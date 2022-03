A WING Zrt. még 2018-ban vásárolta meg a mintegy 25 ezer négyzetméter alapterületű Euro Center Óbuda Üzletközpontot, hogy csaknem tíz hónapig tartó komplex átalakítást és bővítést követően, március 24-én GOBUDA Mall néven újra átadhassák rendeltetésének. A nyitás első lépéseként a salátabárral, látványpékséggel és egy online shoppal is felturbózott hipermarket mellett több bankfiók, divat-, ékszer- és könyvesbolt, telekommunikációval foglalkozó vállalkozás is kinyitja kapuit. A ráncfelvarrás időtartama alatt egyedül a Las Vegas Casino üzemelt zavartalanul.

A nagyjából száz üzletnek helyet adó üzletház a kor igényei alapján igazán most lett modern bevásárlóközpont. A munkálatoknak köszönhetően az épület nem csak kívül-belül újult meg teljesen, új funkciókkal is kibővítették.

A korábbi gépészeti területek egy része irodákká alakult. A gépek áthelyezésével ráadásul egy új, zöld tetőterasz, tetőkert, valamint játszótér is épülhetett. Az épület sziluettjének megtartása mellett a belső tereket racionalizálták és optimalizálták.

Az egyes szintek megközelítése a korábbiakhoz képest jelentősen javult. A kényelmes közlekedésért négy-négy újonnan beépített mozgójárda és lépcső, illetve öt új lift felel.

6 Galéria: A régi romjain megnyílt Óbuda új plázája Fotó: Wing Zrt

Az első emeleten kialakítottak egy 140 méter hosszú új sétáló- és közösségi passzázst is, ahol divatüzletek, gyors étkezdék és a felújított mozi várja a vendégeit. A födémkivágásoknak köszönhetően nagyobb és jobban benapoztatott tér alakult itt ki. Március vége fele költözik be a plázába a többi szolgáltató egység, úgymint egy patika, virágbolt, pékség, hentes, halas, borpatikus, valamint egy borbély is. A folyamatos nyitás további szakaszában cukrászda, nemzetiségek konyhái és éttermei, fitneszterem, illetve a későbbiekben gyermekprogramokat és színházi előadásokat is bemutató Vidám Színpad is újra működni kezd.

A környezettudatosság jegyében kerékpártárolót, elektromosautó-töltő állomást, továbbá a mélygarázsban autómegosztó parkolóhelyeket és csomagautomata-szolgáltatást is kialakítottak.