Magyarországon idén egy babapiskótának hívott csomópont kapott díjat

A róka meg a sajt

Amikor 1962-ben megkérték Charles de Gaulle tábornokot, foglalja össze köztársasági elnöki küldetésének viszontagságait, akkor a francia államfő enervált hangon csak annyit kérdezett vissza:

Vajon hogy lehet egy olyan országot kormányozni, ahol 246 fajta sajt van?

Bár a politikus bonmot-ja messze járt a hivatalosan elismert nyolc francia sajtkategória alá tartozó 1346 típus számától, az elnök információhiányát és zavarát jól érzékelteti Franciaország körforgalmainak száma is. Míg a közterület teoretikusai, főleg Eric Alonzo építész-szakíró húszezer franciaországi forgalomszabályzóról tud, addig a nyílt adatokkal rendelkező közútkezelő már 65 127 közlekedési szigetről adott hírt – még 2018-ban.

Ez a már akkor világrekordnak számító darabszám azóta csak tovább növekedett.

„A körforgalom francia szenvedély” – hangoztatja sokszor a francia média az ország történelmére hivatkozva. A Brut című napilap szerint a körforgalom ízig-vérig párizsi találmány.

Eugène Hennaf építész forradalmi ötleteként 1906-ban alakították ki először a 12 sugárút forgalmát elvezető párizsi Diadalív és csillagot formáló környezete, a Place de l’Étoile körül.

Amikor az ország kommunikál, akkor mindig ennek az emlékműnek az árnyékában gyűlik össze az istenadta nép. Ezen a téren gyászolták Bonaparte Napóleon császárt (1840), Victor Hugo regényírót (1855), a Léon Gambetta belügyminiszter szívét tartalmazó kőurnát (1920), illetve Philippe Leclerc tábornokot (1947).

Egy véget nem érő parádénak köszönhetően szintén itt ünnepelték a nagy háború győztes katonáit (1919), a hazatért Charles de Gaulle tábornokot (1944), sőt az 1998-as labdarúgó-világbajnokság „fekete-fehérjét” is.

A világ első körforgalma persze látta a francia főváros könnyeit is. Így a kozákok (1814), a porosz csapatok (1871) és a Wehrmacht (1940) felvonulásait, de szintén ez a konstrukció és körforgalma szembesült legelőször a sárgamellényesek dühével is 2018. december 1-jén.

Bár a sárgamellényesek eredetileg a magas üzemanyagárak, a minimálbér megemelése, az év végi bónusz és túlórák adómentességének visszaállítása miatt kezdtek el tüntetni, a mozgósítási helyük mindig valamelyik körforgalom volt. Ez tudatos döntés volt részükről.

Diadalív és az ufó

A Diadalív és Place de l’Étoile mintája alapján ugyanis a franciák úgy vélekednek, hogy nem elég az infrastruktúrát kiépíteni, szépíteni is kell azt, olykor műalkotási szintig.

Ennek tükrében nem meglepő, hogy minden negyedik körforgalom a helyi identitást fejezi ki, legyen az a település múltja, ipara vagy turisztikai jellege.

Az elképesztő kivitelezési költségek miatt persze nem csoda, hogy ezeknek az útkereszteződéseknek a középső szigete nagyon ellentmondásos, és rendszeresen céltáblája a tüntetőknek.

Az egyik ilyen méregdrágán kivitelezett kompozíció a négyezer lakossal rendelkező Loire-Atlantique kisváros határában látható. Ez az 1993-ban átadott forgalomszabályzó sziget nemcsak kivitelezési költségével borzolta a franciák idegeit, hanem a megjelenésével is.

A 400 ezer euró (148 millió forint) értékben átadott installáció ugyanis egy olyan hatalmas méretű repülő csészealjat ábrázol, amelyből egyszerre három ember nagyságú űrhajós lép ki.

Míg az egyik kozmonauta egy omlós kekszben (petit-beurre) végződő zászlót, a másik egy üveg fehérbort (muscadet), addig a harmadik egy narancsvirágízzel ízesített édes csillagkenyeret (fouace) tart a kezében. A Jean-Claude Imbach építész megálmodta futurisztikus univerzum már többször is elnyerte a „Franciaország legrondább és rosszabb körfogalma” címet az internetes szavazatok alapján.

Hasonló kétes dicsőséggel büszkélkedik Pontarlier határában André Malraux regényíró-kulturális miniszter 1998-ban felavatott halotti maszkja is, amely sokak szerint inkább Adolf Hitlert ábrázolja. Ez a Bernard Paul szobrászművész készítette műalkotás 15 ezer euróba fájt az önkormányzatnak, és ebben nem volt benne a forgalomszabályzó sziget kialakítása.

Florian Kleinefenn német származású párizsi fotóművész már több éve archiválja ezeket az építészeti-szobrászati remekeket. Fényképei között láthatunk minipiramist, gall kakast, elferdült zsákvarró tűt, sziklakertet, szökőkutat, méretes széket, kis faházat óriási kondérral, babiloni függőkertet és tetejére fordított lakóházat is.

Kell nekünk a francia modell?

Magyarországon egyelőre nem a csúfságuk, hanem az esztétikus tervezés és a közlekedésbiztonság szempontjából szokták évente kiválasztani a legjobban sikerült körforgalmat.

A szakmai grémium ezt a díjat idén a maglódi, formája miatt babapiskótának hívott csomópontnak adta, amely Huszti György tatabányai építőmérnök munkája.

Bár a franciákhoz hasonlóan nálunk még nem jellemző, hogy a körforgalmak közepén valamilyen egyedi műalkotás álljon a virágágyasok, zászlórudak és településcímerek helyén, azért akad erre is jó pár példa. A jelentős katonai helyőrséggel rendelkező városaink határában például gyakran láthatunk hadrendből kivont hadieszközöket. Ilyenek a Pápa és Kecskemét melletti, magyar felségjelekkel ellátott, MiG–21 típusú vadászrepülőgépek vagy a Szolnok melletti Mi–24 harci helikopter.

A leselejtezett szovjet hadiipari termékek mellett persze feltűnik egy-két egyedi tervezés is. Ilyen például Veszprém határában az a Meixner Etelka tervezte Életfa, amelyet 2009-ben készítettek a Herendi Porcelángyárban. Idesorolhatók az Andrásiné Pocsalyi Julianna tervei alapján készült szolnoki mozaikgömbök is. Szintén valamiféle egyediségről vall a csornai Rubik-kocka, a pápai Szentkorona, a soproni szőlőprés, a győri öttonnás kézilabda, illetve a kisteleki és gyulai szökőkutas körforgalom is. Egy kisebb lista itt olvasható.