Ha a Föld lakói közül mindenki csak egy dolgot változtat, ahogy a vírus okozta leállás mutatott rengeteg, végső soron elfogadható visszalépést és változást a megszokottakhoz képest (nem légszennyez, csökkenti az utazásait, nem vásárol a megszokott módon, nem fogyaszt ugyanannyi energiát, stb.), máris megtette az első, legfontosabb lépést egy talán még megteremthető egészségesebb világ felé

– állítja a Ne térjünk vissza a „normális”-hoz! nevű kezdeményezés nyilatkozata. A felhívás pár nappal ezelőtt indult Párizsban, és arról szól, hogy az emberek a világjárványt követően ne térjenek vissza ahhoz, amit korábban normálisnak tartottak.

20 Galéria: Nyitás Budapesten, a koronavírus-járvány korlátozásainak oldása a fővárosban Fotó: Huszti István / Index

A világméretű ökológiai összeomlás, a súlyos járványtól függetlenül, beláthatatlan következményekkel jár. Fölösleges bárkinek is abba a hitbe ringatnia magát, hogy a világjárvány után minden ugyanúgy folytatható, ahogyan korábban, s a totális összeomlás majd magától elkerül bennünket

– fejtették ki a Ne térjünk vissza a „normális”-hoz hazai szóvivői. Itthon öt színész, Pokorny Lia, Réti Adrienn, Udvaros Dorottya, Gryllus Dorka és Szinetár Dóra mellett Bojár Iván András környezetvédelmi aktivista, művészettörténész indította el a kezdeményezést, és több, mint 150 hazai művész, tudós és értelmiségi csatlakozott a nyilatkozathoz, többek között

a zenei szférából Lovasi András, Péterfy Bori, Beck Zoli és Geszti Péter,

a színészek közül Ónodi Eszter, Hernádi Judit, Básti Juli vagy Reviczky Gábor,

a filmesek oldaláról Enyedi Ildikó, Herendi Gábor,

a kortárs írók közül pedig Lackfi János és Láng Judit.

De az aláírók között található pszichiáter, építész, modell, tanár és szociológus is. Külföldön is nagy nevek csatlakoztak az összefogáshoz, a már nem Magyarországon élő Tarr Béla filmrendező mellett aláírta például Pedro Almodóvar, Adam Driver, Jane Fonda és Ralph Fiennes is.