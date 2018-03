Az RTL Fal műsorában az volt a kérdés, hogy mivel utazott Rogán a celebismerőse esküvőjére

Rogán Antal helikopterezése annyira a magyarországi folklór része lett, hogy az RTL Klub Fal című műsorában annak a kérdésnek a megválaszolásával lehetett milliókat nyerni, hogy mivel utazott a propagandaminiszter Szabó Zsófi esküvőjére.

Fotó: RTL Most

Az RTL Moston visszanézhető adásban a helikopteres rész a 39. percnél kezdődik. A játékban a kérdést először nem mutatják meg, csak a válaszokat. A játékos ez alapján megpróbálta megtippelni, hogy mi lehet a kérdés. "Elsőre én valami olyasmire tudok gondolni, hogy valamelyik filmben mivel menekült el akár a bűnöző, akár a nem tudom ki" – mondja a játékos.

- Akár a bűnöző? – kérdez vissza nagy vigyorral az arcán Sebestyén Balázs.

Ekkor jelenik meg Rogán Antal fotója a stúdióban a LED-falon, a játékos pedig hangosan elneveti magát. Ezután a studióban lévő játékos barátja, segítője jelenik meg a képernyőn, aki a C választ, a helikoptert meg is jelöli. Mondják is utána, hogy ilyen gyorsan még nem oldottak meg feladatot.

Az egyik játékos azt is elmondja, hogy Rogánnak "amilyen kapcsolatai vannak, biztos, hogy űrhajóval is eljuthatott volna" az esküvőre. Ehhez Sebestyén Balázs azt teszi hozzá, hogy

"lassan ott tartunk, hogy űrhajóval járnak."

Majd a műsorvezető azt is felidézi, hogy először Rogán tagadta az ügyet, majd azt állította, hogy a felesége intézte el a helikopterezét, és végül elég nagy botrány kerekedett a Népszabadság által felgöngyölített történetből.

A játékosok a helyes válasszal 1,2 millió forintot nyertek.