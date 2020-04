Az Instagramján, pontosabban a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában jelentette be Vajna Tímea, hogy bezár az érdekeltségébe tartozó Mr. Funk, a budapesti Arany János utcában nyílt fánkozó.

A bejelentés így szól:

Kedves vendégeink, Mr. Funk rajongók! Sajnálattal közöljük, de a Mr. Funk nem élte túl a koronavírust és be kellett zárnunk az üzleteket. A szívem szakad meg, mert rengeteg lelkes és szorgalmas fánkos dolgozóm elveszíti így az állását, de nem tudtuk tovább életben tartani az üzletet. A Heim Pál Gyermekkórháznak felajánlottuk a gyerekbútorainkat, lekvárokat, csokikat és egyéb élelmiszereket és tisztálkodási szereket és 300 db fánkot vittünk a gyerekeknek.

Az eredeti nevén Mr. Funk és Ms. Bagel 2016 októberében nyílt az Arany János 19. szám alatt, a nyitásakor az MSZP tagjai is tiltakoztak a hely ellen, az egyik tulajdonos az azóta elhunyt filmbiztos, Andy Vajna felesége, Vajna Tímea volt. A cég két évvel később összeolvadt a több üzletet is üzemeltető The Donut Factory-val.