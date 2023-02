Visszakapja kupoláját a tavaly részlegesen összedőlt Jókai utca ház

Felelős még nincs

A budapesti Jókai utca 1. szám alatti, dr. Dick Vilmos fogorvos 1895 és 1896 között építtette bérház tavaly június 27-én azért került bele a hírekbe, mert homlokzati falának egy része néhány tetőszerkezeti elem kíséretében az utcára dőlt. Az omlás magával sodorta a lenti szinteken kialakított konzolos erkélyek párkányzatát is.

Fotó: Jókai First / Facebook A Jókai utcai ház látványterve

A balesetben négy ember sebesült meg. Közülük hárman könnyebb, a Budapesti Operettszínház egyik táncművésznője pedig életveszélyes sérülésekkel került kórházba. A koponyaműtéten is átesett 26 éves balerina még mindig nem épült fel sérüléseiből.

Kérdés, hogy Nikoletta Visszatérhet-e valaha a színpadra. Az úttestre zuhant díszítőelemek öt autót tettek totálkárossá.

Budapest főépítésze, Erő Zoltán meglepőnek tartotta, hogy az építési hatóság egy ilyen nagy munkánál nem írta elő védőtető kialakítását a járda felett, holott az a munkavédelmi előírások legelső feltétele. Az Indexnek akkor nyilatkozó munkavédelmi előadó szerint a kivitelező által alkalmazott társaság tagjai gyakorlatilag semmilyen munkavédelmi előírást nem tartottak be, így kerülhettek például gyúlékony anyagok a tetőre, amelyek május 26-án be is robbantak. A BRFK még mindig nem derítette ki, hogy a tűznek volt-e valamilyen köze az eleve súlyos tragédiákkal terelt sarokház tetőterének leomlásához, csak annyi a biztos, hogy

a rendőrség még mindig nem zárta le a nyomozást.

A beruházóként feltüntetett Lengyel László vezette Hotelnet Kft. és a dr. Daubner György igazgatta Studio Beaux-Arts Kft. a kivitelezési munkákkal Lengyel másik cégét, a Pillér Lakás Kft.-t bízta meg. A céghalmozó ügyvezető tavaly június 30-án azt nyilatkozta a Life magazinnak, hogy nem ők a hibásak.

Arra vállalkoztunk, hogy az épületre felépítünk egy ötödik szintet. A munkálatok bontással kezdődtek, de már az újjáépítés is 60-70 százalékos volt. Az attika falat azért kellett lebontani, mert a II. világháborúban az épület találatot kapott, és mintegy 10 díszítőelem is megsérült. Akkor ezeket nem renoválták, most pedig a Műemlékvédelmi Hivatal kötelezett bennünket arra, hogy az eredeti állapotot állítsuk helyre. Ez nekünk nagyon sok pénzünkbe került, de vállaltuk a feladatot. (...) Arra gyanakszunk, hogy a háború utáni helyreállítás nem volt jó. Meglehet, hogy úgy végezték, hogy szakmailag nem volt megfelelő. A statikusunk nem pályakezdő.

Milyen legyen a kupola?

Az eklektikus stílusú bérpalota falomlását követően az ügyben illetékes kormányhivatal feltételekkel ugyan, de engedélyezte a kivitelezés folytatását.

Valószínűleg a baleset és annak következményei miatt a két építtető közül a Studio Beaux-Arts Kft. azonnal kiszállt a projektből.

Az ÉTDR-be feltöltött későbbi tervek között ugyanis már nem találjuk ennek a XII. kerületi Sólyom utca 18. szám alatt bejegyzett vállalkozásnak a nevét.

A beruházást tovább folytató Lengyel László igazgatta Hotelnet Kft. már tavaly júliusban jelentősen átdolgoztatta az Újj Viktor építész vezette Újítók Mérnökiroda Kft. 2017-ben elkészült terveit. Bár a Műemlékvédelmi Hivatal elvárása miatt ez a tetőtér-beépítési terv is a kupola visszaállítását helyezte előtérbe, az Újítók úgy alakították volna át Petschacher Gusztáv és Gutwillig József XIX. századi, kör alaprajzú munkáját, hogy az emelt ívű kupola hajlított tartógerendáit titáncinkkel kívánták bevonni, amelyek közé nem tetőcserepeket, hanem alumíniumból készült függönyfalakat és árnyékoló lamellákat szereltek volna fel.

Ez a terv az eredetihez hasonló, izgalmasabb formavilágú tetőszerkezetek visszaépítésével számolt.

Az új tervek elkészítésével a Királyterv Kft.-t bízták meg. Kühn Tamás építész és Pap Ferenc statikus napvilágra került látványképei szerint a kupola nem lamellákat fog kapni, hanem a mértani felezőpontjáig cserepezést, hogy alatta három ikerablakot alakíthassanak ki. Az épület új magassága kupolával együtt 34,83 méter, a villámhárítóval pedig 37,81 méter lett.

Radikálisan egyszerűsödött a tetőszerkezet is, hogy a padlástér kétszintes, a középrizalitnál pedig háromszintes kialakítású lehessen.

Ennek köszönhetően megduplázódtak, illetve megháromszorozódtak az utcákra néző ablakok számai is. A tetőterasszal és télikerttel körbeölelt 15 darab luxuslakás értékesítését már elkezdte a Hotelnet Kft. A 2023 elején átadni kívánt új, 83–189 négyzetméter között mozgó többszintes otthonok 117-417 millió forintba kerülnek.