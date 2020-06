Megkegyelmeznek az irodaház tervezői a Margit körúti platánnak

Május elején egy aggódó szomszédtól értesültünk, hogy elkezdték kivágni a fákat a Rómer Flóris utca elején, ahova már régóta terveztek egy új irodaházat. Délutánra az összes nagy fát kivágták, amik a súlyosan szennyezett környék lakóinak termeltek egy kis oxigént. Egy fa kivételével, a kis parkban lévő nagy platánfa megmaradt.

A Margit körút és Rómer Flóris út sarkán lévő "Csodaszarvas tér" (ez nem a hivatalos neve, de ki volt rá írva egy táblára) a látszat ellenére nem volt közpark, hanem magánterület, tehát jogilag a tulajdonos kivághatta a fákat. Bár épp költési időszak volt, és ilyenkor kegyetlenségnek számít fát, bokrot kivágni, mert ez apró állatok kínhalálát okozhatja.

Az irodaház fejlesztője, a Codic Hungary most arról értesített minket, hogy bár a platánfa kivágásához szükséges összes jogosítvánnyal és érvényes építési engedéllyel rendelkeznek, mégis módosítják a kiviteli terveket, hogy megmaradhasson az eddig ki nem vágott platánfa. A közleményük ezen része meglepő volt, mert a korábbi látványterveken is ott állt egy hatalmas fa az új épület előtt, azt hihettük, a tervekben alapvetően így szerepelt.

Az önkormányzattól tudtuk meg, hogy a látványterveken nem ez a platán szerepelt, mert ezt is ki akarták vágni (vagy átültetni). De az önkormányzat közbenjárására először egy kéthetes folyamatban megvizsgálták az átültetés lehetőségét, amiről persze kiderült, hogy ez a fa mérete miatt lehetetlen. Ezért az önkormányzat felajánlotta nekik, hogy kapnak tőlük annyi parkolóhelyet a szomszédos telken, amennyit a platán helyén építettek volna a mélygarázsban, ha módosítják a mélygarázs tervét úgy, hogy a fa a helyén maradhasson. Ennyivel kisebb lesz tehát a mélygarázs, így menekülhet meg a fa.

Az önkormányzattal együttműködve két kisebb platánfát a kerületen belül már áthelyeztek innen, de Őrsi Gergely polgármester szerint a telken még körülbelül három nagyobb fát ki fognak vágni.

Fotó: Google Maps 2019 júliusi strett view fotó

A szóban forgó platán egyébként 32 éves, ezt az ügyet a szívén viselő Őrsi a helyszínen tudta meg a szomszédtól, aki a fát ültette és locsolta. A platán lombkoronájához hozzá fognak nyúlni statikai okokból, megmetszik, de a munkálatok előkészítésébe környezetvédelmi szakértőt vontak be. Körbe lesz ásva a fa, de ha betartják a szakértők által jónak látott feltételeket (előtáplálás, vizes gyökérvédelem), akkor a polgármester szerint 60-70%-os túlélési esélye van a platánnak.

A fejlesztők azt ígérik, "a műemlék iskolaépület építészeti értékeit megőrző HomeWork projektben az elhanyagolt műemléki épülettömb és a környező zöldterületek is új életre kelnek". A régi épületre rátapadó új szárny mindenesetre növeli a telek jelenlegi beépítettségét, noha a környék egyébként is egészségtelenül zsúfolt. Ilyen lesz a templom felől nézve:

A beígért 1300 négyzetméter zöldfelületet a látványtervek alapján leginkább gyepnek és bokroknak tűnik, pedig a Google Maps képe szerint elég nagy fák voltak a tervezett új épületrész helyén május elejéig.

Fotó: Google Maps Nemrég még ilyen volt

Egyébként 3600 négyzetméternyi irodát, felső kategóriás lakásokat, mélygarázst, üzlethelyiséget építenek ide. A beruházó állítja, hogy a jelenleginél nagyobb, gondozott park jön létre, és hogy az ingatlan környezetében élők életminőségét és az ingatlanok értékét is növelni fogja a beruházás, amit a tervek szerint 2022 második felében fejeznek be. Az önkormányzattól megtudtuk, hogy arra kötöttek velük szerződést, hogy 15 éven keresztül közparkot üzemeltetnek itt, bár a látványterven inkább egy irodaházi hátsó udvarának tűnik a zöldterület.

A sajtóközleményben azt írják, a pusztulásnak indult, graffitikkel elcsúfított iskolaépület "a mai igényeket kielégítő terekkel kombinálva kap a jelentőségének megfelelő új, komplex funkciót, teljes homlokzati rekonstrukciót, tereinek részleges átalakításával és bővítésével."

Iroda, lakás, étterem, kávézó

A felújított és kibővített épület legfelső két szintjén 15 lakás, az alsóbb szinteken pedig 3600 négyzetméter iroda, fedett teraszú étterem és kávézó is lesz majd. Az egyszintes mélygarázsban kerékpár-tárolóknak és 50 autónak jut hely.

A garázsból külön lépcsőházon és lifteken keresztül lesznek elérhetőek az irodák és a lakások, valamint a földszinten is külön bejáratot biztosítanak a dolgozóknak és a lakóknak. A HomeWork épületében az egykori iskola monumentális lépcsőházát az iroda dolgozói használják majd. A meglévő homlokzat magas ablakait az új homlokzat nagy üvegfelületeivel kombinálják.

Zöldítés

A kerülettel 2016-ban aláírt településrendezési szerződésben a Codic Hungary „zöldítésre” vállalt kötelezettséget a II. kerületben. Ennek a részleteiről egyeztetnek az önkormányzattal és a Főkerttel, és lakossági egyeztetés is lesz arról, hogyan lehetne a Margit körutat zöldfelületekkel ellátni olyan módszerrel, ami nem dézsás növényeket jelent.

A projekt fejlesztői szerint a teljes zárófödémen kialakított "extenzív zöld tető is hozzájárul a Margit körút közismerten problémás levegőminőségének javításához,és mivel a HomeWork legmagasabb pontja is alacsonyabb, mint a környező épületek, a szomszédban lakók számára is esztétikai jelentőségű lesz.