely a kínai negyedben: CBA Wealth

Cím: Jegenye u. 30, az udvarban

Az idelátogató kínai turisták itt veszik meg az ajándékot az otthoniaknak, de az itt élő kínaiak is rendszeresen küldenek haza ajándékba innen termékeket, sőt, kis családi adok-veszek is előfordul: hazaküldenek egy nagyobb tételt, és otthon eladják a rokonok. Fontos és népszerű magyar márkák (borok, Unicum, Ilcsi termékek) mellett márkás kozmetikumok, de WMF edénykészlet is van.

Legjobban a borok, a kozmetikumok és a magyar csokimárka, a ChocoMe fogy. A külalakra is mutatós gyümölcsös táblás csoki és bonbon nagy siker Kínában, a bolt egyik tulajdonosa felel a márka kínai terjeszkedéséért is. Meglepő lehet, de Kínában fontos, hogy az ajándék szép legyen, márkás, eredeti. A negyedben működő turistaboltok között nagy a harc, ki kínálja a legjobb áron a márkás cuccokat.