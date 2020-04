Habár az IKEA a karantén miatt közzétett egy összeszerelési útmutatót a népszerű svéd húsgolyók elkészítéséhez, még az sem az igazi, derítette ki a 24.hu.

Korábban mi is megírtuk, hogy az IKEA a járványügyi helyzetre tekintettel úgy döntött, közzétesznek egy hivatalos összeszerelési útmutatót, ha esetleg valakinek eddig nem sikerült a saját konyhájában leutánozni az IKEA egyik legnépszerűbb termékét: a húsgolyók és a vadmártás ismert kombinációját. Az otthoni kísérletezésre egyébként azért volt szükség, mert március végén a járvány miatt az IKEA is bezárta üzleteit Magyarországon is.

Az üzletlánc már egyszer korábban is hozott nyilvánosságra receptet a húsgolyókhoz, a kétféle recept után pedig a 24.hu az IKEA-hoz fordult az igazi, nagy kérdés felfedésére:

Most akkor mi az igazi receptje a svéd húsgolyóknak?

A válasz végül az IKEA nagy-britanniai country food menedzserétől, Lorena Louridótól érkezett meg: