A Zemplén három legszebb látványpontja egy túrában

Ritka az olyan hely Magyarország hegyein, ahol az erdőből kilépve a sziklafal tetejére olyan panoráma tárul elé, ami azonnal beszippantja. Ritka, de a Zemplénben három ilyen hely is van, egészen közel egymáshoz. Ez a három sziklatetőn található természetes kilátópont ráadásul abban is egyedi, hogy a látképbe nem zavar be sehol a civilizáció, legfeljebb egy távoli vár vagy várrom sziluettje: mintha több száz évet lépnénk vissza az időben. Ez az Escape Navigator, az Index hétvégi túraajánlója.