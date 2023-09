Putyin halála után a Halott Kéz rögtön nukleáris csapást mérne a Nyugatra

A világ legnagyobb föld alatti bunkere

Hivatalos moszkvai forrásai alapján a The New York Times óriási szenzációként tálalta 1996. április 16-án, hogy az oroszok belevágtak a világ legnagyobb föld alatti katonai támaszpontjának építésébe. A lap akkori információi szerint

az Urál hegység 1640 méter magas Jamantau nevű hegyének gyomrában kialakított 1036 négyzetkilométer (!) nagyságú szupertitkos bunkerváros atomháború kitörése esetén az Orosz Föderáció katonai parancsnokainak, kormányának és elnökének ad majd otthont.

Michael R. Gordon újságíró kiemelte, hogy információi szerint a 300 ezer ember befogadására alkalmas föld alatti komplexum építését csak annak köszönhetően tudták befejezni az oroszok a Szovjetunió bukása után, hogy a tanárok és orvosok bérigényei miatt felvett világbanki hitelek jelentősebb részét Borisz Jelcin (1991 és 2000 között orosz elnök, Vlagyimir Putyin hivatali elődje – a szerk.) ennek a komplexumnak a befejezésére fordította.

A szerző megemlítette azt is, hogy hivatalos információit a Duma és a Kreml semmilyen módon nem kommentálta. Az amerikai újságíró az összes tényt és találgatást összevetve publikációja lényegét úgy zárta le, hogy az oroszok ismét hidegháborúra készülnek, amelyet a közeljövőben terveznek kirobbantani.

A cikk alapján később számos mítosz, változatos és ellentmondásos találgatás látott napvilágot Jamanatuval kapcsolatban. A fő verzió az volt, hogy

a hegy alatt kialakított föld alatti város atomháború esetén a politikai és a tudományos elit utolsó menedékhelye lesz,

valamint itt helyeznék el az állam legfontosabb műkincseit, az ország aranytartalékát több millió tonna élelmiszerrel karöltve.

Olyan fikció is megjelent, hogy a bunker Oroszország államtitkainak és mérnöki berendezések megőrzésére épült egy valamikor beköszönő nukleáris tél esetén. Megint mások úgy vélekedtek, hogy az objektum az orosz 51-es körzet lehet.

A találgatások akkor szaporodtak meg, amikor Vlagyimir Putyin a 2000-es évek elején egyre gyakrabban kereste fel a közeli Abzakovo nevű dél-uráli síparadicsomot. Ekkor jelentek meg azok a híradások, hogy az uráli kaptár több keskeny nyomtávú vasútvonallal és még egy saját autópályával is rendelkezik.

Beszél a mérnök

Az Ura nevű orosz portál már többször megpróbálta kideríteni az igazságot. A lap egyik munkatársa idén nyáron Berlinben találkozott azzal az ukrán származású főmérnökkel, aki elmondása szerint az orosz–ukrán háború kitöréséig aktívan részt vett a komplexum áttervezésében és annak kivitelezésében. Bár a többrészes interjút valószínűleg az orosz titkosszolgálat időközben töröltette, hekkereknek sikerült a riport több részét ismét elérhetővé tenni a világhálón, amit leginkább a Fishki nevű oldal foglalt össze.

A névtelenséget kérő mérnök egyik állítása szerint a Budapest közigazgatási területénél kétszer nagyobb baskíriai föld alatti komplexum felépítését 1978-ban rendelte el a Kreml. Első körben a Jamantau hegyétől légvonalban hét kilométerre nyugatra fellelhető Beloreck–15, Beloreck–16, Ufa–105 és az Alkino–2 nevű katonai helyőrséget építették fel, ahol 30-32 ezer munkás lakhatására alkalmas lakótelepeket alakítottak ki. A laktanyákat és a hozzájuk kapcsolódó kereskedelmi egységeket 1995-ben egyesítették Mezsgorje név alatt, amely a mai napig szigorúan őrzött, zárt városnak számít, azaz a települést közvetlenül az orosz állam által kinevezett katonai biztos irányítja.

Mezsgorjében hivatalosan jelenleg a VGSO 20. számú aknamentesítő százada tevékenykedik, valamint az Oroszországi Rendkívüli Helyzetek Minisztériumának 103. számú Szövetségi Határőr Szolgálatának Különleges Osztálya, a tűzoltóság speciális egységei, illetve a 30. számú Építési Igazgatóság bányászati, építési, szerelési, gépészeti, javító és tervezői irodái és zászlóaljai.

Putyin bunkere vagy világvégebárka?

A névtelenséget kérő ukrán mérnök szerint a bunkerváros léte és gigantikus méretei bár nagyjából valósak, de a nemzetközi sajtóban megjelent esetleges funkcióinak többsége fikció. A műszaki végzettségű ember elmondása alapján a zárt közigazgatási-területi egységen (ZATO) belüli komplexum azért sem lehet Putyin titkos föld alatti magánvárosa, mert az objektum bár rendelkezik atom-, vegyi és kémiai támadás elleni védelemmel, ám

szabályos 100-150 kilotonnás robbanófejekkel egy pontra mért csapássorozat esetén az 1640 méter magas Jamantau-hegy szó szerint összerogyna, maga alá temetve a benne kialakított járatokat.

A német fővárosban élő ukrán mérnök összehasonlítási alapként megemlítette a szovjet termonukleáris Cár bombát, amely 50 megatonnás kapacitásával 4 kilométeres körzetben nemcsak teljesen elpárologtatja a kőzetet, hanem csaknem 20 kilométeres sugárban meg is szakítaná a föld alatti kommunikációt.

A műszaki ember arra is emlékeztette az orosz újságírót, hogy a Cár bomba pusztító erejét ezek után csökkentették le mesterségesen a felére, hogy az átalakított TU–95B típusú bombázógép személyzetének legyen ideje biztonságos távolságra repülni. Másik példaként az amerikaiak afganisztáni háborúját említette, ahol a Nangarhár tartomány egyik hegyében elrejtett, több emeletet átfogó ISIS kommunikációs központot úgy semmisítették meg a szövetségesek egyetlen 9,5 tonnás lövedékkel, hogy annak robbanófeje mindösszesen „csak” 11 tonna TNT-nek volt megfelelő.

A mérnök szerint Putyin titkos bunkervárosa azért sem lehet itt, mert Baskíria túlságosan messze esik az orosz elnök moszkvai munkahelyétől.

Egy esetleges atomcsapás korai észlelése esetén az államfőnek maximum 20 perc állna a rendelkezésére, hogy biztonságos óvóhelyet keressen. Ez az időhossz, illetve a módosított Mi–8-as helikopter 600 kilométeres hatótávolsága nem elegendő ahhoz, hogy második tankolás nélkül és még időben elérhesse a Jamantau-hegyet a fővárosból.

Akkor sem járna jobban Putyin, ha az Il–96-300PU (M) típusú elnöki géppel menekülne. Sem Mezsgorje, sem a közeli Inzer település nem rendelkezik repülőtérrel, és a hegyben kialakított bunkervárostól légvonalban 38 kilométerre elnyúló Beloreck kisvárosnak ugyan van leszállópályája, de az olyan rövid, hogy nagy gépek fogadására alkalmatlan.

A mérnök szintén cáfolta azokat az összeesküvés-elméleteket, hogy a Jamantauban kialakított komplexum valamiféle világvégebárka lenne.

Érvelése szerint ez azért nem lehetséges, mert a bunkerváros környezete nem rendelkezik megfelelő közlekedési infrastruktúrával. A hegybe elrejtett komplexumba csak egy keskeny és kanyargós kétsávos út vezet fel, annak forgalmát már egy elakadt kamion is könnyen blokkolhatja. Az autópályák is viszonylag messze vannak a komplexumtól. Míg az – írországi Cork és az oroszországi Omszk városa között húzódó – E30 nevű európai útvonal sarlasi lehajtója kétórányira, addig az Ufa és Orenburg között futó P240-es pálya bulgakovói lehajtója csaknem háromórányira van a helyszíntől.

Akkor mi lehet?

A Berlinben élő ukrán mérnök talányosan úgy válaszolt a riporter kérdésére, hogy az 1346 négyzetkilométeren elterülő objektum funkciója kapcsán érdemes elgondolkodni azon, hogy

miért a közeli, az E30 autósztráda által is érintett Trehgornyij városban működik 1952 óta a Zlatoust–36 nevű nukleáris robbanófejgyártó és -összeszerelő gyár, valamint miért pont az ezzel a településsel egybenőtt Jujuzán településen alakították ki Oroszország egyik legnagyobb nukleáris fegyverraktárát, amelyet fedésként – Jamantauhoz hasonlóan – a Dél-Urál Természetvédelmi Terület részévé tettek.

A költői kérdést hamar megválaszolta az egykori főmérnök. A komplexumot a világ egyik legnagyobb építőipari vállalkozása, a Védelmi Minisztérium alá tartozó, közel ezer osztállyal rendelkező 30. számú Építési Igazgatóság építette, amelynek kihelyezett központját Mezsgorjéban hozták létre. A 712-es, a 728-as, a 830-as számú építőezredekkel, valamint a 30701-es építőszázaddal 1979-ben elkezdett építkezés elsődleges célja valóban az volt, hogy a hegyben kialakított komplexum a hármas számú szovjet kormányóvóhely legyen, de a fent részletezett problémák miatt ezt a tervet már a 80-as évek végén elvetette a Kreml. Innentől a komplexum fedőneve Pikhta, majd Szolnyecsnij falva lett.

Az információközlő szerint a bunkerrendszert az amerikai Cheyenne-hegyi központhoz hasonlóan 1991 körül alakították át Alternatív Nemzeti Katonai Parancsnoksági Központtá.

A négy felszíni bejárattal rendelkező háromszintes komplexum átmérője picivel több mint 30 kilométer.

A sakktáblaszerűen, egymás fölé és alá elhelyezett 21 darab különböző hosszúságú, 15-20 méter belmagassággal rendelkező alagutakból álló, bunkervárosból valóban kifutnak titkos közlekedési folyosók a föld alatt a szélrózsa összes irányába, ám az amerikai sajtó „hivatalos” értesülései ellenére az 1346 négyzetkilométeren elterülő kaptár járatainak az összhossza nem éri el az interneten több helyen megjelent 500 kilométert. A mérnök emlékezete szerint ezek a korridorok egyenként inkább 60-90 kilométer hosszúak, és csak három van belőlük, amelyből az egyik teherautókkal és tankokkal is bejárható folyosó elér a jujuzáni atomfejraktárig is.

A bunkerváros legfelső szintjének bejáratait a hegy aljában helyezték el, amely így a hegycsúcstól számítva 1640 méter mélyen lelhető fel. A komplexum 19 hermetikusan leválasztható, akár több hónapig önállóan működőképes épületrészre tagolták, amelyek akkor is maximális fokozaton tudnak funkcionálni, ha a komplexum többi szakasza időközben vagy elpusztult, vagy súlyosan megsérült.

Az objektum rendelkezik saját kórházzal, fogorvosi rendelőkkel, televíziós stúdióval és egy titkos gyártóüzemmel is, ahol akkor is lehet még atom- és hidrogéntöltetű rakétákat gyártani, ha világháború esetén már megsemmisült a trehgornyij nukleáris robbanófejgyártó és -összeszerelő gyár, valamint a jujuzáni arzenál.

Fotó: Wikipédia

A 300 ezer ember befogadására alkalmas főhadiszállás vízellátása a helyi karsztvízrétegre támaszkodik, amelyet jól kiegészít a környező helyekből szintén a föld alatt idevezetett patakok friss vízhozama. A szivattyúk naponta 20 ezer liter vizet tudnak kinyerni a mélyből. A kaptár három saját áramfejlesztővel, 220 darab aggregátorral, négy kisebb, de többfunkciós erőművel, 32 blokkból álló akkumulátorparkkal és ennél kétszer több dízeltartállyal rendelkezik. A felhalmozott élelmiszer mennyisége fél évre elegendő.

Az objektum körül több alállomás (pl. Jusa, Tatli, Mezsgorje) lelhető fel, amelyek összesen 160 darab vízzel elárasztott, pontosabban hegyi tavacskának álcázott rakétasiló működtetéséért felelősek.

Ezeket a kilövőállásokba többnyire az RDS–37, UR–100N, R–36M2 Voevoda és RT–2PM Topol interkontinentális ballisztikus rakétákat helyezték el, amelynek működtetését a 31. számú rakétahadseregre bízták. A mérnök szerint a silók alkalmasak a 2018-ban hadrendbe állított, 35 méter hosszú, három méter átmérőjű RS–28 Szarmat rakéták befogadására is, amelynek 16 külön-külön irányítható nukleáris robbanófejét 18 ezer kilométeres távolságra is képesek eljuttatni, és akár egy Franciaország-méretű területet is teljesen megsemmisíteni.

Ezeknek a félelmetes pusztítóerővel rendelkező rakétáknak a NATO-kódneve Sátán–2.

Az ukrán főmérnök elmondása szerint a hatalmas méretű bunkervárost a Védelmi Minisztérium 9. Központi Parancsnokságának 71111. számú katonai egysége őrizte 2005-ig, onnantól a komplexumot vagyonvédelmi cégek, a hegy és tágabb környezetét pedig fegyveres vadőrök őrzik.

Jamantau ekkor lett a szovjet időkben üzembe helyezett Perimeter, népszerűbb nevén Halott Kéz egyik központja, amely

automatikusan akkor is elindítja megtorló atomcsapás-sorozatát Oroszország ellenségeire, ha addigra egy nukleáris támadás során már likvidálták a Kreml urát, és megsemmisítették az orosz hadsereg főbb döntéshozóit is.

A mérnök állítását erősíti, hogy Putyin elnök 2020. november 11-én Szocsiban Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter és Valerij Geraszimov orosz hadseregtábornokkal közösen bejelentette, hogy úgy modernizálták Oroszország nukleáris vezetési és irányítási architektúráját, hogy a mesterséges intelligenciával megspékelt informatikai rendszer akkor is elindítsa a végső megtorló nukleáris ellentámadást, ha ők már nem lennének az élők körében.