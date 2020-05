Először 2016-ban merült fel, hogy lebontják az épületet, amit Virág Csaba, a 20. század második felének egyik legjelentősebb magyar építésze tervezett, de erre akkor nem került sor, most viszont ismét veszélybe került az Országos Villamos Teherelosztó. A kormány még 2018. októberében döntött az épületnek mennie kell. Tavaly belül már el is kezdődtek a munkálatok, idén tavasszal kívülről is felállványozták, és elkezdték kiszedni az ablakokat, a szakma hiába küzdött az ellen, hogy valahogyan megmentsék ezt az ikonikus házat.

Az UNESCO nemzetközi műemlékvédelmi szervezete, pontosabban az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága már 2016-ban is kérte a kormányzati döntés felfüggesztését.

Nem véletlen, hogy a világörökségi attribútumok között is említést nyert az "elpusztuló és újjáéledő építészeti értékek" jelenléte - a Budai Várnegyed a korábbi kortárs építészeti beavatkozásokat is tartalmazó állapotában lett világörökség 1987-ben

- írták négy évvel ezelőtti határozatukban, most pedig a Magyar Építőművészek Szövetségének nemrég kiadott állásfoglalásával egyetértésben ugyanezt kérik. Szerintük nem szabadna veszni hagyni "az 1970-es éveknek egyik legkarakteresebb, magas színvonalú egyedi építészeti alkotását", ami a Budai Várnegyednek, mint világörökségi helyszínnek "elismert többletértéket biztosított".

Felelős elkötelezettségünktől vezérelve reméljük, hogy megújuló hivatalos értékvédelmi szemléletünk lehetővé teszi világörökségi helyszíneink értékeinek megbecsülését és a különös veszélynek kitett 1960-80-as korszak építészeti értékekeit képviselő rangos épületek megmentését a jövő generáció számára - beleértve a korszaknak ezt a kiemelkedő értékű alkotását is.

- zárják soraikat.