Kávézókörkép: presszó borral és láncfűrésszel

Kockáztatva a koffeinmérgezést, pár hete megnéztük, hogy mit kínál a Balaton északi partja azoknak, akik kávé nélkül nem tudják elképzelni az életüket. A Mi Vidékünk mostani állomásán, Csongrád megyében hasonló túrára vállalkoztunk.

Természetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy mit kínál a megyeszékhely, de nem ragadtunk le Szegeden, ahol – mint nagyjából minden nagyobb városban – az újhullámos kávézók számítanak most a legnagyobb őrületnek, de azért gondoltak az egyetemistákra is, illetve azokra, akiknek mondjuk a turistáskodás és a bor jár kéz a kézben. A Tisza-parti várostól baráti távolságra olyan helyekre is elnéztünk, ahova nem(csak) a kávé miatt érdemes betérni, hanem a szerteágazó üzletprofil vagy a hangulat miatt is.

Az újhullám itt is terjed

Hét Kávézó, Szeged

A Kárász utcától nem messze, közel az egykori Fáklya mozihoz található a megyeszékhely egyik kedvelt újhullámos kávézója. A Hét Kávézó 2015-ben nyílt, viszonylag pici, pár asztalnak van csak hely, de az utcafrontra is ki lehet ülni jó időben. Ahogyan például a balatonfüredi Pazarban, itt is választhatunk, hogy egy világos pörkölésű, termőhely szelektált kávékból kérjük az italunkat, vagy maradunk az olaszos pörkölésnél, és természetesen mindig nagy betűvel ki van írva, hogy milyen kávék vannak éppen az őrlőkben.

Ottjártunkról volt nyári itallap is, ami a hőségben nagyon jól jött, rögtön rendeltünk is egy tonikos cold brewt 690 forintért, illetve 750 forintért kipróbáltuk saját kávékoktéljukat. A Red Light alapja szintén egy cold brew, amihez házi bodzaszörpöt, hibiszkuszteát, szódát és lime levét öntenek. Mint a legtöbb újhullámos kávézóban, természetesen itt is lehet kapni kellékeket, és van például lebomló kapszulás kávé is többféle változatban, ha valaki viszonylag zölden szeretne kávézni, de a italkészítés ceremóniáját kihagyná.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7:30-18:00, szombaton 9:00-16:00, vasárnap zárva

Árak: espresso - 390 Ft, americano - 390 FT, cappuccino - 490 Ft, latte - 580 Ft, Lápastó gyümölcslé - 350 Ft, ásványvíz - 300 Ft, a ház üdítője -750 Ft, tej - 60 Ft, alternatív tej - 100 Ft, croissant - 430 Ft, bagel - 650 Ft

Cím: Szeged, Horváth Mihály u. 7.

Kék Elefánt, Szeged

Az első (merthogy most már kettő is van) Kék Elefánt 2016 tavaszán nyílt a belváros szívében, a tulajdonosa és egyben az egyik baristája az energetikai mérnökként végzett Jarjabka Zoltán. Bárki is van a pult mögött, az itt kapható kávékkal kapcsolatban minden, de tényleg minden információt megkaphatunk, mindig segítenek a választásban.

Ez nem feltétlenül lesz egyszerű, mert a menü nemcsak a megszokott italokból áll, van török kávé, maci kávé, cascara, ami a kávémagot körülvevő gyümölcshúsból készült ital, illetve megannyi szezonális ital, például a red eye, amit csak feketeöves kávéfogyasztóknak ajánlunk, mert nagyon magas a koffeintartalma. Ha csak egy rövid látogatást teszünk a városban, akkor valószínűleg nem lesz szükségünk rá, de lehet kapni kávébérletet is, az espressokártya 3990 Ft, a cappuccinós 5200 Ft, de lehet bérletet váltani többek között forrócsokira és teára is. A kávéikat egy hazai pörkölőből, a Casino Moccából szerzik be, van saját blendjük is, amiből persze a helyszínen is lehet vásárolni.

Nyitva tartás: mindennap 9:30-18:30

Árak: espresso - 420 Ft, americano - 450 Ft, cappuccino - 550 Ft, latte - 600 Ft, alternatív tej - 100 Ft, tea - 620 Ft, szörp - 150Ft /0,15 l, ásványvíz - 200 Ft (0,5 l)

Cím: Szeged, Klauzál tér 5. (Kárász udvar)

Dió, Szentes

A Dió volt lényegében az egyetlen Szegeden kívüli kávézó, amit az internetes keresés is elsők között ajánlott Csongrád megyében. A Dió bőven újhullámosnak tekinthető, ami meglepő egy olyan városban, ahol pár méterrel arrébb a láncfűrészes bolt nyit kávézókat (erről később), de ennek ellenére mégis nagyon jól működik: amikor mi ott voltunk, gimisek, középkorú nők és kisgyerekek is ültek vagy bent, vagy a kinti részen, ahol az egyik asztalnál amúgy hintában ihatjuk a kávénkat.

A kiszolgálás gyors és kedves, a kávébab az Ébresztő kávé-manufaktúrából van, amit Pestről már ismerhetünk, illetve vannak olyan különlegességeik is, mint például a Mozart-kávé vagy a dohánykávé. Utóbbi amúgy sima kávé, annyival megspékelve, hogy a tej habosítása közben a ízesített dohányt is kevernek a tej mellé, amitől végül a dohánykávénak talán leginkább vízipipa íze lesz. Az pedig nagy pluszt ad egyébként a kávézóhoz, hogy nem csak a kávét tudjuk magunkkal vinni: a helyben fogyasztható dolgok mellett árulnak elvitelre majomkenyeret, gluténmentes reggeliket, illetve különböző gyümölcsös chutneykat is.

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 7 és délután 5 között, szombaton 8-tól délután 1-ig, vasárnap zárva.

Árak: a sima presszó 250, a latte 450, az ízesített kávék (Bueno, Raffaello, Aftereight Latte) 500-600 forint között mozognak. A tonikpresszó és a jegeskávé 500, a növényi tej minden kávéhoz plusz 150 forint; a macaronok, kekszek és fánkok 150-250 forint körül, a sütik 500 környékén mozognak. A chutney 900 forint, a granolák és a zabkásák 1500-1600 forintba kerülnek.

Cím: Szentes, Kossuth Lajos u. 5.

2in1: a legbarátibb helyek

Cirmi, Szeged

2015-ben nyílt ez a kézműves gasztrokocsma, amiből legalább egyre minden egyetemi városnak szüksége van. Hozza azt, amit az ilyen helyekről meg lehet szokni, kicsit romkocsmás dizájn mindenféle macskás tárggyal, régi rádiókkal és egyebekkel, de a név ne tévesszen meg senkit, itt előbb fog kutyákkal (név szerint Rudival és Fickóval) találkozni, mint macskákkal.

A kínálatban nyilván nem a kávés italok szerepelnek az első helyen, nem is találkozunk velük sajnos a menüben, de ez ne riasszon el senkit, kérni lehet, és egy egészen tisztességes kávét kap majd, olyat, ami segít elűzni a kajakómát. Utóbbit már attól is kaphat az ember, ha csak végignézni a menüt, amiben a minden jóval megpakolt hamburgerektől kezdve a minden jóval megpakolt szendvicsekig szintén az összes kicsit az amerikai konyhát idéző kocsmakajával találkozni lehet. A sör- és a borkínálat szintén olyan, amire rá kell kérdezni, és igen, a Cirminek is van saját kézműves söre - Tropical Kitty 2018-ban az ország söre lett IPA-kategóriában.

Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig, illetve vasárnap 12:00-23:00, pénteken és szombaton 12:00-01:00

Árak: espresso, hosszú kávé - 390 Ft, növényi tej - 100 Ft, limonádé 790 Ft (0,5 l) és 1490 Ft (1 l), Lápastó gyümölcslé - ,490 Ft ásványvíz - 350 Ft (0,33 l), hamburgerek - 1290-2590 Ft, desszert - 790-850 Ft, saláta - 1990-2690 Ft

Cím: Szeged, Tisza Lajos krt. 76.

Süti nem süti, Szeged

Pár perce sétára a Cirmitől található a Süti nem süti, ami sem nem kávézó, se nem cukrászda, se nem pékség, hanem - és itt most az alapítók definícióját használnánk - egy édeskonyha. Találó, hiszen szinte a szemünk előtt készülnek a sütemények, desszertek, legalábbis amikor ottjártunk, például lázasan dolgoztak egy málnakrémen, és enteriőr pedig tényleg bájosan otthonos. Szinte minden az Instára kívánkozik, tökéletes háttér a barátnős beszélgetésekhez, amiket még a Tisza Lajos körút forgalma sem igazán tud megzavarni.

Ha valaki fázik az újhullámos kávézástól, itt otthonra talál, nyugodtan lehet cukrot kérni az italunkba, sőt tejszínbe és karamellszószba fullaszthatjuk a kávénkat, ha úgy tetszik. Ezt a vonalat képviseli a ház kávéja is, 700 forintért lesz benne a presszó mellé pirított mandula, tejszínhab, tejhab és mandulaszirup is. Ami pedig a sütiket illeti, mákfób kolléganőnk is rá tudta venni magát arra, hogy megkóstolja az egyik málnás-mákos sütit, és túlélte!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8:00-20:00, szombaton és vasárnap 10:00-18:00

Árak: espresso - 350 Ft, americano - 400 Ft, cappuccino - 450 Ft, latte - 600 Ft, mandulatej - 100, 200, 350 Ft,limonádé - 550 Ft (0,3 l) és 700 Ft (0,5 l), Lápastó gyümölcslé - 400 Ft, frissen facsart narancslé - 300 Ft, almafröccs - 350 Ft/0,3 l, szóda - 50 Ft/0,1 l, tea - 450 Ft

Cím: Szeged, Tisza Lajos krt. 44.

A legjobb árukapcsolások

Mienké, Szeged

Idén tavasszal nyílt meg a két évtizedre bezárt, majd hamvaiból újra életre kelt Hágival szemben a Mienké Bistro, ami egyszerre kávézó és borbár. Ugyan a bejárat elé kitett tábla azt sugallja, hogy napszaktól függ, mit érdemes inni, azért késő délután is nyugodtan ki lehet kérni a kávét, nem kell feltétlenül bort fogyasztani. A borválaszték egyébként folyamatosan változik, a tulajdonosok kedvenceit lehet általában megkóstolni. Mivel legutóbb a Badacsonyban jártak, ezért most főként ennek a régiónak a boraival lehetett megismerkedni.

Ugyan a Mienké egy kellemesen kicsi hely, szoktak élőzenés programok is lenni, ha nem kellett volna este elutaznunk, akkor például visszatérhettünk volna egy Zeninjam bulira, és adunk egy plusz pontot az italok mellé felszolgált sós mogyoró miatt. Persze lehet kapni süteményeket és croissant is a szegedi Torta Művektől, ha valaki inkább ezekkel bélelné ki a gyomrát, és a borokat ugyan nem, de a kávét nyilván lehet elvitelre is kérni.

Nyitva tartás: hétfő, kedd: 07:00-19:00, szerda, csütörtök: 07:00-22:00, péntek: 07:00-23:45, szombat: 9:00-23:45, vasárnap zárva

Árak: espresso - 340 Ft, americano - 340 Ft, cappuccino - 450 Ft, latte - 530 Ft, tej - 50 Ft, alternatív tej - 100 Ft, ásványvíz - 300 Ft, üdítő - 390 Ft

Cím: Szeged, Kelemen László u. 2.

Kávézó a belvárosi favágókhoz, Szentes

Inkább kocsma, mintsem kávézó a szentesi Kávézó a belvárosi favágókhoz: időszakosan koncerteket is tartanak (ekkor lehet kapni kovászuborkát zsíros kenyérrel!), a kézműves sörkínálat a maga belga meggyes és a helyi Zentus sörfőzdéből hozott IPA/sötét sörös felhozatalával pedig messze tágabb, mint a kávékínálatuk. A kávé Perté, szóval egyszerű kocsmakávé, viszont két dolog miatt azért mégis muszáj volt beraknunk ebbe a kategóriába: egyrészt mert a neve szerint mégiscsak kávézó, másrészt viszont mert tényleg ez a világ legjobb árukapcsolása.

A favágó ugyanis úgy született meg, hogy a mellette lévő Husqvarna bolt kvázi meglátta az üzleti rést:

mert mit szerethetnek az emberek jobban annál, minthogy láncfűrészeket vásároljanak? Minden bizonnyal kávézni, sörözni és koncertezni.

Valahogy így született meg a szentesi láncfűrészek és fűnyírók ölelésében a kávézó a belvárosi favágóknak. A láncfűrészes bolt és a kocsma ráadásul egymás mellett is helyezkedik el, tökéletesen azt az érzést adva az utcának, hogy itt aztán tényleg minden megvan.

Nyitva tartás: Hétfőtől csütörtökig 6 és 23 között, pénteken 6-tól hajnal 3, szombaton 7 és hajnal 3, vasárnap 7 és 22 között.

Árak: 200-400 forint között mérik a borok decijét, a kávé ára pedig valahol a kettő között mozog. Előbbiből legalább 15 fajtát kóstolhatunk, utóbbiból viszont csak az alap presszós – kávé tejszínnel vonalat, ami szintén a kocsma-jelleg malmára hajtja a vizet. A meggysör korsója amúgy 800 forint, a Staropramen korsója 400.

Cím: Szentes, Mátyás király u. 1.

Több in one

Bohém Kávéház, Csongrád

A Bohém a falunak egyáltalán nem mondható Csongrád főútján található, kint nagy teraszos, bent pedig még nagyobb éttermi résszel. A kávéház név ne legyen megtévesztő, a Bohém ugyanis egyben étterem és cukrászda is, sőt, olyannyira sokszínű, hogy oda érkezésünkkor a Zorán és Presszer zeneszámok üde ringatása közben egy ovis csoport napi menüzött, két lány limonádét szürcsölt, mi pedig kávézni ültünk le. Aztán arra jutottunk, hogy a Bohém egyáltalán nem olyan, mint egy egyszerű városi kávézó-étterem, pár asztallal és pincérekkel: a helyi sütik (kiváltképp a Mars szelet), a csongrádi borok és a mézeskalácsos latte mellett még a benti helyszín teszi különlegessé, ahol régi biciklik, Kosztolányi képek, a falból kiálló bábuk és egy régi Marx tábla ékesítik együtt a termet. A sima kávék egyébként finomak, a szirupos amarettós/sós karamellás változataik annyira nem győztek meg minket, viszont a Mars süti és a Marx tábla már annál jobban.

Nyitva tartás: Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 9 és 22 között, pénteken és szombaton 9-től 23-ig.

Árak: A presszó 260, a cappuccino 380, koffeinmentes változatban és növényi tejjel is kérhetjük őket. A gyümölcslevek decije 100 forint, reggelire a rántotta 650 és 750 között mozog, a sütik és tortaszeletek 240-450 forintba kerülnek. A tészta 1500, a csapolt Krusovice korsója 470.

Cím: Csongrád, Fő u. 20.

Fekete Sas Kávéház, Hódmezővásárhely

A Fekete Sas főleg az impozáns épületével csábított minket, legalábbis azzal, amit a Tripadvisoron róla láttunk. A valóságban mondjuk elkeseredésünkre sem az aranyozott karzatot, sem a gigantikus csillárt nem láttuk, a kávézó rész ugyanis egy ennél jóval visszafogottabb helyszínt takar - terasszal, a falról lógó fekete-fehér képekkel és olyan alátétekkel, amik igazából régi újságok másolatának laminált változatai. Az újságlapok mind különböznek, de aki a viccrovatot szeretné kiszúrni, annak érdemes pár lépcsőfok után a fenti rész hátsó sarkában lévő asztalt választania, itt ugyanis olyanokat olvashat, mint

Apa: Nos, fiam, most egy tudományos kérdést adok föl neked. Ha a fazékban fölforr a víz, miért keletkezik gőz? Fiu: Hogy a mama kinyithassa a leveleidet, még mielőtt te megkaptad volna.

Ugye, hogy megéri? Akit esetleg ez magában nem győzött meg, annak amúgy a kávékínálat is érdekes lehet. Presszótól a bécsi kávén át az alkoholos ír vagy bailey's-es kávékig egészen sokféle dolgot kóstolhatunk, az pedig csak hab a tortán, hogy a desszertkínálat sem utolsó, találni itt gigantikus adag sajttortát, nagymama szilvalekvárjával feltekert palacsintát cimetes tejföllel és serpenyős ananászkarikákat is vaníliafagylattal és karamell köntösben pirított mandulaszórással. A helyen egyébként reggelizni is lehet, illetve van vegetáriánus ételválasztékuk, valamint laktózmentes és növényi tejük is.

Nyitva tartás: Hétfőtől csütörtökig 9 és 22 között, pénteken 9-től éjfélig, szombaton 10-től éjfélig, vasárnap pedig 10 és este 10 között.

Árak: Presszókávé 350, a cappuccino 420. Alkoholos kávét 780-820 forintért kapunk, a sajttorta 890-be, a legdrágább desszertek pedig 1090-be kerülnek. A főétel kb. 2000 forint, borokat 390-től 2000 forintig (per deci) lehet találni, a Budweiser korsója 800 forint.

Cím: Hódmezővásárhely, Kossuth tér 3.

A legtöbb in one

Fényes Vendéglő, panzió és cukrászda-lottózó, Csanádpalota

A csanádpalotai Fényes tudja talán a legjobban megmutatni a vidéki kávézók rákfenéjét. A nagyobb városokban, Szentesen, Szegeden is láthattuk, hogy sokszor nem elég csak simán kávézónak lenni a megélhetéshez, legalább több az egyben alapon érdemes cukrászdának, kocsmának és étteremnek is lenni. Ez persze érthető, egy kisebb népességű városban nehéz csak kávézóként megélni, itt nincs szükség kizárólagos újhullámos helyekre, mint mondjuk Budapesten vagy a Balaton közelében, a turisztikailag kiemeltebb helyszíneken. Csanádpalotán kicsivel több mint 3000 ember lakik, az általunk felkeresett kávézójuk pedig nem csak kávézó, hanem vendéglő, cukrászda, panzió, lottózó és – pár méterrel arrébb – benzinkút is egyben. Ahogy belépünk, balra találjuk a lottózó részt, szemben a süteményeket és a kávékat, jobbra pedig az üdítőket, feleseket, söröket, illetve még egy gyereksarkot is. A kávé sima olasz Eurocaf, az élmény viszont magával ragadó: mivel a hely minden is egyben, ezért a legkülönbözőbb okokból vannak ott emberek, akik kimérten magázva, de kedvesen fogadnak – az epika kedvelőinek egyből az lesz az érzése tőle, mintha egy alföldi szociográfia megelevenülésének közepébe csöppent volna.

Nyitva tartás: Minden nap 9-től este 7-ig

Árak: A sütik 270-280 között mozognak, a fagyi 180/gömb. A szerencsejáték annyi, mint mindenhol, a heti menük pedig 750-900 között (főétel) és 250-450 között (leves) vannak.

Cím: Csanádpalota, Szent István u. 59.

Van témája a saját megyéjéből? Küldje el nekünk!

(Borítókép: Nagy Szabolcs / Index)