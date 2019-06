Sörben sült vaddisznó, édességbomba és vega hamburger a Fishingen

A magyar fesztiválok közül a Fishing on Orfű hagyományosan nagy figyelmet fordít a gasztróra, és főként helyi, regionális étkezdék települnek ki az "Üllői út" feletti étkezdés sorra, illetve a Borfalu környékén is akadtak elszórtan bódék. A FOO oldala vega, vegán, húsos, lakto-vega és halas ételeket is ígért, mi pedig utána jártunk, kinek milyen opciói vannak a fesztiváli étkezésre. A húskedvelőknek csupa jó hírrel szolgálhatunk, viszont a többieknek kevésbé.

Lili's Truck – Doszka, 1300 forint

A doszka egy melegszendvics-szerűség, amiből lehet sima sajtos-sonkásat kérni, illetve extrásat, amiben sajt, bacon, hagyma és juhtúró van. Mi utóbbiból kóstoltunk és a választható ketchup-majonéz-mustár szószok közül csak ketchupot kértünk rá, ami végül jó döntés volt, mert a szendvics magában nagyon száraz lett volna. A doszkában minden íz érezhető volt, viszont csak épphogy, nem dominált semmi, maximum a kenyér íze, így viszont nem volt túl nagy élvezet benne. A juhtúrót néha lehetett csak érezni, de legalább a sajt végig ropogósra sült, viszont az árhoz képest a sajt sem tudott annyit kompenzálni, hogy megérje. Nem mellesleg a sajttal is akadtak problémák, mert ha ebből valamit megtanultunk, az az, hogy olvasztott sajtot soha ne szolgáljunk fel szalvétán, amennyiben utóbbiból nem akarunk fogyasztani.

Ár-érték arány: 10/5

Trafik – Bazsalikomos eperkrémleves, 700 forint és Karaván kemencés burgonya, 1900 forint

A Fishing oldalán a Trafik csapatát Pécs talán legtapasztaltabb gasztronómusainak nevezik, a kóstolók alapján az elmondható, hogy legalábbis az elsők között ott vannak. A bazsalikomos eperkrémlevesük mondjuk nagyon édesre sikerült, illetve nekem maga a bazsalikom sem illett feltétlenül bele, viszont ez a sétálópoharas, szívószálas levesezés egy nyári fesztiválra kiváló ötlet. Az eper rendesen kiérződött a levesből, és mivel ez az íz volt a legerősebb benne, így remekül eltalálták a gyümölcsöt. Ha kicsit savanyúbb lett volna és nem szomjazunk meg rá, igazán akkor lett volna egy kihagyhatatlan nyári előétel, de így is jó volt.

A Karaván kemencés burgonya két kemencében sült krumpli, amibe csirkét és füstölt sajtot töltenek, a tetejére pedig édes chili szószt raknak, mindezt salátakörettel tálalják. A krumplijuk nagyon finom, puha és kellően sós volt, a csirke jól fűszerezett, a füstölt sajt és az édes chili párosa pedig meglepően különös találkozásnak tűnt. Nem igazán szeretem az olyan ételeket, ahol a sós és az édes keveredik, az áfonyalekváros camembert például egyenesen a halálom, de a kemencés krumplinál ez valahogy működött. Az édes chili és a csirke-füstölt sajt-sós krumpli randija pont olyan volt, ahol az édes és a csípős nem dominált, hanem kellemesen kiegészített, a benti árakhoz mérten talán ez volt az a főétel, ami a legjobban megérte – laktató, finom, egyszerű, de teljesen új ízvilág.

Ár-érték arány: 10/8

Mobil Kitchen - BBQ Chicken tortilla és Vegán tortilla, 1390 forint

Próbáltunk úgy keresgélni, hogy mindenkinek találhassunk megfelelő opciókat, ezeknél a tortilláknál láttuk meg először kiírva a vega és vegán szavakat egymás mellett, úgyhogy gyorsan rendeltünk is a streetfoodos truck-büféből egy vegán és egy BBQ csirkés tortillát magunknak. A vegán annyiban különbözött a vegától, hogy majonézes alapú szósz helyett ketchupot és csípőst raktak bele, a húst pedig krumpli helyettesítette. Az elképzelés maga amúgy jó lett volna, mert a krumpli legalább annyira laktató tud lenni, mint a csirkehúsos ételek, de mindkét tortilla száraz volt, egyedül az mentette meg őket, hogy a zöldségek miatt ropogtak. A szósz mindkét verzióban levándorolt a tortilla aljára, így alul túlságosan tocsogott, a tetejénél pedig alig lehetett lenyelni a falatokat. Az egyetlen előnyük igazából annyi volt, hogy minden ellenére nagyon laktató ételek, egy ebédre bőven elég volt egy adagnyi magában.

Ár-érték arány: 10/6

Bohémia sörkonyha – BBQ Pulled Burger 2350 forint, Vega Burger 2100 forint, csónakburgonya és kávés BBQ szósz 650+300 forint

A Bohémia állítólag a pécsi kézműves hamburgerek egyik legjobbját kínálja, ezért húsos hamburgerből egyértelmű volt, hogy ajánlatot kérünk az eladótól. Így került kezünkbe a BBQ Pulled Pork hamburger, jégsalátával, juicy-lucy marhahúspogácsával (olyan hamburgerpogácsa, ami cheddar sajttal van töltve), witch doctor's szósszal, pulled porkkal, kávés BBQ szósszal és pirított hagymával. Alapjáraton ezek az összetevők elég jól komponált ételnek tűnnek leírva, már csak a pulled pork és a kávés BBQ szósz párosa is bőven elegendő lenne ahhoz, hogy bármilyen húsimádót elcsábítson. Ez pedig nem is feltétlenül baj, mert a sertéshús tényleg nagyon finom volt, jól illett hozzá a barbecue szósz, csak nem kellett volna, hogy mellé keveredjen a kőkemény buci és az ízetlen marhahúspogácsa, elméletileg sajttal töltve. Hamburgerként nem igazán állta meg a BBQ Pulled Burger a helyét, nagy szerencséje a benne lévő pulled pork volt, mert így legalább azt külön meg lehetett enni a csónakkrumplival. Főleg, hogy a krumpli nagyon jól fűszerezett és ropogós volt, illetve a kávés barbecue is nyerő ötletnek bizonyult, bár mondjuk kávés íze pont nem volt.

A vega hamburger főként azért fogott meg, mert a kapros-citromos majonéz, a rukkola, a sajt, a karamellizált hagyma, az ajvár és a paradicsom mellett nem sajttal, hanem zöldségpogácsával helyettesítették a húst. A zöldségpogácsa a leírásuk szerint csicseriborsóból, bab pasztából, portobello gombából, kaliforniai paprikából, korianderből és újhagymából állt, ami ígéretes streetfoodnak tűnt volna, főleg, hogy éttermi szinten már rendesen futnak az ilyen húshelyettesítő alternatívák. A fesztiválon viszont úgy néz ki, még várnunk kell vele, vagy legalábbis nem a Bohémia fogja szolgálni nekünk. A buci a Pulledhoz hasonlóan kemény volt, a kapros-majonézes-ajváras ízpárosítás pedig annyira elüt egymástól, mintha káposztafőzelékkel szolgálná fel az ember a túrósrétest. A vega pogácsa állaga olyan volt, mint amikor még nyers a falafel, azt pedig őszintén azóta sem tudom, megsütötték-e, de ízre mindenképp rossz volt. Írnám most szívesen, hogy inkább helyettesítették volna sajttal, ahogy a legtöbb vega verzióban szokták, de mivel a sajt is az egyszerű lapkasajt szintjén állt, inkább csak annyit tudok erre, hogy van még hová fejlődni a fesztiválos vega-alternatívákon, de azért jó irány már, hogy egyáltalán van.

Ár-érték arány: 10/4

Food Maffia – Vaddisznós, 2100 forint

A Food Maffia Nógrád megyei foodtruck, akik a legtöbb összetevőt szintén Nógrád megyei kistermelőktől szerzik be. A fesztiválon háromféle szendvicset kínálnak, ebből mi a vaddisznósat kóstoltuk meg, amiben fekete sörrel sült vaddisznócombot, feketeribizli pálinkás, erdei gyümölcsös lilahagyma lekvárt és házi camembert sajtot raktak. A Trafik ételéhez hasonlóan itt is félve álltam bele a sós vaddisznóhús és a kifejezetten édes lilahagyma lekvár párosába, azonban maximálisan megérte. A buci puha, de a szélén ropogós volt, a hús szintén puha, a lilahagyma lekvár édes íze kezdetben érdekes volt, viszont mivel raktunk rá chilit is – szintén kistermelői chilit -, így a csípős íz kicsit elnyomta, nem hagyta ledominálni a sós ízvilágot. A camembert sajt magában nagyon finom volt, viszont a szendvicsből nem érződött ki az íze, azért viszont igazán kár.

Ár-érték arány: 10/9

Falánk pisztráng - sült harcsafalatok, 1500 forint

A Falánk pisztráng halkínálata nem volt túl bőséges, de egy Borfaluban lévő, helyszín tekintetében szinte vetélytárs nélküli bódénál ez nem is nagyon probléma. Az általunk választott harcsafalatkákat sült krumplival és narancsos-céklás csatnival tálalták, amitől viszont az ízek teljesen megborultak. Sem a sós krumplihoz, sem a - túlságosan is - sós harcsafalatkákhoz nem illett igazán a csatni, ami nagyon narancsosra és édesre sikerült. A hal amúgy magában finom volt, a krumpli egyszerű mirelit csónakkrumpli volt, amivel nem is lett volna baj, hogyha mondjuk a csatni helyett inkább házi tartármártást, vagy legalább egy adag ketchupot kapunk.

Ár-érték arány: 10/5

The Soft - Banana gofri, 1200 forint

A leves és a főételek után desszerttel zártuk a gasztrotúránkat a The Soft trucknál, ahol kürtőskalácsba töltött fagyit (ún. kürgyi) és buborékgofris, fagylaltos édességeket árulnak. A Banana nevű gofritekercsben nutella, fagyi, banán, smarties, fehércsoki és karamellöntet volt, amitől már önmagában édességcsömöre lenne bárkinek, úgyhogy egyértelműen erre esett a választásunk. Meglepődésünkre viszont egyáltalán nem volt túlzóan édes, a fagyi miatt egy egészen kellemes nyári desszert tud lenni bárkinek, aki elég édesszájú a nutella és a fehércsoki párosához. A fagyi magában is elég finom, ami jó, mert külön is lehet 500 forintért rendelni a truckból, a buborékgofri tésztája és a nutella-banán páros együtt szintén finom, egyedül a Smartiest és a fehércsoki kockákat éreztem túlzónak, azokat érdemes nem kérni rá. A The Soft alapvetően amúgy is egy nagyon jó ötlet, tökéletesen beleillik a Fishing streetfoodos-truckos miliőjébe, sőt, így lesz igazán kerek az amúgy is sokszínű felhozatal.

Ár-érték arány: 10/7