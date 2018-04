A magyar választásokra figyel a világsajtó

A világ legfontosabb lapjai is a magyar választásokkal foglalkoznak magyar idő szerint vasárnap este: a hír előkelő helyen van jelen a BBC és a Washington Post oldalán, a Guardian élőben tudósít Magyarországról, de a választás jelen van a New Yorker és a Sky News oldalain is.

A brit Guardian helyszíni tudósítója jelen van a Bálnában a Fidesz eredményváró rendezvényén; Kovács Zoltán azt mondta neki, a magas részvétel azt bizonyítja, hogy a magyar demokrácia rendben van. A lap munkatársai folyamatosan figyelik a magyar eseményeket, beágyazták Gulyás Márton videóját, de még az Index percről percre tudósítását is linkelték.

A szintén brit BBC cikke beszámol a választás tényéről, az esélyekről, bemutatja a pártokat, és szót ejt arról is, hogy egyes szavazókörökben még nem tudták lezárni az urnákat.

A Washington Post tudósítója Székesfehérvárról jelentkezett be. A lap már korábban is antiszemiták, fóliasipkás összeesküvés-hívők és szélsőjobbosok között emlegette Orbánt, most pedig részletes, sok megszólalós elemzést közölnek a választás tétjéről. Azt pedig tökéletesen biztosra veszik, hogy Orbán győz vasárnap.

A New York Times szintén a székesfehérvári Fidesz-kampányeseményről jelentkezik, és már a cikkük címében is állást foglalnak: "Orbán a félelemmel kampányol, a magyar demokrácia veszélyben". Azt írják: "Úgy tűnik, mit sem számít, hogy a menekültválság nagyrészt már lecsengett, és mostanra több plakát van Magyarországon a menekültek és migránsok veszélyességéről, mint ahány menekült betette a lábát az országba az elmúlt évben."

A szintén amerikai Sky News is a fehérvári rendezvényről tudósított, nagyjából ugyanúgy, ahogy a fenti két lap.